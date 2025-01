Chủ tịch nước Lương Cường thăm, chúc Tết Bộ tư lệnh Cảnh sát cơ động

Chủ tịch nước Lương Cường với cán bộ chỉ huy Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động, Bộ Công an (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN).

Nhân dịp chuẩn bị đón Tết cổ truyền Ất Tỵ 2025, chiều 22/1, Chủ tịch nước Lương Cường đã thăm và chúc Tết Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Bộ Công an. Tháp tùng Chủ tịch nước có Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Lê Khánh Hải, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; Nguyễn Hữu Đông, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương cùng đại diện lãnh đạo một số ban, bộ, ngành Trung ương.

Năm 2024, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động đã làm tốt công tác tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước, với Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an về công tác vũ trang bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, chuyến hàng đặc biệt, các sự kiện trọng đại của đất nước; đoàn khách quốc tế đến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Trong lĩnh vực đấu tranh phòng, chống tội phạm; khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, Cảnh sát cơ động luôn đi đầu đến những nơi khó khăn, nguy hiểm. Lực lượng đã tổ chức hàng chục nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ phối hợp với các lực lượng nghiệp vụ của Bộ Công an và Công an các địa phương đấu tranh nhiều chuyên án lớn về tội phạm hình sự, kinh tế, ma túy, môi trường trên những tuyến, địa bàn trọng điểm.

Đồng thời tham gia truy bắt các đối tượng khủng bố, hình sự, truy nã đặc biệt nguy hiểm; kịp thời giải quyết vụ việc phức tạp về an ninh, trật tự, "điểm nóng" về an ninh nông thôn; trấn áp, ngăn chặn hiệu quả âm mưu, tổ chức nhen nhóm bạo loạn, gây rối chính trị, an ninh, trật tự...

Phát biểu tại buổi gặp mặt, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước gửi tới các tướng lĩnh, sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ, công nhân viên lực lượng Cảnh sát cơ động và gia đình tình cảm thân thiết và lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất.

Chủ tịch nước nhấn mạnh, năm 2024 là một năm có nhiều khó khăn, thách thức, song dưới sự lãnh đạo sát sao, kịp thời của Đảng, Nhà nước, sự chung sức đồng lòng của nhân dân, chúng ta đã vượt qua khó khăn, thử thách và đạt được những kết quả quan trọng. Trong đó, tình hình chính trị ổn định; quốc phòng, an ninh tiếp tục được giữ vững; vị thế, tiềm lực, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng được củng cố và nâng cao. Trong những thành tựu chung đó, có sự đóng góp rất quan trọng của Công an nhân dân nói chung và Cảnh sát cơ động nói riêng.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước ghi nhận, đánh giá cao và chúc mừng kết quả, thành tích rất đáng tự hào mà lực lượng Cảnh sát cơ động đã giữ vững, phát huy trong suốt quá trình xây dựng, chiến đấu, trưởng thành cũng như đã đoàn kết, thống nhất, nỗ lực vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2024.

Chủ tịch nước lưu ý, 2025 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm tổ chức Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIV của Đảng, các sự kiện chính trị, văn hóa trọng đại của đất nước. Do đó, yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra đối với toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, trong đó có lực lượng Cảnh sát cơ động, rất nặng nề, đòi hỏi chúng ta phải tiếp tục đoàn kết, nỗ lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Để đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới, Chủ tịch nước yêu cầu lực lượng Cảnh sát cơ động tiếp tục quán triệt sâu sắc, thực hiện nghiêm nguyên tắc Đảng lãnh đạo tuyệt đối lực lượng vũ trang. Đồng thời triển khai hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng trong tình hình mới, đặc biệt là Nghị quyết số 12-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; tiếp tục tham mưu với Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an nhiều chủ trương, biện pháp công tác nhằm xây dựng, tăng cường sức mạnh của lực lượng Cảnh sát cơ động.

Chủ tịch nước nhấn mạnh, toàn lực lượng cần chủ động nắm chắc tình hình để làm tốt công tác tham mưu với Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an về công tác bảo đảm an ninh, trật tự. Đơn vị duy trì nghiêm túc chế độ trực ban, trực chiến sẵn sàng ra quân thực hiện nhiệm vụ, bảo đảm trong bất cứ tình huống nào cũng không để bị động, bất ngờ.

Đồng thời triển khai đồng bộ các kế hoạch, phương án, tổ chức lực lượng bảo vệ tuyệt đối an toàn mục tiêu quan trọng; hội nghị, sự kiện chính trị, văn hóa quan trọng của đất nước; sự kiện, hội nghị quốc tế, đoàn khách quốc tế đến thăm và làm việc tại Việt Nam; góp phần quan trọng để giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng, phát triển đất nước.

Cùng với đó, lực lượng Cảnh sát cơ động cần tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phối hợp, hiệp đồng chiến đấu chặt chẽ với các lực lượng, đơn vị trong và ngoài Công an nhân dân; luôn chủ động về lực lượng, sẵn sàng tăng cường lực lượng nghiệp vụ của Bộ Công an và Công an các địa phương trong đấu tranh phòng, chống, trấn áp các loại tội phạm.

Đơn vị phối hợp tổ chức công tác tuần tra kiểm soát, bảo đảm an ninh, trật tự trên khu vực tuyến, địa bàn trọng điểm kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật, góp phần tích cực bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và trật tự, an toàn giao thông. Cùng với đó, toàn lực lượng tiếp tục đổi mới toàn diện, nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Chủ tịch nước nhấn mạnh, lực lượng Cảnh sát cơ động cần thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, đơn vị trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ. Cùng với đó là tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục truyền thống; tích cực học tập, rèn luyện về mọi mặt để củng cố bản lĩnh chính trị vững vàng, lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc và tận tụy phục vụ Nhân dân; quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, chiến sĩ và gia đình để yên tâm làm nhiệm vụ.

Trước thềm năm mới Ất Tỵ 2025, Chủ tịch nước chúc toàn thể cán bộ, chiến sĩ lực lượng Cảnh sát cơ động và lực lượng Công an nhân dân nói chung cùng gia đình một năm mới an khang, thịnh vượng với nhiều thắng lợi mới.

Thay mặt Đảng ủy, lãnh đạo Bộ Tư lệnh và toàn thể cán bộ, chiến sĩ, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Vân, Tư lệnh Cảnh sát cơ động bày tỏ cảm ơn chân thành trước sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, cá nhân Chủ tịch nước, đồng thời cam kết tiếp thu đầy đủ, quán triệt nghiêm túc và triển khai thực hiện hiệu quả những ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch nước; tiếp tục phát huy truyền thống Anh hùng, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tin yêu của Đảng, Nhà nước, nhân dân.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước Lương Cường đã tặng quà Tết động viên cán bộ, chiến sĩ Lực lượng Cảnh sát cơ động./.