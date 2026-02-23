Robot AI tự phối hợp dập lửa, đạt độ chính xác gần 100%

Việc triển khai robot cứu hỏa vận hành tự động bằng AI sẽ đảm bảo sự an toàn cho lực lượng cứu hỏa (Ảnh minh họa: AI).

Các robot cứu hỏa tự vận hành bằng trí tuệ nhân tạo (AI) đã hoàn tất giai đoạn thử nghiệm đầu tiên tại Úc, cho thấy khả năng vượt chướng ngại vật và phối hợp dập tắt đám cháy mà không cần sự can thiệp trực tiếp của con người.

Dự án do Cyborg Dynamics Engineering dẫn đầu, hợp tác với Đại học Griffith và được tài trợ bởi Liên minh Khoa học Quốc phòng bang Queensland.

Nhóm nghiên cứu trình diễn hệ thống thông qua các bài kiểm tra mô phỏng kết hợp môi trường thực tế, sử dụng phương tiện mặt đất không người lái (UGV) vận hành hoàn toàn bằng AI.

Trong thử nghiệm, UGV di chuyển qua nhiều chướng ngại vật và phối hợp với các đối tác mô phỏng để xác định, xử lý nhiều đám cháy trong môi trường thực tế ảo. Hệ thống đạt tỷ lệ thành công 99,67% trong nhiệm vụ điều hướng và dập lửa.

Theo tiến sĩ Triết Hậu, trưởng nhóm nghiên cứu tại Khoa Công nghệ Thông tin và Truyền thông của Đại học Griffith, kết quả này cho thấy tiềm năng ứng dụng robot AI trong chữa cháy thực tế.

“Chúng tôi đã chứng minh rằng nhiều UGV được huấn luyện bằng AI có thể thực hiện cả nhiệm vụ điều hướng cấp thấp lẫn các thao tác chữa cháy phức tạp. Điều này xác nhận tính khả thi của phương pháp trong các tình huống thực địa”, ông cho biết.

Nhóm phát triển công nghệ mang tên “tự học tăng cường đa tác nhân”, cho phép robot học hỏi thông qua quá trình thử sai và tối ưu dần khả năng điều hướng, xử lý đám cháy.

Quá trình huấn luyện gồm ba giai đoạn. Đầu tiên, một robot đơn lẻ học cách di chuyển qua chướng ngại vật. Giai đoạn tiếp theo, nhiều robot cùng điều hướng song song. Ở bước cuối, các robot phối hợp xử lý đồng thời nhiều đám cháy trong môi trường phức tạp.

Hệ thống AI giúp robot tự tổ chức và phân chia nhiệm vụ, có thể tách thành từng nhóm để xử lý các điểm cháy khác nhau. Cách tiếp cận này được kỳ vọng nâng cao hiệu quả và giảm rủi ro trong các tình huống hỏa hoạn quy mô lớn.

Ryan Marple, Giám đốc điều hành của Cyborg Dynamics Engineering, cho biết công ty đã triển khai robot cứu hỏa điều khiển từ xa tại các mỏ khai thác khoáng sản ở Úc. Trong giai đoạn tới, hệ thống AI mới sẽ được tích hợp để các robot có thể vận hành tự động hoàn toàn.

“Tương lai của robot cứu hỏa là tự động hóa và phối hợp nhóm. Hệ thống tự hành có thể phản ứng linh hoạt với môi trường phức tạp theo cách mà điều khiển từ xa khó đạt được”, Marple nhận định.

Ông cho biết thêm, nhờ tiếp nhận dữ liệu từ nhiều loại cảm biến, robot có thể đưa ra quyết định nhanh và chính xác, đặc biệt trong điều kiện mà con người không thể trực tiếp tiếp cận hiện trường.

Nhóm nghiên cứu cũng dự định mở rộng hệ thống AI này sang các nền tảng robot khác, bao gồm cả robot bay, nhằm tạo sự phối hợp đa dạng giữa các phương tiện trong nhiệm vụ chữa cháy.

Việc ứng dụng robot cứu hỏa tự hành được kỳ vọng giúp bảo đảm an toàn cho lực lượng cứu hỏa, giảm nguy cơ thương vong trong các đám cháy lớn hoặc môi trường độc hại.