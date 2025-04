Ngất xỉu, suy nhược vì trĩ gây mất máu

Theo các chuyên gia, bệnh trĩ cần được thăm khám và điều trị sớm để hiệu quả hơn và hạn chế biến chứng.

Mất máu, suy nhược cơ thể, ngất xỉu vì búi trĩ

Thạc sĩ, bác sĩ Vũ Văn Hải, khoa Ngoại, Bệnh viện Đa khoa quốc tế Thu Cúc TCI cho biết trong một khoảng thời gian không lâu, bệnh viện tiếp nhận khá nhiều trường hợp bệnh nhân trĩ chảy máu gây ảnh hưởng đến sức khỏe.

Tại Bệnh viện Đa khoa quốc tế Thu Cúc TCI, anh H.Q.V (50 tuổi, Thái Bình) thậm chí đã ngất vì thiếu máu, bệnh nhân đi ngoài ra máu, búi trĩ sa ra nhưng không thăm khám. Khi đi nội soi đại tràng do lo sợ có bệnh lý khác, bệnh nhân sau đó chuyển sang khoa Ngoại điều trị bệnh trĩ. Bệnh nhân tự mô tả người rất mệt mỏi, da xanh, đau đớn khi đi vệ sinh và khó khăn trong sinh hoạt hằng ngày bởi trĩ cộm rát, ngứa ngáy kèm theo chảy dịch và chảy máu nặng nề.

Tương tự anh V., sau hơn 7 năm sống chung với trĩ, anh P.V.L (40 tuổi, Bắc Ninh) đến thăm khám vì trĩ gây mất máu khi đi vệ sinh năm nay qua năm khác và lượng máu mất đi tăng dần. Anh L. được chẩn đoán trĩ hỗn hợp độ 4, tắc mạch, hoại tử. Anh cho biết: "Búi trĩ gây chảy máu thành từng tia, khi đến đây cơ thể tôi hầu như suy nhược, da xanh, mệt mỏi, khó thở và đau đầu".

Chị V.N.C. (32 tuổi, Hà Nội) nhập viện trong tình trạng trĩ chảy máu, người xanh xao, mệt mỏi, các dấu hiệu của thiếu máu. Qua thăm khám và nội soi hậu môn, búi trĩ nội của chị ở độ 2, vẫn có thể tự thụt vào khi đại tiện, tuy nhiên máu chảy nhiều và thường xuyên mỗi khi chị đi vệ sinh. Chị cho biết, do chủ quan tưởng trĩ nhẹ nên chưa thăm khám ở đâu, mới chỉ dùng thuốc tự mua tại nhà, tuy nhiên bản thân chị cũng bất ngờ: "Không nghĩ sức khỏe đi xuống, người xanh xao chỉ vì búi trĩ".

Chảy máu do trĩ có thể gây ra ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe (Ảnh: TCI).

Bác sĩ Vũ Văn Hải, khoa Ngoại Thu Cúc TCI chia sẻ, chảy máu là một trong những biến chứng nguy hiểm của bệnh trĩ. Mức độ chảy máu có xu hướng gia tăng theo tình trạng bệnh. Ở giai đoạn đầu, người bệnh có thể chỉ thấy vết máu thấm trên giấy vệ sinh. Khi bệnh tiến triển nặng hơn, máu có thể chảy nhỏ giọt, thậm chí có trường hợp nặng chảy thành tia.

Biến chứng này phổ biến hơn ở bệnh nhân trĩ nội và có thể kéo dài trong suốt quá trình bệnh diễn tiến. Một số người bị trĩ lâu năm không can thiệp kịp thời có thể mất máu dẫn đến tình trạng thiếu máu nghiêm trọng, ảnh hưởng đến sức khỏe tổng thể.

Chữa trĩ càng sớm càng lành, đừng để đến khi quá trễ

Đối với người bệnh gặp tình trạng chảy máu như trên, bác sĩ Vũ Văn Hải cho biết, hai ca bệnh P.V.L và H.Q.V, cần tiến hành truyền máu mới bắt đầu can thiệp được. Sau đó, bác sĩ khéo léo cắt lọc hậu môn loại bỏ tổ chức hoại tử và xử lý búi trĩ lớn một cách triệt để và thực hiện các liệu pháp giảm đau tối đa cho bệnh nhân.

Cả hai bệnh nhân sau thời gian lưu viện đã ổn định và có thể xuất viện, tuy nhiên vẫn được bác sĩ Hải trực tiếp theo dõi online sau điều trị và hẹn tái khám sau các mốc thời gian cố định. Kết quả, cả hai bệnh nhân đã bình phục sau hơn 2 tuần, búi trĩ không còn là nỗi ám ảnh, cơ thể khỏe mạnh hơn. Bác sĩ cho biết bản thân rất mừng khi bệnh nhân gọi điện thông báo không còn suy nhược, da bớt xanh, tăng cân trở lại.

Đối với trường hợp chị C. đến thăm khám từ sớm khi trĩ đang ở cấp độ 2, tình trạng chảy máu có phần nhẹ hơn so với hai bệnh nhân còn lại. Bác sĩ Hải cho biết với trĩ độ 2 chảy máu, có thể cầm máu và sau đó xử lý bằng công nghệ đốt trĩ Laser Diode không dao kéo tân tiến hiện nay.

Bác sĩ Vũ Văn Hải cho biết: "Bệnh nhân C. tỉnh táo trong suốt quá trình điều trị bằng Laser Diode. Với phương pháp này, năng lượng Laser Diode đánh xẹp mô trĩ, chặn nguồn máu nuôi trĩ nên chúng co nhỏ lại mà không cần dùng đến dụng cụ xâm lấn". Việc điều trị trở nên dễ dàng hơn đáng kể bởi công nghệ hầu như không gây đau hoặc đau rất ít, chị C. hồi phục nhanh sau vài giờ và có thể đi lại, sinh hoạt bình thường. Chị ra viện sau 1 ngày và cũng được bác sĩ theo dõi online, hẹn lịch tái khám đánh giá tình trạng sau điều trị.

Đốt trĩ xâm lấn tối thiểu nên hầu như không gây đau hoặc đau rất ít - nhanh hồi phục (Ảnh: TCI).

Cũng theo bác sĩ Vũ Văn Hải, mặc dù trĩ là bệnh lý có thể chữa khỏi bằng nhiều phương pháp, việc điều trị sớm chiếm vai trò quan trọng trong lựa chọn phương pháp điều trị nhẹ nhàng hơn. Đối với Laser Diode, người bệnh không cần đợi bệnh nặng đến độ 3, độ 4 mới đi mổ trong lo lắng mà có thể can thiệp ngay từ độ 2 - khi bệnh bắt đầu tiến triển.

Điều trị trĩ bằng Laser Diode tại Thu Cúc TCI (Ảnh: TCI).

Hiện nay, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc TCI là một trong số ít bệnh viện tiên phong ứng dụng công nghệ đốt trĩ Laser Diode vào điều trị và nhận được những phản hồi đặc biệt tích cực từ hàng nghìn người bệnh trĩ.

