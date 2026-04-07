3 công ty vừa bị phạt tiền

Cụ thể, ngày 3/4, Công ty cổ phần Chứng khoán Tân Việt (TVSI) bị phạt 125 triệu đồng do bố trí người chưa có chứng chỉ hành nghề chứng khoán thực hiện nghiệp vụ theo quy định phải có chứng chỉ.

Từ ngày 19/5/2021 đến ngày 20/1 năm nay, công ty đã bố trí nhân viên môi giới tại chi nhánh Hải Phòng khi chưa đáp ứng điều kiện về chứng chỉ hành nghề. Đây là một trong những yêu cầu bắt buộc nhằm đảm bảo chất lượng hoạt động môi giới và tuân thủ chuẩn mực chuyên môn trên thị trường.

Cùng ngày, UBCKNN cũng xử phạt Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Bưu chính Viễn thông 92,5 triệu đồng do không công bố hàng loạt tài liệu theo quy định.

Các tài liệu chưa được công bố bao gồm báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 và 2024; báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023, 6 tháng đầu năm 2024, năm 2024 và 6 tháng đầu năm 2025; cùng với báo cáo thường niên năm 2023 và 2024.

Ngày 6/4, UBCKNN ban hành Quyết định số 176 ngày 6/4 xử phạt Tổng Công ty Đông Bắc với số tiền 77,5 triệu đồng. Doanh nghiệp này không gửi nội dung công bố thông tin cho Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đối với báo cáo tình hình sử dụng số tiền từ phát hành trái phiếu đã được kiểm toán bán niên năm 2023…