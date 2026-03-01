Thế giới động vật: Lửng mật đụng độ sư tử đực

Lửng mật lọt vào tầm ngắm của sư tử đực và cái kết

Lửng mật là loài động vật cứng đầu và không hề e sợ bất kỳ loài vật nào khác trên thảo nguyên. Đoạn video được ghi lại tại Vườn quốc gia Etosha (Namibia) đã cho thấy điều đó.

Theo nội dung đoạn video, một con sư tử đực đã phát hiện lửng mật và lao đến với mục đích tấn công. Tuy nhiên, lửng mật cho thấy mình không phải là kẻ dễ bị bắt nạt nên đã có hành động phản kháng và sẵn sàng đối mặt với sư tử.

Sau một hồi đe dọa, sư tử nhận thấy lửng mật không phải là một con mồi dễ xơi nên đã để cho lửng mật rời đi.

Lửng mật lọt vào tầm ngắm của sư tử đực và cái kết (Video: Roaring Earth).

Trăn khổng lồ bơi trên đường phố bị ngập lụt

Người dân sống tại tỉnh Bali (Indonesia) đã rất kinh hãi khi nhìn thấy một con trăn cỡ lớn, dài khoảng 5m, đang bơi trên đường phố bị ngập lụt.

Bali là nơi sinh sống của nhiều loài trăn và rắn, nổi bật trong đó có trăn gấm, loài trăn dài nhất thế giới. Mưa lớn kéo dài tại Bali đã khiến nhiều tuyến phố bị ngập nước, khiến trăn và rắn theo dòng nước lụt bơi ra đường.

Chính quyền địa phương đã cảnh báo người dân đề phòng các loài động vật trôi theo dòng nước lụt. Đến nay chưa ghi nhận trường hợp bị rắn cắn nào trong đợt mưa lụt tại Bali.

Trăn khổng lồ bơi trên phố bị ngập lụt (Video: X).

Trâu non lạc đàn liều lĩnh chống trả khi bị sư tử rượt đuổi

Video do du khách ghi lại tại Khu bảo tồn thiên nhiên Serengeti (Tanzania) cho thấy một con trâu rừng châu Phi non bị lạc đàn trở thành mục tiêu của sư tử đực. Khi không còn khả năng chạy thoát, trâu non quay lại, sẵn sàng đối mặt với kẻ săn mồi.

Với lợi thế về sức mạnh và kinh nghiệm, sư tử nhanh chóng khống chế con mồi. Cuộc đối đầu kết thúc sau ít phút khi trâu non không còn khả năng chống cự.

Trâu non lạc đàn liều lĩnh chống trả khi bị sư tử rượt đuổi và cái kết (Video: Kruger).

Báo hoa mai nhận bài học đau đớn vì tấn công nhím

Con báo hoa mai đã bị hàng loạt gai nhọn đâm vào mặt khi tấn công nhím. Đây chắc chắn là bài học đau đớn và đáng nhớ của báo hoa mai khi quyết định lựa chọn con mồi trong tương lai.

Báo hoa mai nhận bài học đau đớn vì tấn công nhím (Video: Kruger).

Sư tử mai phục tóm gọn lợn rừng

Con lợn rừng đang đi dạo mà không hay biết nó đang đi thẳng đến vị trí có sư tử mai phục. Hai con sư tử ẩn nấp trong bụi rậm khi thấy lợn rừng đến đủ gần đã lập tức lao ra, không cho con mồi cơ hội nào để chạy thoát.

Sư tử mai phục tóm gọn lợn rừng (Video: WLA).

Cá sấu non thực hiện động tác “vòng xoay tử thần” để xé nhỏ miếng mồi

“Vòng xoay tử thần” là kỹ thuật săn mồi đặc trưng của cá sấu. Khi thực hiện động tác này, cá sấu sẽ cắn chặt con mồi và xoay thân mình liên tục để xé rách thịt, bẻ gãy xương hoặc dìm chết con mồi. Đây là cú xoay người chết chóc, giúp cá sấu khuất phục con mồi lớn.

Dù mới chỉ chào đời, con cá sấu non đã biết cách thực hiện động tác xoay người vòng tròn để xé nhỏ con mồi. Đoạn video cho thấy động tác săn mồi này chính là bản năng của cá sấu từ khi mới chào đời.

Cá sấu non thực hiện động tác “vòng xoay tử thần” để xé nhỏ miếng mồi (Video: X).

Loài bọ to lớn, có vẻ ngoài như cây xương rồng

Bọ lá gai là loài côn trùng được tìm thấy trong những khu rừng nhiệt đới và cận nhiệt đới của Úc. Loài bọ này có bề ngoài xù xì, giống như một cây xương rồng. Chính ngoại hình này đã giúp bọ lá gai có thể ngụy trang để tránh kẻ thù.

Loài bọ to lớn, có vẻ ngoài như cây xương rồng (Video: Reddit).

Cá heo biến cá nóc thành món đồ chơi

Cá heo là loài động vật thông minh và chúng biết cách biến con mồi trở thành món đồ chơi để tiêu khiển. Chẳng hạn như trong trường hợp này, cá heo đã biến cá nóc thành một món đồ chơi của mình.

Cá heo biến cá nóc thành món đồ chơi (Video: X).

Cô gái bị voi giấu mũ để trêu đùa

Nữ du khách đang đứng tạo dáng để chụp ảnh với voi đã bị con vật dùng vòi lấy chiếc mũ đang đội và giấu đi. Dù cô gái dùng mọi cách để năn nỉ, con voi vẫn nhất quyết không trả lại chiếc mũ.

Chỉ đến khi nhân viên kiểm lâm “mua chuộc” bằng thức ăn, con voi mới trả lại mũ cho nữ du khách.

Cô gái bị voi giấu mũ để trêu đùa (Video: EL).

Màn “lật kèo” của trâu rừng khi sắp bị đàn sư tử ăn thịt

Video ghi lại tại Khu bảo tồn thiên nhiên MalaMala (Nam Phi) cho thấy đàn sư tử cái bao vây một bầy trâu rừng để chuẩn bị săn mồi. Trước áp lực từ kẻ săn đuổi, đàn trâu rút lui và tìm cách chạy lên một bãi đất cao.

Những con trâu đực khỏe mạnh nhanh chóng tạo thành hàng phòng thủ, che chắn cho cá thể non và già yếu. Tuy nhiên, trong lúc di chuyển, một con trâu lớn tuổi không kịp trèo lên dốc và bị mắc lại phía dưới.

Phát hiện cơ hội, đàn sư tử áp sát. Tưởng chừng con trâu bị bỏ lại sẽ trở thành mục tiêu, nhưng bất ngờ xảy ra khi các cá thể khỏe mạnh từ trên cao lao xuống, hợp sức chống trả và buộc đàn sư tử phải rút lui.