25 ngân hàng được nới điều kiện cho vay nhà ở xã hội

Ngân hàng Nhà nước vừa có công văn gửi các tổ chức tín dụng về việc kiểm soát tăng trưởng tín dụng bất động sản năm 2026, trong đó cho phép loại trừ phần dư nợ tăng thêm đối với nhà ở xã hội, khu công nghiệp và khu chế xuất khỏi phạm vi kiểm soát tăng trưởng tín dụng bất động sản.

Cụ thể, từ ngày 1/1 đến hết ngày 31/12, các tổ chức tín dụng không phải tính phần dư nợ tín dụng tăng thêm so với cuối năm 2025 đối với nhà ở xã hội và khu công nghiệp, khu chế xuất vào dư nợ tín dụng bất động sản khi kiểm soát mức tăng trưởng tín dụng của lĩnh vực này.

Ngân hàng Nhà nước cho biết việc điều chỉnh trên nhằm tạo điều kiện để các tổ chức tín dụng cấp vốn cho một số loại hình bất động sản phù hợp với chủ trương phát triển thị trường bất động sản và phát triển kinh tế - xã hội của Chính phủ.

Quang cảnh TPHCM (Ảnh: Nam Anh).

Cơ quan quản lý cũng yêu cầu các tổ chức tín dụng tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo tại Công văn số 11686 ban hành cuối năm ngoái liên quan đến hoạt động cấp tín dụng đối với lĩnh vực bất động sản.

Theo quy định tại Công văn 11686, các tổ chức tín dụng phải kiểm soát tốc độ tăng trưởng tín dụng đối với lĩnh vực bất động sản phù hợp với khả năng quản trị rủi ro, bảo đảm an toàn hoạt động và định hướng điều hành chung của Ngân hàng Nhà nước.

Việc loại trừ dư nợ nhà ở xã hội, khu công nghiệp và khu chế xuất khỏi phạm vi kiểm soát tăng trưởng tín dụng bất động sản được đánh giá sẽ tạo thêm dư địa cho các ngân hàng đẩy mạnh cho vay đối với các phân khúc được ưu tiên, đồng thời hỗ trợ mục tiêu phát triển nhà ở xã hội và hạ tầng sản xuất trong thời gian tới.

Trong danh sách 25 ngân hàng thương mại lần này có Vietinbank, Agribank, BIDV, MSB, Sacombank, Eximbank, Nam A Bank, ACB, Saigonbank, Techcombank, Bac A Bank, TPBank, LPBank…

Theo số liệu từ nhà điều hành tiền tệ, đến hết ngày 31/3, dư nợ tín dụng toàn hệ thống đạt hơn 19,18 triệu tỷ đồng, tăng 3,18% so với cuối năm 2025. Tín dụng tập trung vào sản xuất kinh doanh, các lĩnh vực ưu tiên.