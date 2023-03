Máy quét tại sân bay hoạt động như thế nào để có thể phát hiện chất cấm?

Kiểm tra hành lý bằng máy quét là thủ tục bắt buộc trước khi lên máy bay. Vậy máy quét tại sân bay hoạt động như thế nào để có thể phát hiện những chất cấm, vật cấm mang lên máy bay?

Để đảm bảo an ninh hàng không, việc soi chiếu và kiểm tra hành lý bằng máy quét tại sân bay là điều bắt buộc với mọi hành khách và cả tổ bay, bao gồm phi công cũng như các tiếp viên. Điều này sẽ giúp lực lượng hải quan và an ninh hàng không có thể phát hiện những chất cấm, những vật cấm mang lên máy bay gây uy hiếp an toàn bay.

Vậy máy quét tại sân bay hoạt động như thế nào để có thể nhìn xuyên qua hành lý giúp phát hiện được các vật cấm, chất cấm mang lên máy bay mà không cần phải mở hành lý để kiểm tra bên trong? Bài viết dưới đây sẽ cho bạn câu trả lời.

Máy quét tại sân bay hoạt động như thế nào?

Tất cả các loại hành lý trước khi đưa lên máy bay, bao gồm cả hành lý xách tay lẫn ký gửi, đều phải được đưa qua hệ thống máy quét tại sân bay để kiểm tra xem bên trong có những vật nào khả nghi có thể làm ảnh hưởng đến an toàn bay hay không.

Máy quét của sân bay với những công nghệ cực kỳ tinh vi, giúp nhìn thấy mọi thứ bên trong hành lý, bao gồm cả những vật dụng mà hành khách cố tìm cách để che giấu.

Có nhiều hệ thống máy quét và soi chiếu khác nhau tại sân bay. Trong đó, các loại máy quét hành lý hoạt động dựa trên nguyên lý sử dụng tia X để chiếu qua các vật thể để nhận dạng các vật nguy hiểm hoặc chất cấm.

Mọi người trước khi lên máy bay, bao gồm cả hành khách, phi công lẫn tiếp viên… đều phải kiểm tra hành lý bằng hệ thống máy quét tại sân bay (Ảnh: ShutterStock).

Khi hoạt động, tia X được phát ra từ một phía của máy quét và được thu lại bởi một cặp máy dò ở phía đối diện. Khi hành lý được đưa qua máy quét, nó sẽ cắt ngang những tia X và hấp thụ một phần năng lượng của tia X, điều này nghĩa là các tia X khi đi xuyên qua hành lý sẽ có ít năng lượng hơn.

Máy dò sẽ chuyển đổi tia X thành tín hiệu và gửi đến khung xử lý tín hiệu để tiếp tục được xử lý. Các tín hiệu này được xử lý để hiển thị hình ảnh trên màn hình máy quét. Hình ảnh hiển thị trên màn hình máy quét chỉ là hình ảnh mô phỏng, giúp làm nổi bật những vật thể có bên trong hành lý. Tuy nhiên, các vật thể này sẽ được phân biệt bằng màu sắc, giúp các nhân viên hải quan hoặc an ninh hàng không có thể nhận diện các chất cấm hoặc vật thể nguy hiểm.

Cụ thể, giấy, vải, các vật liệu hữu cơ như thực phẩm hoặc chất nổ sẽ có màu da cam hoặc vàng; trong khi màu xanh lam hoặc xanh lục được sử dụng để hiển thị các vật bằng kim loại và thủy tinh. Hệ thống cũng phát ra tiếng bíp nếu tìm thấy vật liệu khả nghi trong hành lý của hành khách.

Hình ảnh các vật thể bên trong máy quét sẽ được xử lý và hiển thị dưới dạng màu sắc khác nhau để nhân viên an ninh có thể nhận diện (Ảnh: Getty).

Nếu phát hiện những vật bằng kim loại với hình dáng khả nghi (chẳng hạn như vật nhọn hoặc hình dạng giống vũ khí…), tỷ lệ màu xanh lam hoặc xanh lục vượt quá % quy định… thì an ninh hàng không sẽ yêu cầu hành khách mở hành lý để tự kiểm tra bằng tay. Quá trình kiểm tra sẽ được tiến hành dưới sự chứng kiến của chủ nhân hàng lý đó để đảm bảo khách quan.

Hình ảnh các vật thể trong hành lý được hiển thị trên màn hình máy quét (Video: Twitter).

Tia X trong máy quét hành lý có gây nguy hiểm cho con người không?

Như trên đã đề cập, hình ảnh hiển thị trên màn hình máy quét hành lý chỉ là hình ảnh mô phỏng trên máy tính, giúp làm nổi bật những vật thể có tính chất nguy hiểm được chứa bên trong hành lý.

Tia X do máy quét tạo ra không làm hại các sản phẩm kỹ thuật số như smartphone, laptop, máy ảnh… nhưng tia X này rất có hại cho cơ thể của con người. Do vậy, máy quét hành lý tại sân bay được bọc trong khung bằng chì để cản tia X phát tán ra bên ngoài, 2 phía đầu vào và ra của máy quét hành lý cũng có đèn cảnh báo và rèm che để không ai thò tay hoặc đưa bộ phận cơ thể vào bên trong máy quét.

Máy quét sân bay phát hiện ma túy giấu trong hành lý như thế nào?

Trên thực tế, máy quét sân bay không thể phát hiện được ma túy giấu bên trong hành lý. Tuy nhiên, dựa vào hình ảnh trên máy quét, nhân viên hải quan và an ninh hàng không có thể phát hiện được một khối lượng lớn chất hữu cơ bên trong hành lý, từ đó yêu cầu hành khách mở hành lý để kiểm tra bằng tay, giúp kiểm định được vật khả nghi có phải là ma túy hay không.

Máy quét tại sân bay không trực tiếp phát hiện ma túy giấu trong hành lý, nhưng sẽ hỗ trợ cho lực lượng an ninh phát hiện các hành lý khả nghi (Ảnh minh họa: iStock).

Tương tự, nhân viên an ninh có thể nhìn thấy những vật thể với hình dạng khả nghi thông qua máy quét, chẳng hạn như súng, dao hoặc chất nổ… từ đó có thể kiểm tra hành lý khả nghi để đảm bảo đó không phải là vật bị cấm đưa lên máy bay.

Có cách nào để giấu thứ gì trong hành lý mà không bị máy quét phát hiện hay không?

Câu trả lời là "không". Với công nghệ máy quét hiện đại, việc giấu thứ gì đó trong hành lý mà máy quét không thể nhận ra là điều bất khả thi, ngay cả khi bọc vật thể đó bên trong những tấm lá nhôm.

Việc che giấu vật bên trong hành lý để không bị máy quét phát hiện ra là điều bất khả thi (Ảnh: Pinterest).

Cách duy nhất để qua mắt máy quét đó là dấu vật thể đó vào bên trong cơ thể người, đó là lý do nhiều kẻ buôn lậu ma túy thậm chí còn tìm cách nhét ma túy vào bên trong hậu môn để qua mắt hệ thống máy quét tại sân bay. Tuy nhiên, lực lượng an ninh hàng không vẫn có đầy đủ các nghiệp vụ để có thể phát hiện ra những đối tượng này.

Ngoài hệ thống máy quét hành lý, sân bay còn sử dụng các loại máy quét nào?

Bên cạnh máy quét hành lý, sân bay sẽ sử dụng nhiều loại máy quét khác nhau, tùy thuộc vào mật độ hành khách và mức độ an ninh của từng sân bay. Các sân bay quốc tế lớn tại Mỹ, châu Âu thường áp dụng nhiều biện pháp an ninh nghiêm ngặt, bao gồm cả quét hành lý lẫn quét cơ thể người để đảm bảo vấn đề an ninh hàng không.

Dưới đây là một số loại máy quét khác đang được sử dụng tại các sân bay:

- Máy quét toàn thân: đây là loại máy quét có thể kiểm tra toàn thân cơ thể hành khách để đảm bảo họ không giấu chất cấm trên người. Loại máy quét này gây ra nhiều tranh cãi vì xâm phạm quyền riêng tư và đã bị loại bỏ tại nhiều sân bay, tuy nhiên, một số sân bay tại Mỹ và châu Âu vẫn sử dụng loại máy quét này, nhưng đã được xử lý lại hình ảnh để che đi những phần nhạy cảm.

Hình ảnh được ghi nhận qua máy quét toàn thân khiến nhiều người lo ngại về vấn đề riêng tư (Ảnh: Getty).

- Cổng dò kim loại: đây là loại thiết bị giúp đảm bảo hành khách không mang các vật thể bằng kim loại trên người để lên máy bay, bao gồm các loại vũ khí như súng, dao, kéo… có thể uy hiếp an ninh hàng không.

- Máy dò kim loại bằng tay: những hành khách khả nghi có thể bị nhân viên an ninh sử dụng máy dò kim loại bằng tay để kiểm tra lại cơ thể trước khi hoàn tất quá trình kiểm tra an ninh.

Quang Huy

20/03/2023