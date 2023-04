10 năm về Thái Nguyên, Samsung rót 7,5 tỷ USD, sản xuất gần 1 tỷ điện thoại

Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Công ty TNHH Điện tử Samsung Việt Nam Thái Nguyên (SEVT) diễn ra hôm nay. Tham dự buổi lễ, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái nhấn mạnh, Samsung là nhà đầu tư Hàn Quốc lớn nhất và cũng là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam, với tổng vốn đầu tư đăng ký gần 20 tỷ USD.

Đến nay, số vốn đầu tư của Samsung cho các dự án tại Thái Nguyên đạt khoảng 7,5 tỷ USD, chiếm gần 73% tổng số vốn đầu tư FDI toàn tỉnh. Sau 10 năm thành lập, công ty này đã sản xuất 925 triệu điện thoại.

Phó Thủ tướng dẫn chứng, trong năm 2022, Thái Nguyên đạt mức tăng trưởng 8,59%, vượt kế hoạch đề ra, cao hơn so với bình quân chung cả nước (8,02%). Đồng thời, tỉnh này đứng thứ 4 toàn quốc về giá trị xuất khẩu, đạt trên 32 tỷ USD (tăng 10,4% so với năm 2021); đứng thứ 4 về giá trị sản xuất công nghiệp, đạt trên 932.000 tỷ đồng (tăng 10,8% so với năm 2021). Điều này có sự đóng góp quan trọng của SEVT và các doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng của tập đoàn.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái (Ảnh: VGP).

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đề nghị các Bộ, ngành liên quan và tỉnh Thái Nguyên tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, nâng cao năng lực cạnh tranh, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có Samsung. Vấn đề nào còn khó khăn, vượt thẩm quyền thì báo cáo cấp có thẩm quyền để xem xét, quyết định kịp thời.

"Chính phủ Việt Nam cam kết sẽ tiếp tục cùng đồng hành, lắng nghe, đối thoại, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, có các giải pháp phù hợp với tình hình, tạo điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư nước ngoài trong đó có Samsung đầu tư kinh doanh hiệu quả và phát triển bền vững tại Việt Nam", Phó Thủ tướng Lê Minh Khái nhấn mạnh.