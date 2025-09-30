18 tháng sống cùng chip não của người đàn ông liệt tứ chi

Noland Arbaugh (ảnh: Wire).

Ngày 30/1/2024, công ty Neuralink của Elon Musk đã lần đầu tiên thực hiện việc cấy con chip điện tử vào não người.

Giờ đây, từ chiếc xe lăn của mình, Noland Arbaugh có thể chơi game, khám phá vũ trụ khoa học thần kinh và mở những cánh cửa chỉ bằng suy nghĩ.

Đây không còn là khoa học viễn tưởng, mà là câu chuyện đầy hy vọng, về giới hạn bị phá vỡ và về cuộc cách mạng công nghệ đang định hình lại ý nghĩa của việc làm người.

Khi con chip viết lại cuộc đời

Năm 2016, một tai nạn bơi lội đã khiến Noland Arbaugh (khi đó mới 29 tuổi), bị liệt hoàn toàn từ vai trở xuống; cuộc sống của anh chìm trong im lặng và bất lực.

Nhưng rồi, trong một ca phẫu thuật robot kéo dài hai giờ tại Viện Thần kinh Barrow, mọi thứ đã thay đổi.

Hàng nghìn sợi chỉ cấp độ vi mô (siêu nhỏ) được cấy vào vỏ não vận động, kết nối tâm trí anh với giao diện não-máy tính đột phá của Neuralink.

Kết quả vượt xa những gì người ta có thể tưởng tượng. Từ một thế giới bị giới hạn bởi bốn bức tường, Noland giờ đây có thể lướt web, chinh phục những vòng đua trong game Mario Kart, hay điều khiển các thiết bị thông minh trong nhà - tất cả đều không cần một cử động vật lý nào.

Con chip không dây, nhỏ gọn và chỉ cần sạc vài giờ một lần. Đối với Noland, người từng mô tả cuộc đời mình là "một khoảng thời gian vô nghĩa, mờ mịt", đó là một sự đánh đổi nhỏ bé cho một thứ tự do quá lớn.

Tìm lại mục đích của cuộc sống

Trước khi có con chip, cuộc sống của Noland trôi đi chậm rãi. Giờ đây, anh đã trở lại trường học và thực hiện một nghiên cứu về chính lĩnh vực đã thay đổi đời mình: Khoa học thần kinh.

Mỗi ngày, anh dành tới mười tiếng sử dụng con chip để học tập, kết nối với mọi người và hoạch định cho tương lai.

Không chỉ dừng lại ở đó, Noland còn bắt đầu sự nghiệp diễn thuyết trước công chúng, chia sẻ câu chuyện của mình và truyền cảm hứng cho khán giả toàn cầu. Anh nhấn mạnh sức mạnh không chỉ của công nghệ, mà còn là sự phục hồi về mặt tinh thần khi tìm lại được quyền tự chủ.

"Tôi cảm thấy như mình được trao một cơ hội thứ hai. Tiềm năng của tôi vẫn luôn ở đó - chỉ là bây giờ tôi đã có công cụ để thể hiện nó”, anh chia sẻ.

Thông điệp của anh rất rõ ràng: Đột phá thực sự không đến từ con chip, mà đến từ sự hợp tác kỳ diệu giữa tinh thần con người và đổi mới công nghệ.

Trở thành người đầu tiên đồng nghĩa với việc đối mặt với những thử thách không ai lường trước, sự chú ý của truyền thông kéo theo những lời quấy rối trên mạng... Dù vậy, Noland vẫn là một người ủng hộ nhiệt thành cho dự án. Anh không nhận lương từ Neuralink mà tự trang trải cuộc sống bằng các buổi diễn thuyết.

Với anh, con chip không chỉ là một thiết bị - đó là sự tự do, là công cụ để giành lại phẩm giá và tự định hình tương lai. Câu chuyện của anh là một lời nhắc nhở rằng đằng sau mỗi bước tiến công nghệ luôn là những gánh nặng cảm xúc rất con người.

Viễn cảnh tăng cường trí tuệ con người và những

Neuralink - công ty do Elon Musk sáng lập - đặt mục tiêu xây dựng cầu nối trực tiếp giữa não bộ và thế giới số, trước hết nhằm giúp người liệt điều khiển thiết bị, khôi phục khả năng giao tiếp. Xa hơn, Musk từng nhắc đến viễn cảnh tăng cường trí tuệ con người.

Tuy nhiên, các chuyên gia y tế và giới nghiên cứu thần kinh cho rằng vẫn còn nhiều vấn đề cần kiểm chứng: độ bền của thiết bị, nguy cơ nhiễm trùng, khả năng gây tổn thương não lâu dài, độ chính xác khi giải mã tín hiệu thần kinh. Ngoài ra, vấn đề đạo đức - quyền riêng tư dữ liệu não bộ, sự phụ thuộc vào công nghệ - cũng đang gây tranh luận.

Vẫn còn nhiều rào cản kỹ thuật cần vượt qua, từ thời lượng pin đến độ chính xác của tín hiệu. Nhưng hành trình của Noland đã chứng minh tiềm năng đó là có thật - không phải một viễn cảnh xa xôi.

Câu chuyện của Noland Arbaugh đặt ra những câu hỏi sâu sắc: Điều gì sẽ xảy ra khi tâm trí chúng ta có thể kết nối trực tiếp với máy móc? Thế giới sẽ ra sao khi bạn có thể điều khiển nó chỉ bằng suy nghĩ?

Liệu chúng ta có chấp nhận cho trí tuệ nhân tạo can thiệp trực tiếp vào tâm trí? Ai sẽ quản lý dữ liệu thần kinh? Và xã hội có sẵn sàng cho một kỷ nguyên nơi suy nghĩ có thể trở thành hành động?

Đây không chỉ là câu hỏi về công nghệ. Đây là những câu hỏi triết học về bản sắc, về quyền tự chủ và về tương lai mà chúng ta muốn cùng nhau xây dựng.

Câu chuyện của Arbaugh vừa là minh chứng về sức mạnh phục hồi của con người, vừa nhắc nhở rằng mỗi bước tiến công nghệ đều cần đi kèm sự thận trọng và cân nhắc về mặt khoa học, pháp lý và đạo đức.