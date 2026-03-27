18 ngân hàng tăng lãi suất từ đầu tháng, gửi tiền ở đâu lời nhất?
(Dân trí) - Thị trường tiền gửi tháng 3 chứng kiến cuộc đua tăng lãi suất của 18 nhà băng. Mặt bằng lãi suất huy động liên tục nhích lên, ghi nhận mức đỉnh 8%/năm đối với hình thức gửi tiết kiệm trực tuyến.
Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) vừa tăng lãi suất tiền gửi lần thứ hai trong tháng 3, nâng mức cao nhất lên 8%/năm nhờ cộng thêm ưu đãi cho tiền gửi trực tuyến.
Cụ thể, lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 6-11 tháng tăng lên 7,05%/năm, kỳ hạn 12 tháng đạt 7,25%/năm (chưa gồm ưu đãi), trong khi khách hàng có thể được cộng thêm đến 0,8-1%/năm tùy chương trình. Các kỳ hạn còn lại giữ nguyên, dao động 4,35-6,35%/năm.
Trước đó, một “ông lớn” trong khối ngân hàng tư nhân là VPBank cũng tăng lãi suất huy động từ 0,1-0,2%/năm với các kỳ hạn tiền gửi từ 12-36 tháng.
Cùng với đó, các “ông lớn” trong khối ngân hàng quốc doanh Big 4 gồm Agribank, BIDV, VietinBank, Vietcombank cũng đồng loạt tăng lãi suất huy động trong tháng 3. Hiện lãi suất huy động có kỳ hạn dưới 6 tháng tại khối này đã phổ biến ở mức trần 4,75%/năm, trong khi lãi suất kỳ hạn 6-36 tháng cũng đã phổ biến từ 6,8-7%/năm.
Theo thống kê của phóng viên Dân trí, từ đầu tháng 3 đến nay, đã có 18 ngân hàng tăng lãi suất huy động, gồm VPBank, Sacombank, VietBank, MB, SHB, NCB, Techcombank, VietinBank, BIDV, BVBank, Vietcombank, Agribank, Saigonbank, OCB, MBV, Bac A Bank, TPBank, VCBNeo.
Trong đó, VPBank, MB, VietinBank, Sacombank, Agribank đã có 2 lần tăng lãi suất tiết kiệm trong thời gian này.
Theo biểu lãi suất huy động ngày 27/3 tại các ngân hàng, lãi suất huy động kỳ hạn 1 tháng nhìn chung dao động trong khoảng 4-4,75%/năm tại phần lớn ngân hàng.
Nhóm ngân hàng quốc doanh như Agribank, BIDV, VietinBank duy trì mức 4,75%/năm, trong khi Vietcombank thấp hơn ở mức 4%/năm. Một số ngân hàng tư nhân niêm yết thấp hơn như ABBank (3,8%) hay GPBank (3,9%), cho thấy mặt bằng lãi suất ngắn hạn vẫn tương đối ổn định và chênh lệch không lớn giữa các nhà băng.
Ở kỳ hạn 3 tháng, lãi suất có xu hướng nhích nhẹ so với kỳ hạn 1 tháng, phổ biến trong khoảng 4-4,75%/năm. Vietcombank tăng lên 4,5%/năm, trong khi nhiều ngân hàng như Techcombank, MB, SHB niêm yết quanh mức 4,65-4,75%/năm.
Kỳ hạn 6 tháng ghi nhận sự phân hóa rõ rệt hơn khi lãi suất dao động khoảng 5,2-7%/năm. Các ngân hàng MBV, VCBNeo, PGBank niêm yết mức cao từ 7,1-7,2%/năm, trong khi nhóm Big 4 thấp hơn đáng kể, như Vietcombank và VietinBank cùng ở mức 5,5%/năm.
Mặt bằng lãi suất kỳ hạn 9 tháng tiếp tục duy trì xu hướng tương tự kỳ hạn 6 tháng, phổ biến trong khoảng 5,2-7,2%/năm. Nhóm ngân hàng MBV, VCBNeo, PGBank vẫn dẫn đầu với mức trên 7%/năm, trong khi các ngân hàng lớn duy trì mức thấp hơn.
Ở kỳ hạn 12 tháng, lãi suất có xu hướng tăng nhẹ, dao động ở mức 5,3-7,5%/năm. MBV dẫn đầu với mức 7,5%/năm, theo sau là Techcombank (7,25%), PGBank (7,2%) và một số ngân hàng khác quanh ngưỡng 7%. Trong khi đó, nhóm ngân hàng quốc doanh vẫn giữ mức thấp hơn, khoảng 5,9-6,8%/năm, tạo khoảng cách đáng kể so với khối tư nhân.