Lãi suất ngân hàng cho nhau vay tăng lên 8%/năm, công cụ "nóng" xuất hiện

Theo thông tin từ Hội nghiên cứu thị trường Liên ngân hàng Việt Nam (Vira), ngày 24/3, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã thực hiện bán ngoại tệ kỳ hạn 180 ngày có hủy ngang cho các tổ chức tín dụng.

Giá bán kỳ hạn được đưa ra là 26.850 đồng/USD. Mỗi tổ chức tín dụng được quyền hủy ngang giao dịch kỳ hạn toàn bộ hoặc từng phần trước ngày đáo hạn.

Việc bán ngoại tệ diễn ra trong bối cảnh lãi suất bình quân liên ngân hàng tăng mạnh 1,5-2,6 điểm % ở các kỳ hạn ngắn, đồng thời tỷ giá USD/VND chịu áp lực tăng.

Cụ thể, lãi suất ở các kỳ hạn qua đêm, 1 tuần, 2 tuần và 1 tháng lần lượt là 8%; 8,5%; 9% và 7,8%/năm trong khi lãi suất tại kỳ hạn 1 tháng được giữ nguyên.

Lãi suất liên ngân hàng vọt lên 8% (Ảnh: Tiến Tuấn).

Hiện, tỷ giá USD tại các ngân hàng cũng đồng loạt tăng. NHNN niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 25.109 đồng/USD, tăng 19 đồng so với phiên đầu tuần. Tỷ giá mua, bán giao ngay được niêm yết ở mức 23.904-26.314 đồng/USD, thấp hơn 50 đồng so với tỷ giá trần.

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD tăng mạnh chạm mốc 28.000 đồng/USD.

Trên kênh cầm cố trong ngày 24/3, NHNN chào thầu 35.000 tỷ đồng ở kỳ hạn 7 ngày, 22.000 tỷ đồng ở kỳ hạn 14 ngày và 1.000 tỷ đồng kỳ hạn 56 ngày, lãi suất đều ở mức 4,5%/năm. Tất cả 58.000 tỷ đồng đều trúng thầu trong khi có 32.018,6 tỷ đồng đáo hạn.

Như vậy, NHNN đã bơm ròng 25.981 tỷ đồng ra thị trường cho thấy áp lực thanh khoản thị trường có xu hướng tăng trở lại. Trước đó, cơ quan điều hành đã có hai tuần hút ròng liên tiếp với tổng lượng hút khoảng 16.500 tỷ đồng nhằm hút bớt thanh khoản sau giai đoạn liên tục bơm ròng thời điểm giáp Tết.