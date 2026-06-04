Công ty bán hàng đa cấp Amway bị phạt 410 triệu đồng

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương) vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Amway Việt Nam 410 triệu đồng do nhiều vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Theo cơ quan quản lý, qua kiểm tra việc chấp hành pháp luật về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Amway Việt Nam bị xác định có 4 hành vi vi phạm.

Cụ thể, doanh nghiệp không thiết lập phương thức để người tiêu dùng lựa chọn phạm vi thông tin đồng ý cung cấp và thể hiện sự đồng ý hoặc không đồng ý theo quy định.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp đã đưa vào hợp đồng với người tiêu dùng các điều khoản không được phép quy định; không thông báo hoặc không công khai việc tài trợ cho người có ảnh hưởng nhằm xúc tiến thương mại, khuyến khích tiêu dùng; cũng như cung cấp không đầy đủ hoặc không chính xác các thông tin bắt buộc khi thực hiện giao dịch từ xa.

Ngày 4/6, phản hồi về quyết định xử phạt, Amway Việt Nam cho biết cuộc kiểm tra của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia được thực hiện từ đầu tháng 5 và là lần đầu tiên doanh nghiệp được kiểm tra các nội dung liên quan đến bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng theo các quy định mới của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2023 cùng các nghị định hướng dẫn.

Nhà máy của Amway tại Việt Nam (Ảnh: Amway).

Theo doanh nghiệp, sau hai tuần làm việc, đoàn kiểm tra ghi nhận Amway tuân thủ đầy đủ các quy định trong lĩnh vực bán hàng đa cấp. Tuy nhiên, doanh nghiệp bị xác định có 4 vi phạm hành chính liên quan đến lĩnh vực bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Amway cho rằng các thiếu sót xuất phát từ việc tiếp cận và triển khai các quy định pháp luật mới chưa đầy đủ, đặc biệt liên quan đến khái niệm "khách hàng nhà phân phối".

Doanh nghiệp cho biết trước đây cho rằng nhóm đối tượng này không phải là "người tiêu dùng cuối cùng", dẫn đến những thiếu sót trong quá trình xây dựng các quy trình bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Phía công ty cho biết đã ghi nhận kết luận của cơ quan quản lý, đồng thời chủ động rà soát toàn bộ hệ thống, quy trình và chính sách nội bộ để khắc phục các tồn tại, bảo đảm tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật hiện hành về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Theo Bộ Công Thương, tính đến hết tháng 4/2026, cả nước còn 15 doanh nghiệp được cấp phép hoạt động bán hàng đa cấp, giảm 4 doanh nghiệp so với năm 2024.

Năm 2025, doanh thu toàn ngành đạt khoảng 15.096 tỷ đồng, giảm 6% so với năm trước, trong đó Herbalife Việt Nam dẫn đầu với hơn 8.314 tỷ đồng doanh thu, tiếp theo là Amway Việt Nam, Care For Việt Nam, Nu Skin và Unicity Marketing.

Bộ Công Thương cho biết công tác hậu kiểm tiếp tục được tăng cường. Riêng trong năm 2025, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia đã thực hiện 6 đoàn kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính đối với 6 doanh nghiệp bán hàng đa cấp với tổng số tiền hơn 1,3 tỷ đồng.