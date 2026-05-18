Chủ tịch, Tổng giám đốc cùng loạt lãnh đạo bị khởi tố: PC1 thông báo nóng

Tập đoàn PC1 (PC1) vừa phát đi thông cáo báo chí liên quan đến Quyết định khởi tố đối với một số cá nhân là lãnh đạo của tập đoàn theo Công văn số 1606/VPCQCSĐT-P3 ngày 15/5.

Theo đó, tập đoàn sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng trong quá trình làm việc, đồng thời triển khai các biện pháp cần thiết nhằm bảo đảm hoạt động quản trị, điều hành và sản xuất kinh doanh được duy trì ổn định, liên tục và đúng quy định.

Theo đó, công ty dự kiến ủy quyền cho đội ngũ nhân sự chủ chốt tiếp tục quản trị và vận hành doanh nghiệp, không làm ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của tập đoàn.

Hiện toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh của tập đoàn vẫn diễn ra bình thường ở các lĩnh vực năng lượng, công nghiệp, vận hành nhà máy và các dự án trong nước, quốc tế. Song song, nghĩa vụ với khách hàng, đối tác, ngân hàng, nhà đầu tư và người lao động vẫn được thực hiện theo đúng cam kết.

Ban lãnh đạo và đội ngũ quản lý cũng đang triển khai các giải pháp nhằm bảo đảm tính liên tục trong công tác điều hành, quản trị rủi ro và ổn định tâm lý người lao động.

Trước đó, PC1 đã công bố thông tin bất thường về việc Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam nhiều lãnh đạo và nhân sự chủ chốt của doanh nghiệp để điều tra các hành vi vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và tham ô tài sản.

Theo công bố ngày 16/5, có 7 cá nhân bị khởi tố, tạm giam, trong đó đáng chú ý có ông Trịnh Văn Tuấn - Chủ tịch HĐQT PC1 - bị điều tra về hành vi vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và tham ô tài sản.

Cùng bị điều tra với các cáo buộc tương tự còn có ông Vũ Ánh Dương - Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc PC1; ông Nguyễn Minh Đề - Thành viên HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc công ty, đồng thời là Tổng giám đốc Công ty TNHH Cột thép Đông Anh; bà Trần Thị Minh Việt - Kế toán trưởng.

Ngoài ra, ông Trịnh Ngọc Anh - Phó tổng giám đốc PC1, Chủ tịch HĐQT CTCP Khoáng sản Tấn Phát, bị điều tra về hành vi vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Hai lãnh đạo khác gồm ông Võ Hồng Quang và ông Đặng Quốc Trường hiện cũng bị áp dụng biện pháp tạm giam.

Theo nghị quyết của Ban kiểm soát công bố cùng ngày, hiện có 4 thành viên HĐQT đã bị tạm giam, khiến số lượng thành viên HĐQT còn lại chỉ còn 1 người, thấp hơn mức tối thiểu theo quy định của Luật Doanh nghiệp và không đủ điều kiện để tổ chức họp HĐQT.

Trong bối cảnh đó, Ban kiểm soát PC1 đã quyết định triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 nhằm bầu bổ sung thành viên HĐQT và xử lý các vấn đề thuộc thẩm quyền cổ đông. Ngày đăng ký cuối cùng để tham dự đại hội là 5/6, thời gian tổ chức dự kiến trong tháng 7.