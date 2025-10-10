4 trụ cột NextTech của Shark Bình: Nhiều bên đã dừng hoạt động

Tại họp báo chiều 6/10, đại diện Công an TP Hà Nội cho biết, trước những nghi vấn liên quan doanh nhân Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) và dự án tiền ảo AntEx, cơ quan chức năng đã vào cuộc xác minh, điều tra. Cơ quan Công an đã tiếp nhận một đơn trình báo của cá nhân bị chiếm đoạt khoảng 2.000 USD.

Trước khi vướng lùm xùm, ông Nguyễn Hòa Bình là một trong những doanh nhân nổi tiếng trong lĩnh vực công nghệ tại Việt Nam. Năm 2019, ông Bình tham gia game show Shark Tank, tên gọi Shark Bình cũng xuất hiện từ thời điểm đó.

4 trụ cột NextTech của Shark Bình

Hiện tại, các công ty trong hệ sinh thái NextTech của Shark Bình được chú ý mạnh. Ông Bình hiện giữ chức Chủ tịch Tập đoàn NextTech Group.

NextTech Group được giới thiệu là một tập đoàn tiên phong trong ngành thương mại số hóa đang nổi lên tại Đông Nam Á. Doanh nghiệp được thành lập năm 2001, tiền thân là Công ty cổ phần Giải pháp Phần mềm Hòa Bình (PeaceSoft), ban đầu hoạt động trong lĩnh vực phần mềm doanh nghiệp, sau đó chuyển hướng sang thương mại điện tử vào năm 2005.

Sau đó, doanh nghiệp dần mở rộng sang các lĩnh vực thanh toán trực tuyến, vận chuyển và giao hàng, thanh toán ngoại tuyến, cho vay trực tuyến, giáo dục, xây dựng doanh nghiệp và đầu tư mạo hiểm.

Chỉ 3 năm sau khi thành lập, công ty của ông Bình đã được định giá khoảng 6 triệu USD, giúp ông sở hữu khối tài sản ước tính hơn 2 triệu USD - con số ấn tượng với một doanh nhân trẻ ở thời điểm đó.

Hiện NextTech Group đầu tư vào khoảng hơn 20 doanh nghiệp hoạt động trong bốn mảng trụ cột: công nghệ tài chính (fintech), thương mại điện tử (E-Commerce), logistics điện tử và giáo dục – mạng xã hội – bảo hiểm.

4 trụ cột NextTech của Shark Bình (Ảnh: Tri Túc).

Trong hơn hai thập kỷ phát triển, NextTech từng vận hành hơn 20 dự án, song không phải tất cả đều thành công.

Nhiều dự án đã đóng cửa

Do sự trỗi dậy mạnh mẽ của các đối thủ như Lazada hay Shopee cùng việc eBay rút khỏi thị trường, Chợ Điện Tử - một trong những dự án đầu tiên - dần đánh mất vị thế ban đầu. Nhiều thương hiệu như Shipchung.vn, Weshop cũng đã ngừng hoạt động hoặc rút lui khỏi thị trường.

Một số khác như FastGo hoạt động cầm chừng, trong khi Boxme và NgânLượng.vn vẫn duy trì vị thế nhất định trong hệ sinh thái.

Dù vậy, Công ty cổ phần Cổng trung gian thanh toán Ngân Lượng (Ngân Lượng) cũng có những biến động đáng chú ý.

Công ty này thành lập vào năm 2021, có trụ sở tại Hà Nội. Sản phẩm nổi bật là cổng thanh toán Nganluong.vn. Theo giới thiệu của doanh nghiệp, nền tảng thanh toán có hàng triệu người dùng, hàng trăm nghìn tài khoản ví hoạt động và lưu lượng thanh toán chiếm hơn 50% thị phần.

Đến đầu năm 2024, Ngân Lượng đăng ký thay đổi vốn điều lệ, giảm mạnh hơn 85%, từ mức gần 370 tỷ đồng xuống chỉ còn hơn 52 tỷ đồng. Song song với việc giảm vốn, công ty cũng thay đổi nhân sự cấp cao khi ông Đinh Hồng Quân (sinh năm 1988) được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc và Người đại diện theo pháp luật.

Về kinh doanh, Ngân Lượng từng có một thời kỳ hoàng kim trong giai đoạn 2016-2018 với doanh thu lên đến hàng nghìn tỷ đồng, mang về hàng trăm tỷ đồng lợi nhuận cho NextTech.

Tuy nhiên, mức độ phổ biến của nền tảng Nganluong.vn đã giảm so với trước do phải cạnh tranh gay gắt với các ví điện tử mới nổi trên thị trường và dần trở nên ít được nhắc tới trong nhóm người tiêu dùng phổ thông.

Tháng 6/2024, Cục Thuế TP Hà Nội thanh tra và kết luận về hàng loạt vi phạm trong lĩnh vực thuế tại Ngân Lượng. Kết quả, công ty bị truy thu và xử phạt tổng số tiền hơn 1,2 tỷ đồng.

Uy tín của Ngân Lượng cũng bị ảnh hưởng khi tên tuổi công ty xuất hiện trong các vụ việc pháp lý phức tạp. Trong chuyên án triệt phá đường dây đánh bạc nghìn tỷ Rikvip, cơ quan chức năng chỉ ra vai trò của các đơn vị trung gian thanh toán, trong đó liệt kê Ngân Lượng là một trong các cổng thanh toán có liên quan.

Ngoài ra, năm 2023 ví điện tử Ngân Lượng xuất hiện như một phương thức nạp tiền trên sàn forex exness, một sàn ngoại hối chưa được cấp phép tại Việt Nam. Phía Ngân Lượng sau đó đã phản hồi rằng đây là giao dịch của ví điện tử cá nhân và công ty đã tiến hành khóa tài khoản này để yêu cầu giải trình.