Nổi bật tuần qua: Đùa giỡn với rắn hổ mang, thanh niên phải trả giá đắt

Đùa giỡn với rắn hổ mang, thanh niên phải trả giá đắt

Một thanh niên sống tại thành phố Kadiri, Ấn Độ, khi đang trên đường về nhà trong tình trạng say xỉn đã nhìn thấy một con rắn hổ mang nằm giữa đường. Người này đã đùa giỡn và cố gắng thuần hóa con rắn độc bằng tay không.

Đùa giỡn với rắn hổ mang, thanh niên phải trả giá đắt (Video: NDTV).

Đoạn video do một nhân chứng ghi lại cho thấy thanh niên này đã dùng tay để đùa giỡn và đập vào đầu con rắn, trong khi con vật liên tục ngóc cao đầu, bành mang để đe dọa. Những người xung quanh đã cố gắng ngăn cản, nhưng thanh niên này vẫn tiếp tục hành động mạo hiểm của mình.

Ban đầu, con rắn đã cố gắng tìm đường chạy trốn, nhưng liên tục bị thanh niên kéo lại để trêu chọc. Cuối cùng, con vật đã liên tục tung ra những cú mổ nhằm vào tay của thanh niên say rượu. Người này ôm tay đầy đau đớn, nhưng vẫn tiếp tục dùng chân để đá vào con rắn.

Thanh niên say xỉn được người dân mang đến bệnh viện địa phương để chữa trị trong tình trạng nguy kịch.

Con rắn trong sự việc là một cá thể rắn hổ mang Ấn Độ, loài rắn độc cắn chết người nhiều nhất tại Ấn Độ.

Khoảnh khắc hài hước giữa mèo và chuột như trong phim hoạt hình "Tom và Jerry"

Mèo là thiên địch của chuột ngoài tự nhiên, do vậy mèo thường tấn công và ăn thịt chuột khi có cơ hội. Tuy nhiên, đôi khi giữa mèo và chuột lại xảy ra những khoảnh khắc vô cùng hài hước, như trong đoạn clip dưới đây.

Sau khi xem clip, nhiều người đã liên tưởng đến mối quan hệ giữa mèo và chuột trong bộ phim hoạt hình nổi tiếng "Tom và Jerry".

Khoảnh khắc hài hước giữa mèo và chuột như trong hoạt hình "Tom and Jerry" (Video: Jukin).

Ô tô bị hổ chặn đường giữa đêm tối

3 người ngồi trên một chiếc ô tô khi đi qua đoạn đường rừng ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc, đã gặp phải tình huống hy hữu khi bị một con hổ Siberia chặn ngang đường.

Xe ô tô bị hổ chặn đường giữa đêm tối (Video: Weibo).

Đoạn video do nhân chứng ghi lại cho thấy con hổ dường như bị thu hút bởi ánh đèn pha ô tô nên đã đứng ở vị trí ánh sáng chiếu đến. Con vật không cho thấy ý định di chuyển để nhường đường, nhưng cũng không thể hiện thái độ hung dữ hay có ý định tấn công chiếc ô tô.

Con hổ sau đó đã nằm xuống giữa đường, khiến những người ngồi trên xe không biết phải xử lý như thế nào. May mắn, con hổ sau đó dường như không còn hứng thú với chiếc ô tô nên đã đứng dậy, rời khỏi đường và biến mất vào rừng. Đến lúc này, chiếc ô tô mới có thể tiếp tục hành trình.

Con hổ trong đoạn video là một cá thể hổ Siberia, loài hổ lớn nhất thế giới. Hổ Siberia đực trưởng thành có thể nặng từ 180 đến 306kg, trong khi con cái nặng từ 100 đến 170kg. Có trường hợp ghi nhận hổ Siberia đực nặng đến 400kg, nhưng rất hiếm.

Hổ Siberia đã từng được phân bố rộng khắp bán đảo Triều Tiên, đông bắc Trung Quốc, phía Đông Mông Cổ và miền đông nước Nga. Tuy nhiên, hiện số lượng loài hổ này đã bị giảm sút mạnh, từng đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng do bị săn bắt quá đà.

Theo ước tính, hiện còn chưa đến 600 cá thể hổ Siberia sống trong tự nhiên, khiến đây là một trong những loài mèo lớn có nguy cơ bị tuyệt chủng cao nhất.

So với hổ Bengal, hổ Siberia thường ít hung dữ và ít khi chủ động tấn công con người.

Cá vàng với tư thế bơi giống như đang đi bộ

Chú cá vàng đã thu hút sự chú ý của mọi người khi có tư thế bơi thẳng đứng, giống như đang đi bộ. Nhiều người đã thích thú trước tư thế bơi của chú cá này, nhưng không ít người lại lo ngại rằng chú cá đang gặp vấn đề về sức khỏe nên mới bơi như vậy.

Tuy nhiên, chủ nhân của chú cá cho biết vật nuôi của mình đã bơi ở tư thế khác thường như vậy từ lâu và vẫn sinh hoạt bình thường mà không gặp vấn đề gì.

Cá vàng với tư thế bơi giống như đang đi bộ (Video: Newsflare).

Voi bất ngờ có mặt, giải cứu sư tử bị thương khỏi đàn linh cẩu háu đói

Đoạn video được ghi lại tại công viên Quốc gia Kruger, Nam Phi, cho thấy khoảnh khắc một con sư tử đực sắp trưởng thành đang đi khập khiễng vì bị thương.

Nhận thấy con sư tử này chỉ có một mình và đang bị thương, hai con linh cẩu đã bám sát, tìm cơ hội tấn công và biến "chúa tể thảo nguyên" thành bữa ăn. Với việc chưa trưởng thành, đơn độc và đang bị thương, sư tử chắc chắn không thể chống lại nếu 2 con linh cẩu cùng xông vào tấn công.

Voi bất ngờ có mặt, giải cứu sư tử bị thương khỏi linh cẩu háu đói (Video: Kruger).

Vào thời điểm tưởng chừng số phận của sư tử đã kết thúc, một con voi đã bất ngờ lao ra từ bụi rậm, gầm rú đầy đe dọa và tiến thẳng về phía 2 con linh cẩu, đuổi chúng ra xa khỏi con sư tử đang bị thương.

Sự có mặt kịp thời của voi đã giúp sư tử bị thương thoát chết, nhưng không ai chắc rằng với tình trạng của sư tử, nó có thể tồn tại đơn độc trong thế giới tự nhiên.

Tinh tinh mỉm cười khi nhìn thấy em bé tại vườn thú

Một con tinh tinh được chăm sóc tại vườn thú tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc, khi nhìn thấy một em bé 5 tháng tuổi được bố mẹ mang đến để tham quan vườn thú, đã ngồi lặng lẽ để quan sát một cách chăm chú, sau đó con vật đã có một phản ứng đầy bất ngờ.

Tinh tinh mỉm cười khi nhìn thấy em bé tại vườn thú (Video: Bilibili).

Cha của em bé cho biết vì con mình còn quá nhỏ nên anh đã xoay đầu em bé về phía con tinh tinh ở trong lồng. Con vật đã bất ngờ đáp lại ánh mắt của em bé bằng một nụ cười thân thiện.

Trăn cỡ lớn được tìm thấy với phần bụng căng tròn sau khi nuốt trọn lợn rừng

Một người dân sống tại tỉnh Nakhon Si Thammarat, Thái Lan, đã phát hiện một con trăn cỡ lớn xuất hiện trong khuôn viên của một đồn điền cao su. Con vật di chuyển chậm chạp với phần bụng phình lớn, điều này cho thấy nó vừa nuốt một con mồi cỡ to.

Trăn cỡ lớn được tìm thấy với phần bụng căng tròn sau khi nuốt lợn rừng (Video: ViralPress).

Lực lượng cứu hộ đã được gọi đến hiện trường để di dời con vật. Do con trăn mới ăn no nên di chuyển chậm chạp và không phản kháng nhiều, giúp lực lượng cứu hộ dễ dàng khống chế con vật.

Lực lượng cứu hộ xác định đây là một cá thể trăn mắt lưới, nặng 40kg. Do không có báo cáo nào về người hoặc vật nuôi bị trăn tấn công, nhiều người dự đoán bên trong bụng trăn là một con lợn rừng, loài động vật xuất hiện nhiều tại đồn điền cao su.

Con trăn sau đó được di dời đến một khu vực cách xa con người sinh sống.

Bò đực húc nhau làm náo loạn cả khu chợ tại Ấn Độ

Người dân tại một khu chợ ở thành phố Maunath Bhanjan, Ấn Độ, đã có phen hốt hoảng khi 2 con bò đực húc nhau dữ dội. Một số người dân dùng gậy để tìm cách can ngăn 2 con vật nhưng bất thành.

Bò đực húc nhau làm náo loạn cả khu chợ tại Ấn Độ (Video: X).

Trận chiến giữa 2 con bò đực đã khiến nhiều gian hàng tại khu chợ bị hư hại. Cuộc chiến kéo dài trong khoảng 30 phút, cho đến khi 2 con bò kiệt sức và rời xa nhau.

Bò được coi là loài vật linh thiêng trong đạo Hindu, tôn giáo chính của Ấn Độ, do vậy việc giết mổ bò bị cấm tại nhiều bang ở quốc gia này.

Nhiều tín đồ của Hindu giáo coi việc để bò đi lại tự do trên đường là một cách để loài vật này cảm thấy thanh thản và tránh không bị con người làm phiền, do vậy, số lượng bò đi hoang trên đường tại Ấn Độ rất nhiều, gây ra các vấn đề về cản trở giao thông và ảnh hưởng môi trường do phân bò.

Người phụ nữ lấy thân mình che chắn cho em nhỏ khỏi bị lợn rừng tấn công

Camera giám sát tại một ngôi làng ở tỉnh An Huy, Trung Quốc, đã ghi lại được khoảnh khắc một con lợn rừng cỡ lớn bất ngờ xông vào nơi những đứa trẻ đang chơi đùa.

Người phụ nữ lấy thân mình che chắn cho em nhỏ khỏi bị lợn rừng tấn công (Video: Weibo).

Những đứa trẻ khi thấy lợn rừng xuất hiện đã nhanh chóng chạy vào nhà để trốn. Tuy nhiên, một em bé không cảm nhận được sự nguy hiểm nên vẫn đứng lại. Khi chứng kiến sự việc xảy ra, một người phụ nữ đã nhanh chóng chạy đến bế em bé vào nhà.

Tuy nhiên, khi đang đi đến gần cửa nhà, người phụ nữ và em bé đã bị con lợn rừng lao đến húc ngã. Người phụ nữ đã không quản ngại nguy hiểm, dùng cơ thể của mình để che chở cho em bé.

Con lợn rừng sau đó tiếp tục lao đến tấn công một người điều khiển xe 3 bánh rồi bỏ chạy ra khỏi làng.

Sự việc khiến người phụ nữ bị nhiều vết bầm tím trên cơ thể, nhưng không quá nghiêm trọng.

Truyền thông địa phương cho biết con lợn rừng đã chạy đến từ ngọn núi ở gần làng. Những người đi tảo mộ đã làm náo động khu rừng, khiến con lợn rừng bị kích động và bỏ chạy vào làng.

Chủ nhà kinh hãi phát hiện cá sấu khổng lồ trước cửa

Một gia đình sống tại ngôi làng ở ngoại ô thành phố Vadodara, Ấn Độ, đã gặp phải tình huống thót tim khi nhìn thấy một con cá sấu cỡ lớn nằm trước cửa nhà mình. Con vật dài chừng 5m và há rộng miệng đầy đe dọa.

Sáng thức giấc, chủ nhà kinh hãi phát hiện cá sấu khổng lồ trước cửa (Video: VH).

Sự việc xảy ra khi khu vực này vừa trải qua một trận lũ lụt lớn, khiến nước của dòng sông Wishwamitri dâng cao. Dường như con cá sấu này đã bơi theo nước lụt để đi vào làng.

Những người dân làng đã sử dụng một cành cây có gắn thòng lọng để tròng vào đầu và bắt giữ con cá sấu. Con vật đã vùng vẫy và chống cự dữ dội, khiến dân làng không thể khống chế con cá sấu to lớn.

Cuối cùng, lực lượng kiểm lâm đã được gọi đến để hỗ trợ bắt giữ con cá sấu. Các chuyên gia đã phải mất hơn một tiếng mới có thể khống chế con vật to lớn. Con cá sấu sau đó được trả tự do về thiên nhiên.