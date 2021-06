Phát hiện 4 loài thú mới ở Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt

Dân trí Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt (Nghệ An) vừa phát hiện thêm 4 loài thú mới. Như vậy, đến nay Khu bảo tồn này ghi nhận có 101 loài thuộc 68 giống, 28 họ và 10 bộ.

Dơi đốm hoa - một loài mới được phát hiện tại Khu BTTN Pù Hoạt (Ảnh: Khu BTTN Pù Hoạt).

Ngày 2/6, ông Nguyễn Văn Sinh - Giám đốc Khu bảo tồn thiên nhiên (BTTN) Pù Hoạt cho biết, năm 2020 đã phối hợp với Viện Lâm nghiệp và đa dạng sinh học nhiệt đới, thuộc Trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam tổ chức điều tra, nghiên cứu về đa dạng khu hệ thú (mammalia) tại Khu bảo tồn.

Qua các kết quả điều tra, nghiên cứu về đa dạng hệ thú tại Khu BTTN Pù Hoạt, đến nay đã ghi nhận 101 loài thuộc 68 giống, 28 họ và 10 bộ gồm: Bộ ăn thịt với 27 loài; bộ dơi có 25 loài; bộ gặm nhấm có 24 loài; bộ móng guốc chẵn có 9 loài; bộ linh trưởng có 9 loài; bộ chuột chù có 3 loài.

Trong 101 loài thú, có 34 loài ghi nhận được trong môi trường tự nhiên, bao gồm nhìn thấy trực tiếp, nghe thấy tiếng kêu, dấu vết thú để lại trên nền rừng và phân tích khuôn hình bẫy ảnh, mẫu thú bẫy bắt được; 21 loài ghi nhận qua phân tích mẫu vật trong dân; 29 loài ghi nhận qua phỏng vấn và tham khảo tài liệu; 33 loài chỉ ghi nhận qua tài liệu.

Đặc biệt, tại Khu BTTN Pù Hoạt đã ghi nhận lại 97 loài và bổ sung 4 loài thú mới gồm: Dơi đốm hoa, lửng chó, rái cá vuốt bé và dúi má vàng.

Dúi má vàng (Ảnh: Khu BTTN Pù Hoạt).

"Từ kết quả này cho thấy, tần suất bắt gặp các loài thú trong tự nhiên tại Khu BTTN Pù Hoạt khá cao và các dữ liệu khoa học về các loài ghi nhận được có độ tin cậy cao.

Mặt khác, số lượng loài thú ghi nhận được chưa phải là danh lục đầy đủ, vì các nhóm thú nhỏ (dơi, chuột voi, chuột chù, gặm nhấm,...) còn ít được nghiên cứu. Các tỉ lệ này là khá cao, cho thấy tầm quan trọng của Khu BTTN Pù Hoạt đối với công cuộc bảo tồn tính đa dạng sinh học của khu hệ thú Việt Nam hiện nay", ông Nguyễn Văn Sinh chia sẻ.

Mặt trước và sau của loài dơi đốm hoa mới phát hiện tại Khu BTTN Pù Hoạt (Ảnh: Khu BTTN Pù Hoạt).

Kết quả điều tra, nghiên cứu về thành phần loài của khu hệ thú tại Khu BTTN Pù Hoạt đã được so sánh với hai khu bảo tồn cận kề (Khu BTTN Xuân Liên, Thanh Hóa và Khu BTTN Pù Huống, Nghệ An) - nơi mà hệ sinh thái rừng kín thường xanh nhiệt đới và á nhiệt đới cũng chiếm ưu thế như tại Khu BTTN Pù Hoạt cho thấy: Khu hệ thú ở Khu BTTN Pù Hoạt có tính đa dạng cao nhất so với khu hệ thú ở hai khu bảo tồn lân cận là Xuân Liên và Pù Huống.

Khỉ cộc (Ảnh: Khu BTTN Pù Hoạt).

Khỉ mốc (Ảnh: Khu BTTN Pù Hoạt).

Ông Sinh cho biết, hiện nay, Khu BTTN Pù Hoạt có 42 loài thú có giá trị bảo tồn cao. Trong đó, có 27 loài trong danh lục đỏ IUCN (2020), 35 loài có tên trong Sách Đỏ Việt Nam (2007), 40 loài trong Nghị định 06/2019/NĐ-CP và 23 loài trong Nghị định 160/2013/NĐ-CP.

"Với số loài có giá trị bảo tồn cao nêu trên cho thấy, Khu BTTN Pù Hoạt đang chứa đựng những nguồn gen thú hoang dã vô cùng quý hiếm không chỉ ở cấp quốc gia mà cả quốc tế. Hầu hết các loài này đều được pháp luật Việt Nam và pháp luật quốc tế bảo vệ. Đặc biệt, là sự xuất hiện số lượng lớn các loài có giá trị bảo tồn cao (42 loài), cho thấy đây là khu vực cần có sự ưu tiên để quan tâm nghiên cứu bảo vệ và phát triển".

Cũng theo ông Sinh, để tiếp tục điều tra, phát hiện thêm các loài và có giải pháp bảo tồn các giá trị đa dạng sinh học của khu hệ thú, cần có thêm sự quan tâm của các tổ chức, cá nhân đầu tư nguồn lực cho những nghiên cứu chuyên sâu tiếp theo.

Sóc bụng đỏ (Ảnh: Khu BTTN Pù Hoạt).

Gà tiền mặt vàng (Ảnh: Khu BTTN Pù Hoạt).

Gà lôi trắng (Ảnh: Khu BTTN Pù Hoạt).

Khu BTNT Pù Hoạt (đóng trên địa bàn huyện biên giới Quế Phong, tỉnh Nghệ An) được thành lập năm 2013 với diện tích rừng và đất lâm nghiệp được giao quản lý là 85.761,43ha. Đây là khu vực còn sót lại một diện tích lớn rừng nguyên sinh ít chịu tác động của con người và được xem như là đại diện của kiểu rừng kín thường xanh mưa ẩm nhiệt đới của khu vực Bắc Trường Sơn. Khu BTTN Pù Hoạt - một trong 3 vùng lõi của khu Dự trữ sinh quyển miền Tây Nghệ An với tổng diện tích quản lý là 85.761,43 ha rừng và đất lâm nghiệp. Khu BTTN Pù Hoạt được các nhà khoa học trong nước và quốc tế đánh giá là một trong những khu vực có giá trị dạng sinh học cao của vùng Bắc Trung Bộ cũng như của Việt Nam với thành phần động, thực vật phong phú, đa dạng. Để thực hiện tốt nhiệm vụ bảo tồn và phát huy các giá trị đa dạng sinh học vốn có, trong thời gian qua, Khu BTTN Pù Hoạt đã thực hiện nhiều nghiên cứu khoa học cơ bản về động thực vật, nhằm đánh giá, củng cố các dữ liệu khoa học và khẳng định các giá trị bảo tồn của mình.

Nguyễn Duy