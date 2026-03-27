18 ngân hàng tăng lãi suất từ đầu tháng, gửi tiền ở đâu lời nhất?

Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) vừa tăng lãi suất tiền gửi lần thứ hai trong tháng 3, nâng mức cao nhất lên 8%/năm nhờ cộng thêm ưu đãi cho tiền gửi trực tuyến.

Cụ thể, lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 6-11 tháng tăng lên 7,05%/năm, kỳ hạn 12 tháng đạt 7,25%/năm (chưa gồm ưu đãi), trong khi khách hàng có thể được cộng thêm đến 0,8-1%/năm tùy chương trình. Các kỳ hạn còn lại giữ nguyên, dao động 4,35-6,35%/năm.

Trước đó, một “ông lớn” trong khối ngân hàng tư nhân là VPBank cũng tăng lãi suất huy động từ 0,1-0,2%/năm với các kỳ hạn tiền gửi từ 12-36 tháng.

Cùng với đó, các “ông lớn” trong khối ngân hàng quốc doanh Big 4 gồm Agribank, BIDV, VietinBank, Vietcombank cũng đồng loạt tăng lãi suất huy động trong tháng 3. Hiện lãi suất huy động có kỳ hạn dưới 6 tháng tại khối này đã phổ biến ở mức trần 4,75%/năm, trong khi lãi suất kỳ hạn 6-36 tháng cũng đã phổ biến từ 6,8-7%/năm.

Theo thống kê của phóng viên Dân trí, từ đầu tháng 3 đến nay, đã có 18 ngân hàng tăng lãi suất huy động, gồm VPBank, Sacombank, VietBank, MB, SHB, NCB, Techcombank, VietinBank, BIDV, BVBank, Vietcombank, Agribank, Saigonbank, OCB, MBV, Bac A Bank, TPBank, VCBNeo.

Trong đó, VPBank, MB, VietinBank, Sacombank, Agribank đã có 2 lần tăng lãi suất tiết kiệm trong thời gian này.

Kiểm tra giao dịch tiền tại một chi nhánh ngân hàng ở Hà Nội (Ảnh: Mạnh Quân).

Theo biểu lãi suất huy động ngày 27/3 tại các ngân hàng, lãi suất huy động kỳ hạn 1 tháng nhìn chung dao động trong khoảng 4-4,75%/năm tại phần lớn ngân hàng.

Nhóm ngân hàng quốc doanh như Agribank, BIDV, VietinBank duy trì mức 4,75%/năm, trong khi Vietcombank thấp hơn ở mức 4%/năm. Một số ngân hàng tư nhân niêm yết thấp hơn như ABBank (3,8%) hay GPBank (3,9%), cho thấy mặt bằng lãi suất ngắn hạn vẫn tương đối ổn định và chênh lệch không lớn giữa các nhà băng.

Ở kỳ hạn 3 tháng, lãi suất có xu hướng nhích nhẹ so với kỳ hạn 1 tháng, phổ biến trong khoảng 4-4,75%/năm. Vietcombank tăng lên 4,5%/năm, trong khi nhiều ngân hàng như Techcombank, MB, SHB niêm yết quanh mức 4,65-4,75%/năm.

Kỳ hạn 6 tháng ghi nhận sự phân hóa rõ rệt hơn khi lãi suất dao động khoảng 5,2-7%/năm. Các ngân hàng MBV, VCBNeo, PGBank niêm yết mức cao từ 7,1-7,2%/năm, trong khi nhóm Big 4 thấp hơn đáng kể, như Vietcombank và VietinBank cùng ở mức 5,5%/năm.

Mặt bằng lãi suất kỳ hạn 9 tháng tiếp tục duy trì xu hướng tương tự kỳ hạn 6 tháng, phổ biến trong khoảng 5,2-7,2%/năm. Nhóm ngân hàng MBV, VCBNeo, PGBank vẫn dẫn đầu với mức trên 7%/năm, trong khi các ngân hàng lớn duy trì mức thấp hơn.

Ở kỳ hạn 12 tháng, lãi suất có xu hướng tăng nhẹ, dao động ở mức 5,3-7,5%/năm. MBV dẫn đầu với mức 7,5%/năm, theo sau là Techcombank (7,25%), PGBank (7,2%) và một số ngân hàng khác quanh ngưỡng 7%. Trong khi đó, nhóm ngân hàng quốc doanh vẫn giữ mức thấp hơn, khoảng 5,9-6,8%/năm, tạo khoảng cách đáng kể so với khối tư nhân.