Yêu cầu trường học dừng ngay đề xuất mỗi tuần 3 màu đồng phục

Chiều 17/9, tại buổi họp báo định kỳ do UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức, ông Nguyễn Xuân Đá, Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk đã phản hồi báo Dân trí về bài viết "Trường đề xuất mỗi tuần mặc 3 màu đồng phục, phụ huynh phản ứng".

Theo ông Đá, sau khi nắm bắt thông tin từ báo chí về việc Trường Tiểu học Lý Tự Trọng, xã Ea Đrăng đề xuất cho học sinh mỗi tuần mặc 3 màu đồng phục, Sở đã thành lập tổ công tác xác minh vụ việc.

Ông Nguyễn Xuân Đá, Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk thông tin tại buổi họp báo (Ảnh: Trương Nguyễn).

"Qua đó, Sở xác định báo chí phản ánh đúng sự thật và yêu cầu trường dừng ngay việc cho học sinh mặc nhiều loại đồng phục như vậy", ông Đá thông tin.

Tại buổi họp báo, ông Trương Công Thái, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo rõ bằng văn bản để xử lý đúng người, đúng việc nhằm khuyến cáo, nhắc nhở các trường học khác trên địa bàn tỉnh.

Ông Thái cho rằng, từ đầu năm học, UBND tỉnh Đắk Lắk đã có văn bản yêu cầu các cơ quan, đơn vị trường học phải thực hiện thu, chi đúng quy định. Những trường hợp thực hiện sai phải chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh và trước pháp luật. Đặc biệt, các trường không được để xảy ra tình trạng lạm thu.

Ông Trương Công Thái, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk khẳng định việc các trường học để xảy ra sai phạm thu, chi sẽ bị xử lý nghiêm (Ảnh: Thúy Diễm).

"Nếu phát hiện các trường có sai phạm, vi phạm trong thu, chi đầu năm học, báo chí hãy vào cuộc phản ánh, các sở, ngành, địa phương sẽ vào cuộc xử lý nghiêm minh", ông Thái quán triệt.

Như Dân trí phản ánh, phụ huynh có con em theo học tại Trường Tiểu học Lý Tự Trọng đã đăng tải lên mạng xã hội bức xúc trước việc mỗi tuần trường bắt học sinh phải mặc 3 loại đồng phục, đủ màu sắc đến trường.

Năm 2023-2024, Trường Tiểu học Lý Tự Trọng có đồng phục màu vàng (không gắn logo) cho học sinh.

Đến năm học 2024-2025, nhà trường thống nhất mua thêm đồng phục áo cam, có gắn logo cho học sinh.

Đến đầu năm học 2025-2026, Trường Tiểu học Lý Tự Trọng đổi tiếp đồng phục sang quần hoặc váy nâu nhạt, áo xanh lá.

Trường Tiểu học Lý Tự Trọng dự kiến mỗi tuần học sinh thay 3 bộ đồng phục màu vàng, cam, xanh, chưa kể áo trắng quần xanh và đồ thể dục (Ảnh: Uy Nguyễn).

Như vậy, ngoài quần xanh áo trắng, đồ thể dục, nhà trường còn có thêm 3 áo đồng phục vàng, cam, xanh.

Trên nhóm Zalo, giáo viên nhà trường đã thông báo: "Thứ hai, thứ tư mặc áo xanh; thứ ba, thứ năm mặc áo cam và thứ sáu mặc áo trắng hoặc xanh hoặc cam. Riêng ngày nào có tiết thể dục thì mặc đồ thể dục".

Với thông báo này, một số phụ huynh thừa nhận bị rối não, hoa mắt trước kiểu mặc đồng phục lạ đời của nhà trường và một số người kịch liệt phản đối.