Nam Định: Phát ấn đền Trần cho người dân, du khách từ 5h sáng

Ngày 22/1, UBND TP Nam Định đã tổ chức họp báo thông tin về việc tổ chức Lễ hội Khai Ấn đền Trần năm 2025.

Bà Nguyễn Thị Như, Phó Chủ tịch UBND TP Nam Định thông tin tại buổi họp báo (Ảnh: Đức Văn).

Theo kế hoạch thời gian quản lý lễ hội từ ngày 29/1 đến ngày 27/2 (tức từ mồng 1 đến ngày 30 tháng Giêng); thời gian tổ chức lễ hội từ ngày 8 đến ngày 13/2 (tức từ ngày 11 đến ngày 16 tháng Giêng năm Ất Tỵ).

Ngày 11 tháng Giêng tổ chức Lễ rước kiệu Ngọc Lộ. Ngày 12 tháng Giêng tổ chức Lễ rước nước, tế cá.

Ngày 14 tháng Giêng, từ 21h đến 21h30 mời du khách và người không có nhiệm vụ ra ngoài khuôn viên đền Trần để Ban tổ chức làm công tác chuẩn bị nghi lễ dâng hương, rước Kiệu ấn và Khai ấn. Từ 23h15 thực hiện nghi lễ Khai ấn.

Trong thời gian thực hiện nghi lễ Khai ấn, để đảm bảo sự tôn nghiêm của nghi lễ truyền thống, Ban tổ chức sẽ đóng cửa đền Thiên Trường.

Từ 5h ngày 15 tháng Giêng, Ban tổ chức sẽ phát ấn cho người dân và du khách tại 3 điểm Nhà Giải vũ, Nhà Trưng bày và Đền Trùng Hoa.

Người dân, du khách thập phương xếp hàng chờ lấy lá ấn đền Trần năm 2024 (Ảnh: Đức Văn).

Ban tổ chức Lễ hội Khai ấn Đền Trần đã thành lập 5 tiểu ban xây dựng kế hoạch thực hiện đảm bảo thông tin tuyên truyền, an ninh trật tự, an toàn giao thông, y tế, vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống cháy nổ…

Trong các ngày diễn ra lễ hội, tại các địa điểm trong khuôn viên khu di tích đền Trần và Quảng trường Đông A, sẽ có nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, trò chơi dân gian, trưng bày, triển lãm được tổ chức.