Một đoạn video ghi lại tại Khu Bảo tồn Quốc gia Maasai Mara, Kenya, đã phơi bày sự khắc nghiệt của thế giới tự nhiên khi một con linh cẩu tấn công linh dương non chỉ mới một tuần tuổi.

Hình ảnh đau lòng này cho thấy nỗ lực tuyệt vọng của linh dương mẹ nhằm giải cứu con mình.

Trong đoạn video, linh dương mẹ đã không ngừng dùng sừng tấn công linh cẩu một cách dữ dội. Tuy nhiên, kẻ săn mồi lì lợm không dễ dàng từ bỏ con mồi. Linh cẩu sau đó đã tha xác linh dương non đi nơi khác để tránh sự truy đuổi của linh dương mẹ.

Dù vậy, bản năng làm mẹ đã thôi thúc linh dương mẹ tiếp tục đuổi theo và tung một cú húc chí mạng vào linh cẩu, nhưng chừng đó vẫn không đủ để khiến kẻ đi săn bỏ cuộc.

Linh dương mẹ chống trả quyết liệt khi con non bị linh cẩu tóm gọn (Video: Roaring Earth).

Cuối cùng, sự kiên trì của linh cẩu đã mang lại kết quả khi linh dương mẹ buộc phải từ bỏ. Con linh cẩu kéo xác linh dương non về nơi an toàn để ăn.

Đoạn video cho thấy rõ sự khắc nghiệt của tự nhiên, nơi sinh tồn luôn gắn liền với những cuộc đấu tranh không cân sức giữa kẻ săn mồi và con mồi.

Con linh dương trong tình huống này là loài linh dương sừng móc, còn được gọi là linh dương Topi. Đây là loài linh dương nổi bật với khả năng chạy nhanh, ngoại hình to lớn và cặp sừng nhọn để tự vệ.

Linh dương sừng móc thường nặng từ 60 đến 160kg, trong đó những con đực to và nặng hơn con cái. Sừng của loài linh dương này dài từ 40 đến 60cm, cả con đực lẫn cái đều có sừng để tự vệ.

Linh dương sừng móc là một trong những loài động vật nhanh nhất trên thảo nguyên châu Phi. Khi gặp nguy hiểm, chúng có thể đạt tốc độ lên đến 80km/h. Do vậy, các loài động vật săn mồi thường mai phục để tấn công linh dương sừng móc, thay vì sử dụng tốc độ để rượt đuổi.

Do linh dương sừng móc có kích thước to lớn và cặp sừng dài để tự vệ, các loài động vật săn mồi như linh cẩu, báo hoa mai… thường nhắm đến những con linh dương non để tấn công, hơn là nhắm vào linh dương trưởng thành.

Linh dương sừng móc non sau khi thường bú sữa mẹ trong 6 đến 8 tháng trước khi bắt đầu sống tự lập (Ảnh: Shutterstock).

Linh dương sừng móc non sau khi chào đời sẽ sống với mẹ trong khoảng 6 đến 8 tháng trước khi bắt đầu cuộc sống tự lập. Trong thời gian này, linh dương non sống phụ thuộc vào sữa mẹ và được mẹ bảo vệ nghiêm ngặt.

Sau khoảng 6 đến 8 tháng, khi linh dương non có thể ăn cỏ, chúng sẽ dần tách ra khỏi mẹ và bắt đầu cuộc sống tự lập như một thành viên trong đàn.