Thế giới động vật: Hà mã con bảo vệ mẹ khỏi bị sư tử ăn thịt và cái kết

Hà mã con liều mình bảo vệ mẹ khỏi bị sư tử ăn thịt và cái kết

Video do một nhân viên kiểm lâm ghi lại tại Công viên Quốc gia Kruger, Nam Phi, cho thấy một con hà mã trưởng thành đang nằm bất động vì kiệt sức, trong khi hà mã con đang đứng cạnh mẹ của mình.

Khi phát hiện điều này, con sư tử đực đã tiến đến gần dự định tấn công cả 2 mẹ con để ăn thịt.

Hà mã con liều mình bảo vệ mẹ khỏi bị sư tử ăn thịt và cái kết (Video: Kruger).

Nhận thấy tình huống nguy hiểm, hà mã con đã lấy hết sức mạnh để chống đỡ sư tử, đồng thời ngăn chặn con vật này tiến về phía mẹ mình đang nằm. Có vẻ như tình mẫu tử đã tiếp thêm sức mạnh cho chú hà mã con.

Hà mã trưởng thành có thể dễ dàng đe dọa và xua đuổi sư tử, nhưng với những con hà mã non, chúng chưa có đủ sức mạnh để đối đầu trực tiếp với "chúa tể thảo nguyên". Dù vậy, sự quyết tâm và dũng cảm của hà mã non trong tình huống này đã khiến sư tử phải chấp nhận bỏ đi, giúp 2 mẹ con hà mã sống sót qua cuộc tấn công.

Tuy nhiên, câu chuyện về tình mẫu tử của hà mã không kết thúc êm đẹp. Tác giả của đoạn video cho biết 2 mẹ con hà mã đã chết sau đó 2 ngày vì thiếu thức ăn do hạn hán.

Đười ươi vỗ tay trước sai lầm của du khách

Con đười ươi được chăm sóc trong vườn thú tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc, biết bắt chước theo hành động của các du khách khiến nhiều người thích thú. Sau khi chứng kiến hành động của chú đười ươi này, một nữ du khách đã ném chuối vào chuồng như một món quà để khen thưởng con vật.

Tuy nhiên, cô gái này đã vô tình ném chuối trúng hàng rào khiến trái chuối bị rơi xuống hồ nước. Chú đười ươi sau một hồi đứng yên quan sát tình hình đã bất ngờ vỗ tay trước sai lầm của cô gái.

Đười ươi vỗ tay trước sai lầm của du khách (Video: Newsflare).

Khỉ đầu chó "đánh cắp" sư tử con mang lên cây cao

Các du khách khi ghé thăm Khu bảo tồn Thiên nhiên Kruger, Nam Phi, đã được chứng kiến một cảnh tượng hiếm thấy, khi một con khỉ đầu chó trưởng thành "đánh cắp" một con sư tử non và trèo lên cây để trốn.

Khỉ đầu chó "đánh cắp" sư tử con mang lên cây cao

Đoạn video do các du khách ghi lại cho thấy con khỉ đầu chó chải chuốt và chăm sóc sư tử non như đứa con của nó. Tuy nhiên, sư tử non lại có dấu hiệu cho thấy nó đang bị kiệt sức và mất nước, có thể do không được bú sữa mẹ trong một thời gian dài.

Không rõ con khỉ đầu chó này đã bắt con sư tử non như thế nào, nhưng nhiều khả năng nó đã lợi dụng cơ hội khi đàn sư tử trưởng thành ra ngoài đi săn để tiếp cận và "đánh cắp" con sư tử non.

Nhiều người khi chứng kiến cảnh tượng xảy ra đã liên tưởng đến hình ảnh trong bộ phim hoạt hình "Vua sư tử" nổi tiếng. Tuy nhiên, các chuyên gia động vật lại cho rằng con sư tử non này khó có cơ hội sống sót vì không được bú mẹ, trong khi những con sư tử trưởng thành không thể tiếp cận vị trí của đàn khỉ đầu chó để giải cứu cho nó.

Linh dương chập chững tập đi ngay khi vừa chào đời

Du khách tại Khu bảo tồn Thiên nhiên Kruger, Nam Phi, đã ghi lại được hình ảnh một con linh dương impala vừa chào đời đã phải chập chững tập đi.

Linh dương chập chững tập đi ngay khi vừa chào đời (Video: Kruger).

Việc linh dương có thể tập đi ngay sau khi sinh là một bản năng sinh tồn và kết quả của quá trình tiến hóa lâu dài, phù hợp với môi trường sống.

Trong môi trường hoang dã, các loài động vật ăn cỏ như linh dương, trâu rừng, hươu… đều phải tập đi ngay sau khi chào đời để không trở thành con mồi cho các loài động vật ăn thịt to lớn.

Linh dương con cần phải đứng dậy tập đi và có thể chạy được trong vòng vài giờ sau khi sinh để giúp tăng khả năng sống sót và tránh sự truy đuổi của động vật săn mồi. Điều này cũng giúp mẹ con linh dương có thể di chuyển kịp theo đàn, tránh bị bỏ lại.

Chó nhà can thiệp kịp thời cứu em bé khỏi bị chó lạ tấn công

Sự việc được camera giám sát ghi lại tại một ngôi làng ở ngoại ô thành phố Thiệu Dương, Trung Quốc, cho thấy khoảnh khắc những đứa trẻ đang chơi đùa, còn chú chó nhà đang nằm trên thềm. Chú chó này sau đó đã bất ngờ đứng bật dậy và sủa vang khi nhìn thấy sự xuất hiện của một con chó lạ.

Chó nhà can thiệp kịp thời cứu em bé khỏi bị chó lạ tấn công (Video: Weibo).

Mọi người tưởng rằng đây chỉ là một con chó chạy rông nên không quá bận tâm. Tuy nhiên, con chó này đã bất ngờ lao đến xô ngã và tấn công một em bé.

Ngay khi phát hiện tình huống này, chú chó nhà đã lập tức lao ra tấn công và đánh đuổi con chó lạ, giúp em bé không bị con vật này tiếp tục cắn vào người. Sự can thiệp kịp thời của chó nhà đã giúp em bé không bị thương quá nghiêm trọng sau vụ việc.

Lợn rừng tông vỡ cửa trụ rút tiền ATM, làm bị thương cụ ông 80 tuổi

Camera giám sát bên trong một trụ rút tiền ATM tại bang Kerala, Ấn Độ, đã ghi lại được khoảnh khắc một con lợn rừng từ bên ngoài bất ngờ đâm mạnh vào cửa kính, khiến tấm kính vỡ vụn.

Lợn rừng tông vỡ cửa trụ rút tiền ATM, làm bị thương cụ ông 80 tuổi (Video: Twitter).

Sau tình huống va chạm mạnh, con lợn rừng dường như trở nên hung hăng và kích động hơn. Trong khi tìm đường trở ra ngoài, con vật đâm đầu vào cánh cửa kính còn lại trước khi lao ra đường.

Khi sự việc xảy ra, cụ ông có tên Gopalan, 80 tuổi, đang có mặt bên trong trụ rút tiền. Sự việc khiến ông Gopalan bị thương ở chân, nhưng vì mảnh vỡ của cửa kính gây ra, chứ không phải do con lợn rừng tấn công.

Truyền thông địa phương cho biết con lợn rừng sau đó bỏ chạy về phía khu rừng ở gần đó mà không tấn công người nào khác.

Trăn đá châu Phi giết chết kỳ đà cỡ lớn để ăn thịt

Đoạn video được ghi lại tại Khu bảo tồn thiên nhiên Phinda, Nam Phi, cho thấy một con trăn đá châu Phi đang lôi xác của con kỳ đà cỡ lớn vào bụi rậm. Dường như con trăn muốn tìm một nơi an toàn để nuốt trọn con mồi cỡ lớn, giúp nó có thể nghỉ ngơi sau khi ăn no cũng như tránh không bị những kẻ đi săn khác cướp mất bữa ăn.

Trăn đá châu Phi giết chết kỳ đà cỡ lớn để ăn thịt (Video: Roaring Earth).

Trăn đá châu Phi là loài trăn to lớn và hung dữ nhất trên thảo nguyên châu Phi. Loài trăn này không có nọc độc, nhưng sở hữu hàm răng sắc nhọn và sử dụng sức mạnh cơ bắp để quấn chặt, giết chết con mồi trước khi ăn thịt.

Dù con kỳ đà có kích thước to lớn, trăn vẫn có thể nuốt chửng vào bụng. Sau bữa ăn, trăn sẽ phải mất khá lâu để tiêu hóa và nó sẽ không còn phải tốn công đi săn trong thời gian này.

Báo hoa mai bỏ lại con mồi chạy thoát thân khi thấy sư tử

Báo hoa mai đã tha con mồi lên cây trước khi thưởng thức, nhưng mùi máu và thịt tươi của con mồi đã thu hút sự chú ý của 3 con sư tử đực đang lang thang ở gần đó.

Báo hoa mai bỏ lại con mồi chạy thoát thân khi thấy sư tử (Video: Kruger).

Báo hoa mai đã có khoảnh khắc "đứng hình" khi phát hiện 3 con sư tử đang tiến về phía mình. Sư tử vượt trội hoàn toàn báo hoa mai cả về thể hình, sức mạnh lẫn số lượng, do vậy con báo hiểu rõ rằng nó không có bất kỳ cơ hội nào để chống lại những "vị chúa tể thảo nguyên".

Không còn cách nào khác, báo hoa mai đã buộc phải để lại con mồi, bỏ chạy và trèo lên một ngọn cây cao hơn để lánh nạn, tránh biến bản thân của mình trở thành con mồi cho sư tử.

Về phần sư tử, chúng đã có thể thoải mái thưởng thức con mồi do báo hoa mai để lại mà không cần phải tốn công đi săn.

Vây bắt rắn hổ chúa cỡ lớn ẩn nấp trên cây cao trong ngôi chùa tại Thái Lan

Các nhà sư và phật tử tại một ngôi chùa ở tỉnh Chanthaburi, Thái Lan, đã rất kinh hãi khi nhìn thấy một con rắn hổ chúa cỡ lớn xuất hiện trên cây cao trong khuôn viên của chùa.

Vây bắt rắn hổ chúa cỡ lớn ẩn nấp trên cây cao trong ngôi chùa tại Thái Lan (Video: Newsflare).

Các nhân chứng cho biết con rắn này đã đuổi theo một con trăn để ăn thịt và ẩn mình trên ngọn cây, khiến nhiều người lo lắng có thể bị con vật tấn công.

Lực lượng cứu hộ được gọi đến hiện trường để nhờ xử lý con rắn. Các chuyên gia bắt rắn đã phải sử dụng xe cẩu để tiếp cận con rắn trên ngọn cây cao, điều này khiến họ gặp nhiều khó khăn mới có thể khuất phục con rắn độc cỡ lớn.

Sau khi khống chế được con rắn độc, các chuyên gia xác định con rắn này dài hơn 4,5m. Con vật bị thương nhẹ nên được các chuyên gia động vật chăm sóc vết thương trước khi trả về môi trường tự nhiên tại một khu vực cách xa con người sinh sống.

Hài hước hình ảnh chú mèo làm động tác gập bụng

Một người đi đường tại thành phố Quý Dương, Trung Quốc, đã không thể nhịn cười khi chứng kiến hình ảnh chú mèo đang làm động tác giống như đang gập bụng ven đường. Người này đã quay lại đoạn clip về hành động của chú mèo và chia sẻ lên mạng xã hội.

Clip này cũng đã "gây sốt" trên mạng. Nhiều người cho biết họ đã không thể nhìn cười khi chứng kiến hành động hài hước và đáng yêu của chú mèo này.