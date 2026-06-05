Một người trúng Vietlott 83 tỷ đồng, không đeo mặt nạ nhận giải

Chiều 5/6, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) tổ chức lễ trao giải Jackpot 1 giá trị hơn 83 tỷ đồng cho khách hàng may mắn trúng thưởng. Anh Bùi Văn Mạnh (sinh năm 1981, trú tại TPHCM) là chủ nhân tấm vé trúng giải độc đắc.

Anh Mạnh đồng ý công khai danh tính và xuất hiện trực tiếp tại lễ trao thưởng mà không đeo mặt nạ. Đây là trường hợp khá hiếm gặp trong lịch sử hoạt động của Vietlott.

Theo đại diện doanh nghiệp, từ khi Vietlott đi vào hoạt động đến nay chỉ có 9 người trúng các giải độc đắc đồng ý tiết lộ danh tính. Con số này chỉ chiếm 1% tổng số khách hàng trúng độc đắc.

Tại buổi lễ, anh Mạnh xuất hiện cùng gia đình để nhận giải thưởng.

Khách hàng nhận giải (Ảnh: Ngô Minh).

Anh Mạnh cho biết quê gốc ở Hòa Bình và hiện làm kinh doanh tự do ở TPHCM. Anh đã tham gia chơi Vietlott trong khoảng 10 năm qua với mức chi trung bình khoảng 300.000 đồng mỗi tuần để mua vé số.

Lý giải việc quyết định công khai danh tính, anh Mạnh cho biết từ lâu đã có một mong muốn khá đặc biệt rằng nếu một ngày may mắn trúng Vietlott thì sẽ xuất hiện công khai để nhận thưởng.

Theo quy định hiện hành, người trúng thưởng xổ số phải nộp thuế thu nhập cá nhân 10% đối với phần giá trị giải thưởng vượt trên 10 triệu đồng. Khoản thuế được khấu trừ trực tiếp khi nhận thưởng. Với giải Jackpot 1 hơn 83 tỷ đồng, số tiền thực nhận của anh Mạnh vào khoảng gần 75 tỷ đồng.

Vietlott được thành lập năm 2011, do Bộ Tài chính làm chủ sở hữu với vốn điều lệ 500 tỷ đồng. Vietlott là doanh nghiệp nhà nước do cơ quan này đại diện sở hữu 100% vốn.

Năm ngoái, công ty xổ số này thu 9.686 tỷ đồng, tương ứng mỗi ngày khoảng 26,5 tỷ đồng. Công ty ghi nhận 32 triệu lượt trúng xổ số với tổng giá trị trả thưởng hơn 5.340 tỷ đồng.

Năm nay, công ty đặt mục tiêu tổng doanh thu đạt 10.852 tỷ đồng, tăng khoảng 12% so với năm trước và cũng là mức cao nhất kể từ khi doanh nghiệp này đi vào hoạt động. Mục tiêu này tương ứng doanh số bình quân mỗi ngày khoảng 30 tỷ đồng.

Theo quy định hiện hành, Vietlott trích 55% doanh thu bán vé để lập quỹ trả thưởng. Sau khi trừ các chi phí, công ty dự kiến ghi nhận lợi nhuận trước thuế khoảng 440 tỷ đồng.

Sau gần 10 năm kinh doanh, Vietlott đã trả thưởng gần 31.000 tỷ đồng, tương đương khoảng 1,18 tỷ USD. Trong đó, hơn một nửa là các giải Jackpot của sản phẩm Mega và Power, với tổng giá trị trả thưởng gần 18.340 tỷ đồng.

Theo thống kê của Vietlott, 533 khách hàng đã trúng các giải thưởng Jackpot tiền tỷ của 2 sản phẩm Mega, Power với tổng giá trị gần 12.180 tỷ đồng. Trong số này, 130 người trở thành "tỷ phú Vietlott" thông qua kênh mua vé trên điện thoại (SMS), còn 403 người mua vé tại đại lý truyền thống.