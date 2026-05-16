Chủ tịch PC1 Trịnh Văn Tuấn cùng 6 lãnh đạo, nhân sự chủ chốt bị khởi tố

Ngày 16/5, Công ty Cổ phần Tập đoàn PC1 công bố thông tin bất thường về việc Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam nhiều lãnh đạo, nhân sự chủ chốt của doanh nghiệp để điều tra các hành vi Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Tham ô tài sản.

Theo công bố, danh sách các cá nhân bị khởi tố, tạm giam gồm 7 người. Trong đó, ông Trịnh Văn Tuấn, Chủ tịch HĐQT PC1, bị điều tra về hành vi Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Tham ô tài sản.

Ông Trịnh Văn Tuấn, Chủ tịch HĐQT PC1 (Ảnh: PC1).

Cùng bị điều tra với các cáo buộc tương tự còn có ông Vũ Ánh Dương, Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc PC1; ông Nguyễn Minh Đệ, Thành viên HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc PC1, đồng thời là Tổng giám đốc Công ty TNHH Cột thép Đông Anh; bà Trần Thị Minh Việt, Kế toán trưởng.

Ngoài ra, ông Trịnh Ngọc Anh, Phó tổng giám đốc PC1, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Khoáng sản Tấn Phát, bị điều tra về hành vi Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Hai lãnh đạo khác là ông Võ Hồng Quang, Thành viên HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc và ông Đặng Quốc Trường, Phó tổng giám đốc, cũng đang bị áp dụng biện pháp tạm giam.

PC1 cũng cho biết chưa thể công bố báo cáo tài chính quý I/2026 đúng thời hạn do các nhân sự liên quan đến việc phê duyệt báo cáo đang phối hợp làm việc với cơ quan điều tra và đã bị khởi tố, tạm giam. Doanh nghiệp cam kết công bố thông tin ngay sau khi hoàn tất báo cáo tài chính.

PC1 là tên viết tắt của Công ty Cổ phần Tập đoàn PC1, tên tiếng Anh là PC1 Group Joint Stock Company. Doanh nghiệp có tiền thân là Xí nghiệp xây lắp đường dây và trạm trực thuộc Bộ Điện và Than, được thành lập ngày 2/3/1963.

Tháng 4/2005, đơn vị cổ phần hóa thành CTCP Xây lắp điện I - PCC1.

Ban đầu, PC1 tập trung vào xây lắp các công trình truyền tải điện quốc gia. Hiện doanh nghiệp mở rộng sang nhiều lĩnh vực như xây lắp điện, đầu tư năng lượng, sản xuất công nghiệp, bất động sản, tư vấn và dịch vụ.

Một số ngành nghề chính được ghi nhận gồm lắp đặt hệ thống điện; sản xuất, truyền tải và phân phối điện; hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật; kinh doanh bất động sản.