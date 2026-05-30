Một công ty địa ốc cam kết dành 50% quỹ dự án làm nhà ở xã hội cho thuê

Nhà ở cho thuê là chính sách quan trọng, ý nghĩa

Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên diễn ra sáng nay (30/5), nói về định hướng phát triển nhà ở cho thuê, ông Trương Anh Tuấn, Chủ tịch Công ty Địa ốc Hoàng Quân, cho rằng đây là xu hướng phổ biến tại nhiều quốc gia phát triển. Chủ trương phát triển nhà ở cho thuê là một chính sách quan trọng và có ý nghĩa.

Tuy nhiên, ông Tuấn thừa nhận việc triển khai mô hình này tại Việt Nam không dễ dàng. Thực tế cho thấy số lượng doanh nghiệp bất động sản tham gia phát triển nhà ở cho thuê hiện rất ít.

Dự án nhà ở xã hội của Hoàng Quân (Ảnh: DN).

Theo lãnh đạo Hoàng Quân, khó khăn đầu tiên nằm ở bài toán tài chính. Với một dự án sử dụng vốn vay khoảng 1.000 tỷ đồng, thời hạn cho vay của ngân hàng thường chỉ khoảng 5 năm, trong khi thời gian thực tế để doanh nghiệp triển khai và xoay vòng vốn ngắn hơn nhiều. Đối với mô hình nhà ở xã hội để bán, doanh nghiệp có thể hoàn vốn sau khi hoàn thành dự án và bàn giao sản phẩm. Trong khi đó, nếu chuyển sang mô hình cho thuê, thời gian thu hồi vốn có thể kéo dài từ 15-20 năm.

Khó khăn thứ hai là chênh lệch giữa chi phí vốn và nguồn thu từ cho thuê. Một căn hộ trị giá 1 tỷ đồng, nếu lãi suất vay ở mức 10%/năm thì riêng chi phí lãi vay đã tương đương khoảng 8,3 triệu đồng mỗi tháng, trong khi giá cho thuê chỉ khoảng 5 triệu đồng/tháng. Ngược lại, tại một số thị trường phát triển, nguồn thu từ cho thuê có thể cao hơn đáng kể so với chi phí vốn, tạo điều kiện để mô hình này vận hành hiệu quả.

Cũng theo ông Tuấn, trong thời gian dài, nhu cầu sở hữu nhà ở của người dân vẫn chiếm ưu thế khiến thị trường nhà ở cho thuê chưa phát triển tương xứng.

Nhà ở xã hội là mục tiêu chiến lược, kiên định hoàn thành 50.000 căn

Tuy nhiên, Chủ tịch Hoàng Quân cho rằng rào cản lớn nhất đối với nhà ở xã hội cho thuê nằm ở cơ chế và chính sách. Đáng chú ý, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Thủ tướng đã có những chỉ đạo, định hướng thúc đẩy phát triển nhà ở cho thuê có thể mở ra các cơ chế mới cho thị trường. Thủ tướng cũng đã giao Ngân hàng Nhà nước nghiên cứu các chính sách phù hợp đối với lĩnh vực này.

Theo ông Tuấn, những động thái trên tạo điều kiện thuận lợi cho Hoàng Quân tham gia sâu hơn vào phân khúc nhà ở xã hội cho thuê. Tại dự án đang triển khai ở Tây Ninh, doanh nghiệp dự kiến dành 2 trong số 4 block để phát triển mô hình cho thuê. Trong thời gian tới, Hoàng Quân định hướng tối thiểu 50% quy mô các dự án sẽ được phát triển theo mô hình nhà ở cho thuê.

Trao đổi với cổ đông, ông Trương Anh Tuấn cho biết kiên định thực hiện mục tiêu 50.000 căn nhà ở xã hội với phương châm làm nhanh hơn, nhiều hơn, rẻ hơn, hiệu quả hơn. Doanh nghiệp đã hoàn thành khoảng 12.000 căn nhà ở xã hội và hiện đang tiếp tục triển khai 15 dự án đã có đầy đủ cơ sở pháp lý để đưa vào thực hiện.

Theo ông Tuấn, để hoàn thành mục tiêu phát triển thêm 38.000 căn nhà ở xã hội còn lại trong kế hoạch 50.000 căn giai đoạn 2026-2030, doanh nghiệp cần nguồn vốn không dưới 10.000 tỷ đồng.

Ông Tuấn bày tỏ tin tưởng thị trường nhà ở xã hội sẽ có thanh khoản tốt hơn trong thời gian tới.