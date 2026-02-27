Cách xem hiện tượng nguyệt thực "trăng máu" vào ngày 3/3

Hiện tượng trăng máu (ảnh: Javier Zayas Photography qua Getty Images).

Không phải ai cũng quan sát được hiện tượng nguyệt thực toàn phần xảy ra vào ngày 3/3 tới đây. Ánh sáng ban ngày hoặc mây có thể che khuất tầm nhìn của bạn, tùy thuộc vào vị trí quan sát. Ngoài ra, vị trí thấp của Mặt Trăng so với đường chân trời trong suốt thời gian nguyệt thực cũng có thể gây trở ngại.

May mắn thay, dù bạn ở bất cứ đâu trên Trái Đất, bạn vẫn có thể xem "trăng máu" trực tuyến để tận hưởng 58 phút nguyệt thực toàn phần, khi mặt trăng hoàn toàn đi vào vùng bóng tối của Trái Đất và chuyển sang màu đỏ.

Dưới đây là một số tổ chức thiên văn trên khắp thế giới đang lên kế hoạch phát trực tiếp sự kiện ngoạn mục này, thường sử dụng các nguồn phát độc đáo từ khắp nơi trên thế giới. Đây sẽ là nguyệt thực toàn phần cuối cùng trước khi hiện tượng này lại xảy ra vào tháng 6/2029.

Toàn bộ thời gian nguyệt thực diễn ra vào ngày 3/3, từ thời điểm bóng ngoài của Trái Đất bắt đầu che khuất Mặt Trăng cho đến khi nó biến mất, kéo dài khoảng 5,5 tiếng, từ 15h44 đến 20h17.

Với các chương trình phát trực tuyến trên điện thoại, máy tính bảng, máy tính xách tay, bạn có thể chuyển đổi qua lại giữa các hình ảnh nguyệt thực ở nhiều khu vực khác nhau trên thế giới.

Xem trực tiếp “trăng máu” online

Nếu thời tiết không thuận lợi hoặc không thể quan sát trực tiếp, người dân tại Việt Nam có thể theo dõi nguyệt thực toàn phần qua các kênh phát trực tuyến quốc tế.

Timeanddate.com, một trong những đơn vị uy tín thường xuyên phát sóng các sự kiện thiên văn lớn, sẽ truyền hình trực tiếp nguyệt thực với nhiều góc quay từ các châu lục khác nhau. Chương trình có phần bình luận bằng tiếng Anh, giúp người xem hiểu rõ từng giai đoạn của hiện tượng.

Ngoài ra, các hình ảnh còn được ghi lại từ Hawaii, Đài quan sát Perth (Úc) và khu vực Los Angeles (Mỹ), mang đến góc nhìn đa dạng trong suốt quá trình nguyệt thực.

Người xem tại Việt Nam có thể truy cập website hoặc kênh YouTube của các đơn vị này bằng điện thoại, máy tính bảng hoặc máy tính cá nhân. Thời điểm bắt đầu phát sóng trùng với mốc nguyệt thực theo giờ Việt Nam, từ khoảng 15 giờ 30 chiều 3/3.

Việc theo dõi trực tuyến đặc biệt hữu ích nếu bầu trời nhiều mây hoặc khu vực sinh sống có tầm nhìn bị che khuất, giúp người xem vẫn có thể quan sát trọn vẹn pha toàn phần kéo dài gần 1 giờ.

Đài quan sát Griffith

Buổi phát trực tiếp từ Đài quan sát Griffith (Los Angeles, Mỹ) diễn ra từ 15h47 đến 21h 25 ngày 3/3 theo giờ Việt Nam, nếu điều kiện thời tiết thuận lợi. Người xem trong nước có thể truy cập website hoặc kênh YouTube chính thức của đài để theo dõi.

Vị trí của Griffith cho phép quan sát gần như trọn vẹn toàn bộ quá trình nguyệt thực, vì vậy hình ảnh từ đây được đánh giá có chất lượng cao và ổn định, phù hợp để theo dõi đầy đủ các giai đoạn của hiện tượng.

Dự án Kính viễn vọng ảo

Nhà vật lý thiên văn Gianluca Masi, người sáng lập Dự án Kính viễn vọng ảo, sẽ thực hiện chương trình phát sóng trực tiếp bắt đầu từ 15h30 ngày 3/3 theo giờ Việt Nam.

Chương trình tổng hợp hình ảnh từ nhiều nhà nhiếp ảnh thiên văn trên toàn cầu, giúp người xem tại Việt Nam có thể theo dõi nguyệt thực từ nhiều góc nhìn khác nhau, kể cả trong trường hợp thời tiết trong nước không thuận lợi.

Quan sát “trăng máu” lần này tại Việt Nam

Nguyệt thực toàn phần ngày 3/3 có thể quan sát tại Việt Nam nếu điều kiện thời tiết thuận lợi. Theo các nguồn thiên văn, các mốc thời gian (giờ Việt Nam) như sau:

- 15h44: Bắt đầu nguyệt thực nửa tối (khó quan sát bằng mắt thường).

- 16h50: Bắt đầu nguyệt thực một phần (Mặt Trăng bắt đầu bị khuyết).

- 17h 57-17h58: Mặt Trăng mọc tại Hà Nội và TPHCM.

- 18h04–19h02: Nguyệt thực toàn phần (Mặt Trăng chuyển sang màu đỏ đồng - “trăng máu”).

- 18h33: Pha cực đại.

- 20h17: Kết thúc nguyệt thực một phần.

Như vậy, tại Việt Nam, người dân có thể quan sát hiện tượng này vào buổi tối 3/3, đặc biệt trong khoảng 18h-19h khi Mặt Trăng bước vào pha toàn phần và đạt màu đỏ rõ nét nhất.

Do nguyệt thực lần này diễn ra ngay sau khi Mặt Trăng mọc, yếu tố quan trọng là tầm nhìn về phía Đông phải thoáng, không bị che khuất bởi nhà cao tầng hoặc địa hình cao.

Những khu vực thuận lợi gồm: Ven biển miền Trung và Nam Trung Bộ như Đà Nẵng, Quy Nhơn, Nha Trang, Phan Thiết, nơi đường chân trời phía Đông thoáng và ít bị che chắn; khu vực Tây Nguyên có địa hình cao và không khí trong lành, tầm nhìn xa; vùng ngoại thành Hà Nội, TPHCM hoặc khu vực ít nhà cao tầng, công viên, hồ nước lớn; các đảo và vùng ven biển phía Đông Nam Bộ như Vũng Tàu, Côn Đảo...

Khu vực đô thị đông đúc vẫn có thể quan sát được, nhưng nên chọn vị trí cao như sân thượng hoặc khu vực thoáng để tránh bị che khuất khi Mặt Trăng vừa mọc.

Nếu trời nhiều mây hoặc ô nhiễm ánh sáng mạnh, việc theo dõi qua livestream quốc tế sẽ cho hình ảnh rõ nét và ổn định hơn.