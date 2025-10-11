Vụ suất ăn 25.000 đồng chỉ có trứng, 3 lát chả: Yêu cầu rút kinh nghiệm

Ngày 11/10, lãnh đạo UBND phường Ba Đồn, tỉnh Quảng Trị cho biết đã yêu cầu Trường Tiểu học số 1 Ba Đồn tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm sau vụ việc suất ăn bán trú của học sinh gây xôn xao.

Theo vị lãnh đạo phường Ba Đồn, công tác tổ chức bán trú tại Trường Tiểu học số 1 Ba Đồn còn có hạn chế, thiếu sót. Suất ăn ngày 6/10 của học sinh chưa đúng với thực đơn đã công khai, định lượng thực phẩm ít, hình thức bữa ăn chưa bảo đảm về mặt dinh dưỡng.

Trường Tiểu học số 1 Ba Đồn (Ảnh: Nhật Anh).

Chính quyền phường Ba Đồn nhận thấy việc giám sát, quản lý của Hiệu trưởng và Tổ giám sát bếp ăn của nhà trường chưa chặt chẽ, sự phối hợp giữa nhà trường và phụ huynh trong công tác chăm sóc, nuôi dưỡng học sinh còn hạn chế.

Để khắc phục tình trạng trên, UBND phường Ba Đồn yêu cầu Hiệu trưởng Trường Tiểu học số 1 Ba Đồn rà soát, chấn chỉnh toàn bộ quy trình tổ chức bán trú, bảo đảm đúng quy định vệ sinh an toàn thực phẩm và định lượng khẩu phần ăn cho học sinh.

UBND phường Ba Đồn cũng đề nghị nhà trường phối hợp chặt chẽ với Ban đại diện cha mẹ học sinh trong công tác nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục học sinh, tăng cường giám sát nội bộ, công khai thực đơn và hình ảnh bữa ăn hằng ngày để phụ huynh giám sát.

Hình ảnh khay cơm của học sinh Trường Tiểu học số 1 Ba Đồn lan truyền trên mạng xã hội (Ảnh: Nhật Anh).

Như Dân trí đã thông tin, bữa ăn của học sinh Trường Tiểu học số 1 Ba Đồn gây xôn xao về hình ảnh khay có cơm trắng, khoảng 3 miếng chả, 1 quả trứng luộc, muối lạc, khay còn lại có thêm canh rau.

Nhiều người cho rằng khẩu phần ăn như vậy quá ít so với mức giá 25.000 đồng và khó bảo đảm dinh dưỡng cho học sinh bán trú.

Liên quan đến vụ việc, bà Trần Thị Minh Thủy, Hiệu trưởng Trường Tiểu học số 1 Ba Đồn, cho biết hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội là bữa ăn của học sinh nhà trường trưa 6/10 và thừa nhận bữa ăn chưa đạt yêu cầu.

Bữa ăn bán trú tại trường của học sinh Trường Tiểu học số 1 Ba Đồn (Ảnh: Nhật Anh).

Theo bà Thủy, Trường Tiểu học số 1 Ba Đồn ký hợp đồng với một đơn vị cung cấp bữa ăn trưa giá 25.000 đồng/suất. Phụ huynh trực tiếp đăng ký và nộp tiền theo tuần hoặc tháng cho đơn vị cung ứng, nhà trường không tham gia khâu tài chính mà chỉ chịu trách nhiệm giám sát.

Phía doanh nghiệp cho biết do sơ suất trong khâu chuẩn bị, không sử dụng thịt lợn trong thời điểm có dịch và nguồn thực phẩm khan hiếm sau mưa bão, dẫn đến bữa ăn của học sinh ngày 6/10 chưa đạt tiêu chuẩn.

Sau vụ việc, Hiệu trưởng Trường Tiểu học số 1 Ba Đồn đã gửi thư xin lỗi phụ huynh và học sinh. Nhà trường cũng làm việc với đơn vị cung cấp suất ăn để rút kinh nghiệm, tránh tái diễn sự cố tương tự.