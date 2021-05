30/4-1/5: Dân đổ xô đi du lịch, nhiều công ty tour khóa sổ

Theo các công ty lữ hành, đến thời điểm này, một số điểm du lịch nổi tiếng như Hạ Long, Sa Pa, Lý Sơn,... khách đã đặt kín dịch vụ. Có đơn vị còn chốt sổ, khóa tour 30/4-1/5, không nhận thêm khách từ tuần trước.

Kín chỗ, chốt tour

"30/4 này gia đình mình muốn đi chơi, địa điểm quanh miền Bắc như kiểu Mai Châu, chùa Địa Tạng, Sa Pa, hay các homestay trong rừng", "30/4 này em muốn cho hai bé nhà em đi chơi 1 ngày gần Hà Nội, cần tư vấn địa điểm",... là những thông tin được các thành viên đăng tải trên một diễn đàn du lịch. Để tránh tình trạng quá tải tại những điểm đến nổi tiếng, nhiều du khách lựa chọn những nơi vắng vẻ như miền núi hay đảo xa,...

Đó là bởi trên thực tế, đến thời điểm này, một số điểm du lịch như Hạ Long (Quảng Ninh), Sa Pa (Lào Cai), Lý Sơn (Quảng Ngãi), một số tỉnh khu vực Đông - Tây Bắc... nhiều nơi đã kín phòng, kín dịch vụ.

Giám đốc công ty du lịch G., có trụ sở tại phố Nguyễn Lương Bằng (Hà Nội), cho biết, khách đổ xô đi du lịch dịp 30/4-1/5 nên công ty quá tải, không thể phục vụ được nữa nên đã dừng nhận khách. Đặc biệt, năm nay, khách còn đi du lịch sớm, đi vào cả tuần trước dịp nghỉ lễ (23-27/4), hoặc sau đó (từ 2-3/5),... nên dịch vụ đã kín cả chục ngày liền.

Đà Nẵng được nhiều du khách lựa chọn trong dịp lễ 30/4-1/5 (ảnh M.Mẫn).

Chẳng hạn, vị giám đốc này chia sẻ, tới giờ mà tìm xe Limousine đặt cho khách đi 30/4-1/5 đi Sa Pa cũng khó vì các hãng vận chuyển đã cho thuê sạch.

Tại Đà Nẵng, việc khách du lịch đổ xô đến dịp 30/4-1/5 báo trước tình trạng "cháy" phòng khách sạn. Tới nay, Khu du lịch Núi Thần Tài đã hết phòng trong dịp cao điểm lễ. Khách sạn Mường Thanh Luxury Đà Nẵng đạt 80% công suất phòng,...

Còn tại Lý Sơn (Quảng Ngãi), lượng du khách đăng ký tham quan đảo cũng tăng đột biến, dự kiến trên 10.000 người. 133 cơ sở lưu trú trên đảo - gồm 8 khách sạn, 60 nhà nghỉ, còn lại là homestay với trên 1.000 phòng - cũng đã hết sạch phòng.

Trao đổi với PV.VietNamNet, đại diện Flamingo Redtours cho hay công ty đã chốt sổ tour 30/4-1/5 từ tuần trước. Trong dịp lễ này, công ty phục vụ hơn 10.000 lượt khách, tăng khoảng 40% so với cùng kỳ năm 2020. Một số khu nghỉ như Flamingo Đại Lải, Flamingo Cát Bà đã kín khách từ những ngày đầu tháng 3.

Vietravel cũng ghi nhận lượng du khách đặt tour du lịch trong tháng 4 lên tới 35.000 lượt, trong tháng 5 là 53.000 lượt; trong đó lượng khách đăng ký du lịch dịp lễ chiếm khoảng 40%. So với cùng kỳ năm 2019 ở mảng du lịch trong nước (thời điểm chưa có dịch), tăng khoảng 10%.

Tính đến nay, gần như tour lễ 30/4-/1/5 đã kín chỗ. Công ty này tiếp tục nhận khách tới sát dịp lễ tùy theo tình trạng các tuyến du lịch. Nhìn chung, dịp lễ năm nay giá tour không tăng so với mọi năm.

Công ty Lữ hành Saigontourist cũng dự kiến tăng hơn 20% số chỗ cho các tour mùa hè so với cùng kỳ năm ngoái.

7h sáng ngày 8/4, sân bay Nội Bài đã đông nghịt khách du lịch (ảnh N.H).

Cơ hội để du lịch lấy lại đà

Giám đốc công ty du lịch G. phân tích, nếu năm trước, khách đoàn đi máy bay lên tới cả trăm người bị lùi lại bị dịch Covid-19, rất khó hoặc không đòi được tiền thì năm nay rút kinh nghiệm, đoàn đông thường chọn đi gần bằng ô tô. Khách đi xa bằng máy bay chủ yếu là các nhóm nhỏ và hộ gia đình. Phú Quốc, Nha Trang, Đà Nẵng,... vẫn là các điểm "hot" được nhiều khách lựa chọn.

Đại diện công ty Vietravel cũng cho biết, sau dịch Covid-19, xu hướng du lịch của du khách đã có sự thay đổi lớn, từ việc du lịch theo đoàn, lịch trình có sẵn, du khách ưa chuộng loại hình du lịch tự do. Với các nhóm du lịch nhỏ từ 2 - 4 - 6 - 8 khách có thể dễ dàng đặt dịch vụ vé máy bay + khách sạn với mức giá tiết kiệm tới 30% so với đặt dịch vụ lẻ. Tỷ lệ du khách đặt combo này tại công ty dịp lễ năm nay chiếm khoảng 65% so với tour trọn gói.

Tới nay, theo Tổng công ty Cảng Hàng không (ACV), riêng tại Nội Bài, dịp lễ 30/4-1/5 và cao điểm hè, sẽ có khoảng 500 lượt chuyến bay nội địa, với hơn 75.000 lượt khách mỗi ngày. Con số này gần như phục hồi tương đương với đỉnh cao năm 2019, khi dịch Covid-19 chưa xuất hiện.

Các hàng không kỳ vọng sẽ lấy lại được "phong độ" về lượng khách nội địa, thay cho khách quốc tế. Còn với các DN lữ hành, đây cũng là giai đoạn thị trường có sự phân hóa sâu sắc. Thị trường chỉ thực sự giành cho những đơn vị có uy tính, có tiềm lực, có đam mê.

Trong khi các công ty nhỏ chìm nghỉm, không có khách thì nhiều công ty vẫn tồn tại và đang trên đà hồi phục tốt, vị giám đốc trên đánh giá.

Như tại công ty G. luôn kín việc từ sau Tết. Mọi người làm việc suốt từ 9h sáng đến 11h đêm để đáp ứng nhu cầu tìm hiểu thông tin, đặt tour tuyến của khách.

Năm ngoái, vào tháng 5-6, trước khi đợt dịch thứ 2 bùng phát, khách đi du lịch nội địa nhiều đến nỗi "chưa bao giờ đông như thế", nữ giám đốc nhận xét. Doanh thu hai tháng của bộ phận nội địa bằng thu của cả năm. Năm nay, dự kiến lượng khách còn đông hơn.

Bài toán tồn tại thời Covid đòi hỏi không chỉ các DN lữ hành mà cả các đơn vị cung ứng dịch vụ như khách sạn, nhà hàng, vận chuyển,... cần có kinh nghiệm, có tiềm lực tài chính mới duy trì hoạt động được. Dịp lễ 30/4-1/5 và cao điểm hè này là cơ hội để các công ty trụ vững và bứt phá.

Theo Ngọc Hà

VietNamNet