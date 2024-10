Xác minh 2 nam sinh đe dọa, ép bạn ăn đất, nuốt khói thuốc

Ngày 23/10, Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) huyện Nam Đàn (Nghệ An) đã có báo cáo liên quan đến vụ việc một nam sinh bị ép ăn đất, gửi Sở GD&ĐT Nghệ An.

Theo báo cáo xác minh của Phòng GD&ĐT huyện Nam Đàn, nam sinh bị đe dọa, ép ăn đất trong clip lan truyền trên mạng xã hội là em V.H.Đ. (lớp 9, Trường THCS Anh Xuân, huyện Nam Đàn).

Người đe dọa, ép em Đ. ăn đất là N.V.T. (lớp 9, Trường THCS Anh Xuân) và P.T.N. (lớp 11, Trường THPT Mai Hắc Đế, huyện Nam Đàn, bạn của T.).

T. cũng chính là người quay clip vụ việc và gửi cho nhiều người xem.

Nam sinh Đ. bị ép ăn đất, nuốt khói thuốc (Ảnh cắt từ clip).

Giữa em T. và em Đ. có mâu thuẫn từ trước. Tối 19/10, T. và N. đã bắt ép Đ. phải ăn đất, buộc nam sinh này hút 2 điếu thuốc lá và phải nuốt khói thuốc.

Tại báo cáo này, lãnh đạo Phòng GD&ĐT huyện Nam Đàn cho biết, sau khi phát hiện video phát tán trên mạng, Trường THCS Anh Xuân đã trực tiếp báo cáo Phòng và chính quyền địa phương.

Phòng GD&ĐT huyện Nam Đàn phối hợp công an huyện, chỉ đạo công an xã Nam Xuân (nơi em Đ. sinh sống) và công an xã Nam Anh (nơi em T. và em N. sinh sống) cùng nhà trường xác minh vụ việc. Ban giám hiệu Trường THCS Anh Xuân và các thầy, cô giáo đã đến nhà động viên, thăm hỏi em Đ.

Em V.H.Đ. được gia đình đưa đến cơ sở y tế để kiểm tra sức khỏe. Sáng 23/10, nam sinh này đã đến trường học tập.

Vụ việc đang được Công an huyện Nam Đàn làm rõ.

Như Dân trí đã thông tin, chiều 22/10, clip một nam sinh bị ép ăn đất dài 2 phút được chia sẻ qua tin nhắn mạng xã hội.

Theo hình ảnh trong clip, một nam sinh bị 2 người khác đe dọa, ép phải ăn đất. Hai người kia liên tục hối thúc nam sinh ăn, đe dọa phải nuốt đất. Trước sự đe dọa của 2 người kia, nam sinh buộc phải ăn 2 nắm đất.