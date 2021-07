16 ngân hàng đồng thuận giảm lãi suất cho vay: Mức giảm bao nhiêu?

Dân trí 16 ngân hàng thống nhất sẽ giảm lãi suất cho vay, thực hiện sớm trong tháng 7 đến hết năm. Mức giảm sẽ phù hợp tùy theo đối tượng bị ảnh hưởng.

Hôm nay (12/7), Hiệp hội Ngân hàng họp với 16 ngân hàng là hội viên để trao đổi, thống nhất phương thức và thời gian thực hiện việc giảm lãi suất cho vay đối với các khoản vay hiện hữu trong 5 tháng cuối năm theo chỉ đạo của Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Đào Minh Tú.

Mức giảm không cào bằng, tùy thuộc đối tượng bị ảnh hưởng

Ông Nguyễn Viết Mạnh, Thành viên Hội đồng thành viên (HĐTV) Agribank, cho biết, ngay sau cuộc họp với NHNN về triển khai Nghị quyết 63 (sáng 9/7), Agribank đã họp và thống nhất giảm lãi suất để hỗ trợ doanh nghiệp.

"Trong chiều nay, HĐTV của Agribank sẽ họp để đưa ra mức giảm lãi suất, có khoản sẽ giảm 0,5%, có khoản sẽ giảm 2 - 2,5%. Tính trung bình, lãi suất cho vay của ngân hàng sẽ giảm khoảng 1%", ông Nguyễn Viết Mạnh cho biết thêm.

Theo ông Phạm Quang Thắng, Phó Tổng giám đốc Techcombank, ngân hàng đồng thuận giảm lãi suất để hỗ trợ khách hàng, nhưng chia sẻ trong hỗ trợ không nên cào bằng mà nên tập trung hỗ trợ cho các doanh nghiệp sản xuất thiết yếu cho nền kinh tế, doanh nghiệp có lực lượng lao động lớn. Còn các doanh nghiệp bất động sản đang lãi lớn, các doanh nghiệp xuất khẩu hay các cá nhân vay tiền mua xe ô tô… thì không nên hỗ trợ lãi suất.

"Điều quan trọng nhất tại thời điểm này là làm sao duy trì được nguồn tín dụng, đặc biệt là các khách hàng đã được tái cơ cấu. Để giữ được doanh nghiệp, quan trọng nhất là "mạch máu lưu thông", chứ không phải là "tăng cân hay giảm cân". Việc xem xét cho vay mới với những khách hàng cơ cấu nợ, chuyển nhóm nợ cần có cái nhìn cởi mở hơn", ông Phạm Quang Thắng nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Quốc Hùng, Tổng thư ký Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam cho biết: Tùy theo đối tượng bị ảnh hưởng, các ngân hàng sẽ có mức giảm lãi suất phù hợp (Ảnh: Tạp chí Tài chính - Tiền tệ).

Bà Phạm Thị Trung Hà, Phó Tổng giám đốc MB, cho biết những đối tượng khách hàng cần lãi suất thấp đã được hưởng, từ đầu năm đến nay ngân hàng cũng liên tục giải ngân vốn cho các đối tượng này. Tuy nhiên, với sự đồng thuận này, trước mắt, MB sẽ hỗ trợ trực tiếp các doanh nghiệp gặp khó khăn không có doanh thu hoặc doanh thu giảm, chẳng hạn doanh nghiệp trong lĩnh vực lưu trú, dịch vụ…, với mức lãi suất có thể giảm 1% hoặc hơn. Đối tượng được hỗ trợ lãi suất tiếp theo là sản xuất và khách hàng cá nhân (đối tượng trả góp từ lương).

"6 tháng đầu năm nền kinh tế tăng trưởng tốt, rất nhiều doanh nghiệp làm ăn tốt. Vậy nên, tùy từng tệp khách hàng của mình, ngân hàng sẽ lựa chọn doanh nghiệp gặp khó khăn để từ đó có chính sách hỗ trợ lãi suất phù hợp", bà Hà nhấn mạnh.

Theo đại diện các ngân hàng, để giảm lãi suất, các ngân hàng cũng sẽ phải xin ý kiến cổ đông, vì giảm lãi suất sẽ ảnh hưởng lớn đến kế hoạch lợi nhuận của các ngân hàng trong năm nay.

Ông Nguyễn Hồng Quân, Phó Tổng giám đốc TPBank, cho biết, trong bối cảnh dịch bệnh như hiện nay, quốc gia rất cần "một người khỏe" và đó là ngân hàng, nếu ngân hàng yếu thì nền kinh tế sẽ yếu. Dù vậy, các ngân hàng luôn sẵn sàng chia sẻ khó khăn, giảm lợi nhuận để hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua đại dịch.

Đại diện LienVietPostBank cho biết, với tổng dư nợ của ngân hàng khoảng 191.000 tỷ đồng, nếu ngân hàng này giảm lãi suất khoảng bình quân 1%/năm lợi nhuận giảm khoảng 600 tỷ đồng.

Ông Phan Đình Tuệ - Phó Tổng Giám đốc Sacombank - cho hay: Với tổng dư nợ của Sacombank đang vào khoảng 350.000 tỷ đồng, nếu lãi suất giảm 1% trong vòng 5-6 tháng thì lợi nhuận của ngân hàng cũng giảm trên 1.000 tỷ đồng, tương đương với 40% lợi nhuận theo kế hoạch

Mặc dù vậy, để chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp, ông Tuệ cho biết ngân hàng cũng sẽ thực hiện giảm lãi suất, tuy nhiên, sẽ chỉ giảm cho các đối tượng thực sự khó khăn chứ không nên giảm cho những khách hàng dư nợ hàng nghìn tỷ đồng mà đang kinh doanh có lãi.

Tương tự, đại diện BIDV cũng cho biết, giảm lãi suất ở mức 1%, lợi nhuận của BIDV trong năm 2021 cũng sẽ giảm hàng nghìn tỷ đồng.

Đề nghị cấp thêm room tín dụng

Tại cuộc họp, các ngân hàng cũng đề nghị NHNN cấp thêm room tín dụng trong những tháng cuối năm để ngân hàng có dư địa tín dụng hỗ trợ khách hàng tốt hơn.

Ông Nguyễn Thanh Tùng, Phó Tổng giám đốc Vietcombank, cho biết, Vietcombank đã duy trì mặt bằng lãi suất thấp ngay từ đầu năm, đến nay lãi suất cho vay bình quân ngắn hạn tại ngân hàng chỉ khoảng 6%/năm, trung dài hạn chỉ 8%/năm.

"Đầu năm, chúng tôi được giao chỉ tiêu tín dụng là 10% nhưng đến nay tín dụng đã tăng trưởng 9%. Do vậy, để tiếp tục hỗ trợ khách hàng vượt qua khó khăn hiện nay, Vietcombank rất cần được NHNN nới room tín dụng trong những tháng cuối năm", ông Nguyễn Thanh Tùng đề nghị.

Nới room tín dụng trong những tháng cuối năm cũng là điều được các ngân hàng tham dự cuộc họp như: BIDV, SHB, TPBank, LienVietPostbank… kiến nghị. Theo các ngân hàng, việc được NHNN cho phép nới room tín dụng sẽ giúp các ngân hàng có thêm điều kiện để hỗ trợ doanh nghiệp tốt hơn.

Hỗ trợ nhưng vẫn phải đảm bảo an toàn hệ thống

Qua trao đổi của các ngân hàng thương mại, ông Phạm Thanh Hà, Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ, NHNN đánh giá cao sự đồng thuận của các ngân hàng trong giảm lãi suất để hỗ trợ khách hàng vượt qua những khó khăn từ đại dịch Covid-19. Tuy nhiên, ông Phạm Thanh Hà cũng lưu ý, các ngân hàng nên linh hoạt trong việc giảm lãi suất, tùy theo sức khỏe của mình để có mức giảm phù hợp.

Còn ông Nguyễn Quốc Hùng, Tổng Thư ký Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam, lưu ý hỗ trợ doanh nghiệp, hỗ trợ nền kinh tế vượt qua khó khăn nhưng các ngân hàng vẫn phải đảm bảo an toàn hệ thống một cách cao nhất. Bởi lẽ, các tác động tiêu cực từ đại dịch đến ngành ngân hàng sẽ có độ trễ rất lớn.

"Hiện tại ngành ngân hàng chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp nhưng trong tương lai khi nợ xấu do đại dịch Covid-19 gây ra, ai sẽ chia sẻ với ngành ngân hàng? Do vậy, chúng ta hỗ trợ phải trên tinh thần đảm bảo an toàn hệ thống", ông Nguyễn Quốc Hùng nhấn mạnh.

Đối với việc áp dụng room tín dụng, Tổng Thư ký Hiệp hội Ngân hàng kiến nghị NHNN xem xét cách giao chỉ tiêu tín dụng hàng năm. Đặc biệt, theo ông Hùng, với các ngân hàng đã áp dụng tốt Basel II và Basel III nên được tạo thuận lợi khi cấp room tín dụng.

Nguyễn Hiền