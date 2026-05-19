14 quỹ đầu tư "rời bỏ" PC1 khi chủ tịch, tổng giám đốc bị khởi tố

Sau gần nửa tháng cổ phiếu có giao dịch đáng chú ý, Tập đoàn PC1 (mã chứng khoán: PC1) đã công bố thông tin bất thường về việc Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam nhiều lãnh đạo và nhân sự chủ chốt của doanh nghiệp để điều tra các hành vi "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" và "Tham ô tài sản".

Ghi nhận cho thấy 7 cá nhân bị khởi tố, tạm giam, bao gồm ông Trịnh Văn Tuấn - Chủ tịch HĐQT PC1 và ông Vũ Ánh Dương - Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc PC1.

Trước sự cố trên, cổ phiếu PC1 liên tục giảm từ 31.000 đồng/cổ phiếu xuống mức 17.650 đồng/cổ phiếu, vốn hoá “bốc hơi” hơn 5.700 tỷ đồng. Dữ liệu giao dịch cho thấy sự bán tháo đồng loạt của nhiều quỹ lớn.

Tại thời điểm cuối tháng 3, PC1 ghi nhận có khoảng 24 quỹ đang nắm giữ tổng cộng hơn 7 triệu cổ phiếu PC1. Đến cuối tháng 4, chỉ còn 10 quỹ đầu tư nắm giữ 1 triệu cổ phiếu công ty. Như vậy, chỉ sau nửa tháng, đã có 14 quỹ tháo chạy khỏi PC1, bán ra hơn 6 triệu cổ phần công ty, tương đương tỷ lệ thu hẹp 84,6%.

Trong danh sách 14 định chế tài chính rời khỏi PC1, Công ty TNHH Quản lý Quỹ Vietcombank (VCBF) là tổ chức có quy mô phân phối lớn nhất. Thông qua 4 sản phẩm thuộc sự quản lý của đơn vị này, bao gồm VCBF-MGF, VCBF-BCF, VCBF-TBF và VCBF-AIF, đã bán ra toàn bộ 1,63 triệu cổ phiếu.

Cụ thể, VCBF-MGF thoái 749.734 cổ phiếu, theo sau là VCBF-BCF bán ra 505.100 đơn vị, VCBF-TBF bán 190.000 đơn vị và VCBF-AIF bán sạch 188.900 đơn vị.

Quỹ thứ hai bán mạnh cổ phiếu PC1 là Dragon Capital. Trong đó, 2 quỹ thành viên DCDE và DCDS bán ra với khối lượng lần lượt 663.100 và 457.000 cổ phiếu, tổng mức thoái vốn của nhóm này ghi nhận hơn 1 triệu đơn vị.

Làn sóng thoái vốn còn có sự tham gia của VinaCapital, Mirae Asset…

Quỹ VinaCapital-VIBF bán toàn bộ 455.775 cổ phiếu, quỹ MAGEF thuộc Mirae Asset Việt Nam phân phối 398.400 đơn vị. Quỹ ENF của Eastspring Investments thanh lý 200.000 cổ phiếu. Các tổ chức khác như PHVSF của Phú Hưng, TCSME của Techcom Capital, ABEF của An Bình, cùng VCAMBF và VCAMDF của Bản Việt đồng loạt xóa tên PC1 khỏi danh mục.

PC1 được biết đến là công ty lớn trong lĩnh vực xây lắp điện. Ghi nhận tại báo cáo thường niên 2025 cho thấy doanh nghiệp này đang thi công nhiều dự án truyền tải điện quốc gia, từ làm tổng thầu EPC, PC, cấp điện áp 500 KV đến loạt dự án có tính đặc thù cao như trạm Gis, dự án cấp điện ra đảo, dự án cáp ngầm…

Những năm gần đây, doanh nghiệp còn đầu tư vào năng lượng tái tạo. Công ty đang vận hành 7 nhà máy thủy điện và đang thi công xây dựng 2 nhà máy mới, tổng công suất khoảng 212 MW, tổng mức đầu tư hơn 6.800 tỷ đồng.

Ngoài ra, PC1 hoạt động cả trong lĩnh vực khai thác khoáng sản, thông qua sở hữu 57,27% vốn của Công ty cổ phần Khoáng sản Tấn Phát. Công ty Tấn Phát đang là chủ đầu tư dự án Khai thác lộ thiên khoáng sản Niken - Đồng tại xã Quang Trung huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 1.700 tỷ đồng; quy mô công suất thiết kế là 600.000 tấn/năm.

Công ty còn kinh doanh bất động sản nhà ở, bất động sản khu công nghiệp.

Doanh thu, lợi nhuận PC1 có sự tăng trưởng mạnh từ năm 2024 khi doanh thu vượt mốc 10.000 tỷ đồng. Năm 2025, doanh thu tiếp đà tăng lên hơn 13.000 tỷ đồng, lợi nhuận thu về 1.356 tỷ đồng.