Xôn xao clip cô giáo mầm non bị hành hung giữa đường, nghi do ghen tuông

Ngày 14/9, mạng xã hội xuất hiện 2 clip ghi lại cảnh một phụ nữ bị chặn đường, hành hung.

Ngoài clip, người đăng còn đưa ra thông tin rằng đây là vụ đánh ghen. Người bị đánh tên H., là giáo viên mầm non tại một trường trên địa bàn huyện Hương Khê (Hà Tĩnh).

Nội dung clip cho thấy người được cho là cô giáo mầm non đội mũ bảo hiểm, mặc áo chống nắng bị một người phụ nữ mặc áo hồng chặn đường đánh.

Nữ giáo viên bị đánh, tát vào vùng đầu và ngã ra đường cùng xe máy. Người phụ nữ áo hồng nói rằng cô H. có quan hệ tình cảm với phụ huynh học sinh, tức chồng mình. Song, cô H. đáp lại rằng: "Tôi không liên quan".

Cô giáo H. bị hành hung giữa đường (Ảnh cắt từ clip).

Chiều 14/9, trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện ban giám hiệu Trường Mầm non Phú Phong (huyện Hương Khê), xác nhận người bị đánh trong clip đang làm giáo viên tại trường.

Đó là cô H. (28 tuổi). Hơn 17h ngày 13/9, cô giáo H. tan giờ làm, trên đường về nhà thì bị chặn đường hành hung. Nữ giáo viên bị một người phụ nữ đánh, một phụ nữ khác quay clip đăng lên mạng xã hội.

"Sau khi nhận tin báo, phía công an đã mời những người liên quan đến làm việc. Nguyên nhân như thế nào, công an đang làm rõ", đại diện ban giám hiệu trường Mầm non Phú Phong thông tin.

Cũng theo vị này, cô giáo H. đã ly hôn chồng, đang nuôi con nhỏ 2 tuổi. Nữ giáo viên chuyển từ trường khác về, mới giảng dạy ở Trường Mầm non Phú Phong hơn một năm.