5 công ty chứng khoán nào có tên trong vụ trái phiếu Tân Hoàng Minh?

Liên quan đến vụ án Tân Hoàng Minh, cơ quan điều tra công bố thông tin về các tổ chức đã ký các hợp đồng dịch vụ tư vấn phát hành, đại lý đăng ký, lưu ký, đại diện chủ sở hữu trái phiếu là 5 công ty chứng khoán được cấp phép cung cấp dịch vụ.

Chứng khoán An Bình

Ngày 16/6, Công ty cổ phần Chứng khoán (ABS) và Công ty cổ phần Đầu tư và dịch vụ khách sạn Soleil (sau đây gọi tắt là Công ty Soleil) ký hợp đồng tư vấn phát hành, đại lý đăng ký, lưu ký, đại diện sở hữu gói trái phiếu riêng lẻ, trị giá 800 tỷ đồng, tổng giá trị các loại phí dịch vụ là 2,5 tỷ đồng.

Theo đó, phạm vi công việc bao gồm tư vấn xây dựng hồ sơ và các thủ tục liên quan đến phát hành trái phiếu riêng lẻ, rà soát việc đáp ứng đầy đủ quy định về điều kiện phát hành và hồ sơ phát hành của tổ chức phát hành, hỗ trợ tổ chức phát hành trong quá trình phân phối trái phiếu đến nhà đầu tư.

Kết luận kiểm tra, xử lý của Ủy ban chứng khoán Nhà nước cho thấy có một số vi phạm.

Cụ thể, ngày 16/6/2021, Hội đồng quản trị của Công ty Soleil đã ban hành Nghị quyết số 1606/2021/NQ-SL để thông qua Phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2021. Tuy nhiên, phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2021 đính kèm Nghị quyết lưu giữ tại ABS chỉ gồm các trang đánh máy số 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13. Nội dung nêu tại các trang này chưa thể hiện đầy đủ thông tin về trái phiếu dự kiến phát hành.

Bản công bố thông tin nêu "từ khi thành lập đến nay, công ty chưa thực hiện phát hành trái phiếu và cũng không tồn đọng khoản nợ đến hạn nào chưa được thanh toán tại thời điểm chào bán Trái phiếu". Tuy nhiên trong thuyết minh báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty Soleil thể hiện dư nợ trái phiếu đầu năm là 933,33 triệu đồng, cuối năm bằng 0.

Công ty chứng khoán này cũng báo cáo không đúng thời hạn theo quy định của pháp luật.

UBCKNN quyết định xử phạt hành chính 310 triệu đồng, không có kiến nghị chuyển cơ quan điều tra. Quá trình điều tra vụ án, sau khi có yêu cầu từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, Chứng khoán An Bình đã nộp lại 2,5 tỷ đồng có nguồn gốc từ bán trái phiếu do Tân Hoàng Minh thanh toán phí.

Kết quả kinh doanh của 3 công ty con thuộc Tân Hoàng Minh theo báo cáo kê khai thuế (Đồ họa: Mộc An).

Chứng khoán Bảo Việt

Ngày 15/6/2021, Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (BVS) và Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Ngôi Sao Việt ký hợp đồng tư vấn và đại lý phát hành gói trái phiếu 800 tỷ đồng.

Kết luận kiểm tra của UBCKNN cho thấy Công ty chứng khoán BVS rà soát không đầy đủ đối với một số thông tin tại bản Công bố thông tin phát hành trái phiếu của Công ty Ngôi Sao Việt.

Cụ thể là Biên bản quyết toán và thanh lý hợp đồng dịch vụ đại lý phát hành ngày 16/7/2021 về việc BVS đã thu xếp và chào bán thành công tổng khối lượng 8 triệu trái phiếu, nhưng trên thực tế nhà đầu tư mua trái phiếu là do Công ty Ngôi Sao Việt tìm kiếm.

BVS chỉ thực hiện các thủ tục đại lý phát hành. Với lỗi vi phạm này UBCKNN chỉ lập biên bản ghi nhận, không xử phạt vi phạm hành chính, không có kiến nghị Cơ quan điều tra.

Sau khi có yêu cầu từ Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an, BVS đã nộp lại 1,55 tỷ đồng có nguồn gốc từ bán trái phiếu do Tân Hoàng Minh thanh toán phí.

Chứng khoán Agribank

Ngày 6/7/2021, Công ty cổ phần Chứng khoán Agribank (Agriseco) và Công ty Soleil ký hợp đồng tư vấn phát hành gói trái phiếu riêng lẻ, trị giá 450 tỷ đồng.

Ngày 14/9/2021, Agriseco và Công ty Soleil ký tiếp hợp đồng tư vấn phát hành gói trái phiếu riêng lẻ trị giá 500 tỷ đồng.

Ngày 14/9/2021, Agriseco và Công ty Ngôi Sao Việt ký hợp đồng tư vấn phát hành gói trái phiếu riêng lẻ trị giá 1.900 tỷ đồng.

Kết quả kiểm tra của UBCKNN cho biết Agriseco chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm rà soát việc đáp ứng quy định về hồ sơ chào bán trái phiếu. Cụ thể, không có văn bản cam kết đáp ứng điều kiện thanh toán đủ cả gốc và lãi của trái phiếu đã phát hành hoặc thanh toán đủ các khoản nợ trong 3 năm liên tiếp trước đợt phát hành trái phiếu.

Nhưng trong bản công bố thông tin cam kết công ty đã thực hiện phát hành 2 đợt trái phiếu trong năm 2021 và không có nợ đến hạn trong 3 năm liên tiếp. UNCKK lập biên bản nhắc nhở, chưa đủ căn cứ ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính và không có ý kiến đề nghị chuyển cơ quan điều tra.

Sơ lược về chiêu thức phát hành trái phiếu để huy động tiền của Tân Hoàng Minh và các công ty con (Đồ họa: Mộc An).

Chứng khoán Everest

Ngày 11/11/2021, Công ty cổ phần Chứng khoán Everest (EVS) và Công ty Cung Điện Mùa Đông ký hợp đồng tư vấn phát hành gói trái phiếu trị giá 3.230 tỷ đồng.

UBCKNN cho biết công ty này vi phạm ví dụ như đưa ra thông tin về các hoạt động kinh doanh chủ yếu của Công ty Cung Điện Mùa Đông, trong đó nêu về một số dự án đã và sắp triển khai. Đối với dự án sắp triển khai là dự án Khu du lịch phức hợp Hoàng Hải, tại EVS không có hồ sơ, tài liệu thể hiện vai trò của Cung Điện Mùa Đông liên quan đến dự án này.

Bản công bố thông tin về đáp ứng các điều kiện phát hành ghi nhận "Cung Điện Mùa Đông thực hiện thanh toán đủ cả gốc, lãi của trái phiếu đã phát hành". Nhưng tại thời điểm này công ty đã phát hành 2 mã trái phiếu tổng trị giá 450 tỷ đồng.

Căn cứ những sai phạm của Công ty EVS, UBCKNN quyết định xử phạt hành chính 400 triệu đồng, không có kiến nghị chuyển Cơ quan điều tra. Quá trình điều tra vụ án, sau khi có yêu cầu từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, EVS đã nộp lại 500 triệu đồng có nguồn gốc từ bán trái phiếu do Tân Hoàng Minh thanh toán phí.

Chứng khoán KIS Việt Nam

Ngày 21/6/2021, Công ty cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam (KIS) và Công ty Cung Điện Mùa Đông ký hợp đồng tư vấn phát hành gói trái phiếu trị giá 450 tỷ đồng.

Ngày 6/12/2021, KIS ký gói tư vấn trái phiếu 1.900 tỷ đồng nhưng chưa hoàn thiện thủ tục công bố thông tin phát hành và kết quả chào bán.

Kết quả kiểm tra cho thấy một số vi phạm như sau: hồ sơ chưa có nội dung và kế hoạch bố trí nguồn vốn, phương thức thanh toán, lãi gốc trái phiếu; công bố thông tin phát hành chi tiết mà chưa có Nghị quyết của HĐQT; không có báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019.

Ngoài ra Công ty KIS không báo cáo, báo cáo không đúng thời hạn một số báo cáo định kỳ năm 2021.

Căn cứ những sai phạm của Công ty chứng khoán KIS, UBCKNN quyết định xử phạt hành chính 335 triệu đồng, không có kiến nghị chuyển Cơ quan điều tra.

Quá trình điều tra vụ án, sau khi có yêu cầu từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, KIS đã nộp lại 649 triệu đồng có nguồn gốc từ bán trái phiếu do Tân Hoàng Minh thanh toán phí.