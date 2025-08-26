Trường đề xuất mỗi tuần mặc 3 màu đồng phục, phụ huynh phản ứng

Sáng 26/8, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Hoàng Viết Việt, Chủ tịch UBND xã Ea Đrăng, tỉnh Đắk Lắk xác nhận, đã nắm thông tin phụ huynh phản ứng trước việc Trường Tiểu học Lý Tự Trọng trên địa bàn xã dự kiến đổi đồng phục cho năm học mới.

Theo ông Việt, qua nắm bắt, đây mới là bàn bạc, chưa ban hành văn bản cụ thể về việc trường đổi đồng phục và phía xã đã chỉ đạo dừng ngay việc triển khai này.

Trường Tiểu học Lý Tự Trọng, tỉnh Đắk Lắk vấp phải sự phản đối của phụ huynh vì liên tục đổi đồng phục (Ảnh: Uy Nguyễn).

"Vào đầu năm học mới, UBND xã quán triệt vấn đề thu chi tại các trường học, tránh xảy ra tình trạng lạm thu. Quan điểm của UBND xã là sẽ thực hành tiết kiệm trong nhiều lĩnh vực, tránh lãng phí, trong đó có việc may thêm đồng phục học sinh", Chủ tịch UBND xã Ea Đrăng khẳng định.

Trước đó, một số phụ huynh có con em theo học tại Trường Tiểu học Lý Tự Trọng đã đăng tải lên mạng xã hội câu chuyện trường học "màu mè" khi mỗi tuần bắt học sinh phải mặc 3 loại đồng phục, đủ màu sắc đến trường.

Theo phản ánh của phụ huynh, năm 2023-2024 Trường Tiểu học Lý Tự Trọng có đồng phục màu vàng (không gắn logo) cho học sinh.

Đến năm học 2024-2025, nhà trường thống nhất mua thêm đồng phục áo cam, có gắn logo cho học sinh.

Trường dự kiến mỗi tuần học sinh thay 3 đồng phục màu vàng, cam, xanh, chưa kể áo trắng quần xanh và đồ thể dục (Ảnh: Uy Nguyễn).

Đến đầu năm học 2025-2026, Trường Tiểu học Lý Tự Trọng đổi tiếp đồng phục sang quần hoặc váy nâu nhạt, áo xanh lá.

Ngoài quần xanh áo trắng, đồ thể dục, nhà trường còn có thêm 3 áo đồng phục vàng, cam, xanh.

Mới đây, trên nhóm zalo, giáo viên nhà trường đã thông báo: "Thứ hai, thứ tư mặc áo xanh; thứ ba, thứ năm mặc áo cam và thứ sáu mặc áo trắng hoặc xanh hoặc cam. Riêng ngày nào có tiết thể dục thì mặc đồ thể dục".

Với thông báo này, một số phụ huynh thừa nhận bị rối não, hoa mắt trước kiểu mặc đồng phục lạ đời của nhà trường và đã phản đối việc này.

Ông Nguyễn Trần Quân, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lý Tự Trọng thừa nhận việc nhà trường đã dừng triển khai mua đồng phục màu xanh cho học sinh.

Phụ huynh lập nhóm phản đối việc trường thay đổi đồng phục liên tục (Ảnh: Thúy Diễm).

Ông Quân lý giải, cuối năm học 2024-2025, hội phụ huynh đã bàn bạc, triển khai đồng phục màu xanh giá 145.000 đồng/bộ nhằm xây dựng "thương hiệu nhà trường". Tuy nhiên, khi bắt đầu triển khai đã có một số phụ huynh phản ứng.

"Đa số các phụ huynh của trường đều đồng tình, chỉ có một số ít phụ huynh không đồng ý. Do đó, nhà trường quyết định không triển khai nữa và sẽ trả lại đồ đã đặt cho đơn vị sản xuất, mong rằng họ sẽ thông cảm", ông Quân bày tỏ.

Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lý Tự Trọng nói thêm, năm 2023-2024, nhà trường được chọn làm điểm đẩy mạnh phong trào STEM và học sinh của trường có tham gia "ngày hội STEM" nên thay vì thuê đồ, trường cùng phụ huynh thống nhất mua áo màu vàng cho học sinh.

Đồng phục của trường được triển khai từ năm học 2024-2025 với áo màu cam, có logo. Đến nay, trường dự định triển khai thêm đồng phục xanh nhưng đã dừng lại.

"Thông báo trên nhóm zalo của cô tổng phụ trách đội nhà trường có phần vội vàng vì trường chưa triển khai. Trường chúng tôi cũng xin được rút kinh nghiệm trong vụ việc không hay này", Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lý Tự Trọng nói.