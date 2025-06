Nổi bật tuần qua: Khoảnh khắc thanh niên chạm mặt sư tử trong đêm

Khoảnh khắc thanh niên đối mặt sư tử trong đêm

Một con sư tử đã đi vào ngôi làng tại bang Gujarat, Ấn Độ, để săn gia súc trong đêm.

Đoạn video do một thanh niên sống tại ngôi làng ghi lại, cho thấy khoảnh khắc người này đối mặt với sư tử trong lúc con vật đang tha xác gia súc bị nó giết chết. Khi thấy thanh niên này xuất hiện, sư tử đã bỏ con mồi và dự định lao đến tấn công.

Tuy nhiên, nam thanh niên cho thấy sự bình tĩnh đáng kinh ngạc khi vẫn quay video về con vật, thay vì tìm cách bỏ chạy. Con sư tử sau đó đã bỏ chạy và rời khỏi làng mà không tấn công bất cứ ai.

Sư tử châu Á sống trong môi trường rừng, thay vì trên thảo nguyên như sư tử châu Phi. Kích thước của sư tử châu Á nhỏ hơn so với đồng loại sống tại châu Phi.

Khoảnh khắc thanh niên đối mặt sư tử trong đêm (Video: NDTV).

Cô gái hốt hoảng bỏ chạy khi rắn bất ngờ xuất hiện ngay bên cạnh

Camera giám sát bên trong một trạm thu phí đường bộ tại thành phố Thành Đô, Trung Quốc, đã ghi lại khoảnh khắc thót tim khi một con rắn bất ngờ trườn vào bên trong mà nữ nhân viên không hề hay biết.

Cô gái vẫn làm việc bình thường, cho đến khi phát hiện ra con rắn đang ở ngay sát cạnh mình, người này đã hét lên đầy hoảng sợ và bỏ chạy ra ngoài. Con rắn dường như cũng giật mình bởi phản ứng của cô gái nên đã bị rơi xuống từ trên cao.

May mắn, con rắn trong đoạn clip chỉ là một cá thể rắn thạch anh, loài rắn hiền lành và không có độc.

Cô gái hốt hoảng bỏ chạy khi rắn bất ngờ xuất hiện ngay bên cạnh (Video: Weibo).

Loài chim bồ câu với dáng vẻ bên ngoài kỳ dị như đột biến

Loài bồ câu diều lớn của Anh (tên tiếng Anh: English Pouter) là loài chim thuộc họ bồ câu diều lớn, có nguồn gốc từ Vương quốc Anh. Bồ câu diều lớn Anh là sản phẩm lai tạo giữa nhiều loài bồ câu khác nhau từ giữa thế kỷ 18.

Đây là một trong những loài bồ câu đã được thuần hóa sở hữu bề ngoài khác thường và kỳ dị nhất hiện nay, nổi bật với đôi chân cao, có thể đứng thẳng, cặp chân được bao phủ bởi những chiếc lông dài và mượt.

Chúng có khả năng bơm hơi để tăng kích thước phần diều phía dưới cổ, tạo ra cảm giác như có 2 cơ thể xếp chồng lên nhau. Chiếc diều kích thước lớn cũng là đặc điểm để giúp những cá thể bồ câu đực tán tỉnh những con cái.

Loài chim bồ câu này vẫn có khả năng bay, tuy nhiên do thân hình to lớn nên khả năng bay của nó kém hơn so với nhiều loài bồ câu khác.

Loài chim bồ câu với dáng vẻ bên ngoài kỳ dị như đột biến (Video: Instagram).

Khoảnh khắc bé gái suýt giẫm trúng rắn hổ mang ngay trong nhà

Tình huống thót tim được camera giám sát ghi lại tại Viêng Chăn, Lào. Đoạn video cho thấy cánh cửa phòng bật mở và một bé gái bước ra, mà không hay biết một con rắn đang trườn ngay phía trước cửa.

Cô bé đã vô tình giẫm trúng đuôi khiến con rắn phồng mang lên để tự vệ. Đến lúc này, cô bé mới nhận ra sự hiện diện của con rắn độc nên bật khóc đầy hoảng loạn và nhanh chóng bỏ chạy ra ngoài.

Dường như nền gạch men trơn đã phần nào khiến con rắn bị trượt, khiến nó không thể lập tức quay đầu để tấn công, giúp cô bé không bị rắn cắn trúng trong tình huống này.

Khoảnh khắc bé gái suýt giẫm trúng rắn hổ mang ngay trong nhà (Video: TikTok).

Ngựa vằn thoát khỏi hàm sư tử nhờ quyết tâm không chấp nhận số phận

Đoạn video được du khách ghi lại tại Vườn quốc gia Serengeti, Tanzania, cho thấy một con sư tử cái lao nhanh về phía bầy ngựa vằn để săn mồi. Tận dụng sự hỗn loạn, sư tử đã tóm được một con ngựa vằn trưởng thành.

Sư tử cái đã cắn chặt vào cổ ngựa vằn, sử dụng sức mạnh và móng vuốt để ghì chặt con mồi xuống đất. Tưởng như đây sẽ là cái kết cho ngựa vằn, thì điều bất ngờ đã xảy ra.

Với một ý chí phi thường và quyết tâm không bỏ cuộc, ngựa vằn cố gắng giãy giụa, sử dụng chân đạp vào cơ thể sư tử để thoát thân. Dính đòn đau và bất ngờ, sư tử đã bị choáng váng trong giây lát, ngựa vằn đã không bỏ lỡ cơ hội, vùng lên để chạy thoát.

Cuối cùng, sư tử chỉ biết nhìn theo con mồi với ánh mắt đầy tiếc nuối.

Ngựa vằn thoát khỏi hàm sư tử nhờ quyết tâm không chấp nhận số phận (Video: RoaringEarth).

Báo đen quyết chiến báo hoa mai trên ngọn cây cao

Một đoạn video được ghi lại tại Khu bảo tồn động vật hoang dã Kabini, bang Karnataka (Ấn Độ) đã ghi lại khoảnh khắc hiếm hoi và kịch tính giữa hai loài săn mồi: báo đen và báo hoa mai.

Trong video, một con báo đen đang dạo bước thì bất chợt dừng lại, hướng ánh mắt lên ngọn cây cao. Nó nhanh chóng leo lên nơi một con báo hoa mai đang nghỉ ngơi. Cả hai lập tức gầm gừ dữ dội, phát ra những âm thanh đe dọa nhằm thị uy lẫn nhau.

Ở một thời điểm, báo đen tiến sát với ý định tấn công, nhưng bị báo hoa mai phản đòn bằng một cú tát đầy uy lực, buộc nó phải lùi lại. Cuộc chạm trán tưởng chừng sẽ bùng phát thành giao tranh khốc liệt, nhưng sau vài giây đối đầu căng thẳng, báo đen đã chủ động rút lui, để lại ngọn cây cho đối thủ.

Báo hoa mai vốn là loài sống đơn độc và rất hạn chế tham gia vào những cuộc chiến không cần thiết. Một vết thương có thể ảnh hưởng đến khả năng săn mồi, đồng nghĩa với nguy cơ chết đói trong tự nhiên.

Nhiều người cho rằng báo đen sở hữu sức mạnh vượt trội và khác biệt so với các loài báo thông thường. Tuy nhiên, điều này là không chính xác.

Thực chất, báo đen là một cá thể đột biến di truyền, thường thấy ở loài báo hoa mai (phân bố tại châu Á và châu Phi) và báo đốm (phân bố tại châu Mỹ). Đột biến khiến lượng sắc tố melanin tăng cao, tạo nên màu lông đen tuyền bao phủ toàn thân.

Bởi sự đột biến hiếm gặp này, báo đen rất khó phát hiện trong tự nhiên. Các nhà khoa học ước tính hiện chỉ còn khoảng 2.000 cá thể báo đen trên toàn thế giới.

Báo đen quyết chiến báo hoa mai trên ngọn cây cao (Video: TOI).

Chó mẹ mang con đến phòng khám thú y để nhờ chữa trị

Camera giám sát tại một phòng khám thú y ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, đã ghi lại được hình ảnh một con chó mẹ mang con của mình đang bị bệnh đến trước cửa phòng khám. Các bác sĩ thú y khi nhìn thấy con chó ngồi đợi ở bên ngoài đã mở cửa và kiểm tra tình trạng của chó con.

Chú chó con bị suy hô hấp và nhịp tim chậm vì thời tiết lạnh giá bên ngoài. Các bác sĩ đã nhanh chóng thực hiện các biện pháp cấp cứu cho chú chó này. Trong suốt quá trình chữa trị, chó mẹ luôn đứng bên cạnh để quan sát đứa con của mình.

Nhờ sự chăm sóc nhiệt tình của các bác sĩ, chó con đã vượt qua được cơn nguy kịch.

Được biết, chó mẹ là chó hoang sống lang thang trên đường phố. Trước đó, người đi đường đã mang đến phòng khám này một chú chó con khác cũng trong tình trạng nguy kịch và được cứu chữa thành công. Các bác sĩ tin rằng chú chó con được cứu trước đó cũng chính là con của chó mẹ này.

Chó mẹ mang con đến phòng khám thú y để nhờ chữa trị (Video: 9gag).

Voi giải cứu linh dương non khỏi bị chết đuối

Các du khách khi ghé thăm vườn thú tại thành phố Guatemala (Guatemala), đã rất lo lắng khi nhìn thấy một con linh dương non bị rơi xuống hồ nước và có nguy cơ bị chết đuối.

Khi thấy sự việc xảy ra, một con voi đã tiến đến gần hồ nước, sử dụng vòi để đưa linh dương non lên bờ an toàn. Hành động của voi đã nhận được nhiều sự tán dương của khách tham quan, những người đang rất lo lắng cho số phận của linh dương.

Voi giải cứu linh dương non khỏi bị chết đuối (Video: Instagram).

Nhiều người hốt hoảng phát hiện cá mập cỡ lớn bơi sát bờ biển

Những người đang có mặt trên bãi biển phía bắc xứ Wales đã rất bất ngờ khi phát hiện một con cá mập cỡ lớn bơi sát gần bờ. Nhiều người ước tính con cá mập dài chừng 2,5m và nặng hơn 200kg.

Video do một nhân chứng ghi lại cho thấy con vật bơi vòng tròn gần bờ biển, với phần vây lưng nhô cao.

Người dân địa phương cho biết đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy một con cá mập bơi sát vào bờ biển như vậy. Sự xuất hiện của con cá mập khiến các du khách không dám xuống biển để bơi.

Khoảnh khắc chim cắt hạ gục máy bay không người lái giữa trời

Các nhà làm phim trong khi đang sử dụng một chiếc máy bay không người lái để quay khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ tại khu du lịch núi Ngũ Chỉ tại thị trấn Trương Gia Giới, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc, thì một con chim cắt lưng hung bất ngờ lao đến tấn công chiếc máy bay không người lái.

Dường như con chim cắt lưng hung này đã tưởng nhầm chiếc máy bay không người lái này là con mồi đang bay trên bầu trời nên lao đến để tấn công. Tuy nhiên, khi nhận ra sự nhầm lẫn của mình, con chim cắt đã vứt chiếc máy bay vào trong rừng.

Các nhà làm phim sau đó đã rất vất vả mới có thể tìm thấy chiếc máy bay không người lái trong rừng, nhưng thiết bị đã hư hỏng nặng.