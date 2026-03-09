Vụ sửa điểm thi ở Thanh Hóa: Do giáo viên nhập nhầm cột?

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa đã có kết quả kiểm tra, xác minh liên quan đến phản ánh về vụ sửa điểm thi học kỳ xảy ra tại Trường THPT Tô Hiến Thành.

Kết quả kiểm tra xác định khi thực hiện nhập điểm kiểm tra giữa học kỳ và cuối học kỳ I đối với các môn kiểm tra tập trung, có 39 giáo viên Trường THPT Tô Hiến Thành thực hiện thao tác nhập - sửa, xóa - nhập điểm.

Trường THPT Tô Hiến Thành (Ảnh: Thanh Tùng).

Từ ngày 4 đến 16/1, có 1.299 lượt nhập - sửa điểm thuộc 8 môn thi tập trung tại 29 lớp. Trong đó có 566 lượt điểm tăng và 733 lượt điểm giảm. Ngoài ra, hệ thống VnEdu (hệ thống quản lý giáo dục trực tuyến) còn lưu vết nhiều lượt thực hiện thao tác xóa - nhập điểm.

Từ ngày 17 đến 19/1, sau khi nhà trường thông báo rà soát, chỉnh sửa điểm, có 519 lượt nhập - sửa điểm thuộc 8 môn tại 19 lớp. Trong đó có 287 lượt điểm tăng và 232 lượt điểm giảm.

Qua xác minh, các thao tác nêu trên của 39 giáo viên đều được thực hiện trong giai đoạn bước 8 thuộc quy trình 12 bước do nhà trường ban hành; diễn ra ở nhiều giáo viên và nhiều môn học, chủ yếu trong giai đoạn nhập điểm. Riêng các thao tác xóa - nhập, chưa thể xác định được sau khi xóa và nhập lại có xảy ra chênh lệch điểm hay không.

Tính đến thời điểm xác minh, đoàn kiểm tra đã rà soát, đối chiếu ngẫu nhiên điểm kiểm tra giữa học kỳ và cuối học kỳ I trên hệ thống VnEdu với điểm kiểm tra thực tế trên bài làm của học sinh (đã được nhà trường công khai với học sinh) và xác định là phù hợp.

Đoàn kiểm tra cũng xác định một số sai sót của giáo viên xuất phát từ việc nhầm cột điểm, lệch thứ tự học sinh hoặc chưa nắm rõ quy tắc làm tròn điểm. Đối với các trường hợp còn lại, đoàn chưa đủ cơ sở để xác định nguyên nhân chủ quan.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa, Trường THPT Tô Hiến Thành đã ban hành các văn bản quy định, hướng dẫn về quản lý, sử dụng sổ điểm điện tử; quy trình kiểm tra, đánh giá, quản lý điểm số của học sinh theo chủ trương triển khai hồ sơ, sổ sách điện tử của ngành.

Tuy nhiên, các văn bản này chưa quy định cụ thể thời điểm hoàn thành cập nhật điểm và kết quả học tập, rèn luyện của học sinh. Việc tổ chức công khai, quán triệt, tập huấn và hướng dẫn thực hiện các quy trình này đến toàn thể cán bộ, giáo viên, học sinh và phụ huynh chưa đầy đủ, chưa thường xuyên, dẫn đến nhận thức, cách thực hiện của giáo viên chưa thống nhất, chưa chặt chẽ.

Công tác kiểm tra, giám sát nội bộ của nhà trường đối với việc nhập điểm trên hệ thống quản lý điểm điện tử còn hạn chế, chưa kịp thời phát hiện, chấn chỉnh các sai sót phát sinh trong quá trình thực hiện.

Sau khi tiếp nhận phản ánh, nhà trường, giáo viên đã rà soát, chỉnh sửa lại điểm đúng cho học sinh, không làm ảnh hưởng đến kết quả học tập, rèn luyện của học sinh trong học kỳ I năm học 2025-2026.

Báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa cũng nêu rõ, những tồn tại, hạn chế nêu trên cho thấy công tác quản lý, kiểm tra nội bộ của nhà trường đối với việc nhập và quản lý điểm trên sổ điện tử còn chưa chặt chẽ.