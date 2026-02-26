Vì sao 62.000 chim cánh cụt chết đói ngoài biển Nam Phi trong thập kỷ qua

Chim cánh cụt con châu Phi đang được chăm sóc (ảnh: Mar Zuki/iStock/Getty Images Plus).

Một nghiên cứu mới tiết lộ rằng sự kết hợp tàn khốc giữa biến đổi môi trường và thói quen đánh bắt cá của con người đã khiến hàng chục nghìn chú chim cánh cụt châu Phi trưởng thành ở ngoài khơi bờ biển Nam Phi không có đủ thức ăn để tồn tại, làm giảm quần thể của chúng khoảng 95% chỉ trong 8 năm.

"Sự suy giảm này cũng xảy ra ở nhiều nơi khác", nhà sinh vật học bảo tồn Richard Sherley của Đại học Exeter cho biết, đồng thời nói thêm rằng loài chim này đã "giảm gần 80% quần thể trên toàn cầu trong 30 năm qua".

Mỗi năm, chim cánh cụt châu Phi (Spheniscus demersus) dành khoảng 20 ngày trên cạn để thay bộ lông cũ, giúp chúng có thể chống thấm nước và cách nhiệt.

Chúng thường tăng cân để chuẩn bị cho thời kỳ bị giảm lượng thức ăn này, nhưng từ năm 2004 đến năm 2011, trữ lượng thức ăn chính của chúng là cá mòi Sardinops sagax, đã giảm xuống còn khoảng 25% so với thời kỳ đỉnh cao.

Chim cánh cụt châu Phi (ảnh: Jen Dries/Unsplash).

"Nếu thức ăn quá khó tìm trước khi chúng thay lông hoặc ngay sau đó, chúng sẽ không có đủ năng lượng dự trữ để sống sót qua thời kỳ nhịn ăn", Sherley nói. "Chúng tôi không tìm thấy những xác chim cánh cụt lớn - chúng tôi cho rằng chúng có thể đã chết trên biển".

Nạn đói hàng loạt đã xảy ra tại hai trong số những địa điểm sinh sản quan trọng nhất của chim cánh cụt châu Phi từ năm 2004 đến năm 2011, khiến khoảng 62.000 con trưởng thành tử vong.

Nhà sinh thái học Robert Crawford, thuộc Sở Lâm nghiệp, Thủy sản và Môi trường Cape Town, cùng các đồng nghiệp đã phát hiện ra rằng những thay đổi về nhiệt độ và độ mặn do biến đổi khí hậu do con người gây ra là nguyên nhân dẫn đến sự sụt giảm mạnh trữ lượng cá. Trong khi đó, áp lực từ ngành đánh bắt cá vẫn ở mức cao.

"Sự sống sót của chim trưởng thành, chủ yếu thông qua quá trình lột xác hàng năm quan trọng, có liên quan chặt chẽ đến nguồn thức ăn sẵn có", ông Sherley giải thích.

"Tỷ lệ khai thác cá mòi cao - từng đạt 80% vào năm 2006 - trong giai đoạn cá mòi suy giảm do những thay đổi về môi trường có thể đã làm trầm trọng thêm tình trạng tử vong của chim cánh cụt".

Chim cánh cụt châu Phi đang trong thời gian thay lông (ảnh: Miguel Alcântara/Bapt).

Tình hình của loài chim cánh cụt châu Phi vẫn không được cải thiện kể từ đó, khiến chúng được xếp vào loại cực kỳ nguy cấp với số lượng chưa đến 10.000 cặp sinh sản vào năm 2024.

Tương tự như tình trạng cá heo sông chết hàng loạt, các biện pháp địa phương nhằm giảm thiểu tình trạng này chỉ có thể mang lại hiệu quả nhất định.

"Các biện pháp quản lý nghề cá nhằm giảm thiểu việc khai thác cá mòi khi sinh khối của chúng thấp hơn 25% mức tối đa và cho phép nhiều cá thể trưởng thành sống sót để sinh sản, cũng như các biện pháp giúp giảm tỷ lệ tử vong của cá mòi con cũng có thể hữu ích, mặc dù điều này vẫn đang được một số bên tranh luận", ông Sherley nói.

Các nhà nghiên cứu cảnh báo, nếu không giải quyết được những thay đổi về môi trường, việc khôi phục quần thể chim cánh cụt sẽ vẫn "khó khăn". Theo tiên lượng hiện tại, chim cánh cụt châu Phi sẽ phải đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng trong vòng một thập kỷ.

Quần thể động vật đã giảm hơn hai phần ba kể từ những năm 1970. Cùng với sự tàn phá các rạn san hô trên thế giới và cái chết của nhiều loài lươn, chim, voi châu Phi và cá heo sông, đây là một sự kiện tử vong khác của động vật hoang dã hiện nay được cho là do biến đổi khí hậu.

Từ nhựa đến thuốc trừ sâu, mất môi trường sống và nạn săn trộm, chúng ta đang không cho phép sự sống xung quanh mình được nghỉ ngơi.

Các nhà nghiên cứu từ lâu đã cảnh báo rằng việc giảm thiểu sử dụng nhiên liệu hóa thạch trên toàn cầu là vô cùng quan trọng để ngăn chặn sự mất mát sự sống trên quy mô toàn cầu này; nếu không, những nỗ lực nhằm giảm thiểu các tác động nguy hại của con người đối với tự nhiên cũng chỉ như muối bỏ bể.