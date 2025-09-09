Yêu cầu trường tiểu học tháo gỡ các bức tranh dạy về nhân quả chưa phù hợp

Ngày 9/9, Phòng Văn hóa - Xã hội, phường Phú Mỹ, TPHCM cho biết đã kiểm tra xác minh và yêu cầu Trường Tiểu học Quang Trung thuộc địa bàn phường gỡ bỏ nhiều bức tranh đạo đức học đường về nhân quả dán trên tường của trường.

Theo lãnh đạo Phòng Văn hóa - Xã hội, phường Phú Mỹ, việc tháo gỡ các tranh nói trên do không đúng quy định pháp luật, cụ thể là Điều 20 Luật Giáo dục 2019.

Lãnh đạo Phòng nhận định nội dung về giáo dục đạo đức, song chưa phù hợp để treo tại trường học.

"Bức tranh đã được tháo dỡ vào ngày hôm qua", lãnh đạo phòng cho hay.

Sáng cùng ngày, Phòng đã làm việc với Ban giám hiệu nhà trường để nghe giải thích và yêu cầu chấn chỉnh vấn đề này.

Trước đó, tại nhiều vị trí như trước cửa ra vào một số lớp học, lối đi lên hành lang của các khối lớp, bên ngoài khu vực Ban giám hiệu của trường treo nhiều bức tranh đạo đức học đường về luật nhân quả.