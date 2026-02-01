Vụ sửa 126 điểm thi của học sinh: Lỗi kỹ thuật, giáo viên không cố ý

Giáo viên không cố ý can thiệp, nâng điểm

Ngày 1/2, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa cho biết đã nhận được báo cáo giải trình của Trường THPT Tô Hiến Thành liên quan đến phản ánh giáo viên tự ý sửa điểm thi học kỳ của học sinh.

Theo lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa, trong tuần tới, đơn vị sẽ cử đoàn công tác về làm việc với nhà trường để xác minh, làm rõ vụ việc.

Báo cáo giải trình của Trường THPT Tô Hiến Thành cho thấy phản ánh về việc giáo viên sửa điểm là có cơ sở. Tuy nhiên, nhà trường khẳng định việc điều chỉnh điểm được giáo viên thực hiện nhằm khắc phục sai sót trong quá trình nhập liệu và đã được chỉnh sửa đúng, đầy đủ cho học sinh trước thời điểm nhà trường tổ chức kiểm tra, đối soát và xác nhận kết quả chính thức.

Trường THPT Tô Hiến Thành (Ảnh: Fanpage nhà trường).

Qua rà soát, nhà trường ghi nhận tại một số lớp, môn học có hiện tượng chênh lệch điểm giữa kỳ và cuối kỳ. Các sai lệch này chủ yếu xảy ra ở những lớp có sĩ số đông, nhiều cột điểm hoặc giáo viên giảng dạy nhiều lớp.

Kết quả kiểm tra, rà soát cho thấy chưa phát hiện trường hợp giáo viên có hành vi cố ý can thiệp, nâng điểm hoặc làm sai lệch kết quả đánh giá học tập của học sinh vì mục đích cá nhân.

Các sai sót phát sinh được xác định là lỗi kỹ thuật trong quá trình thao tác nhập liệu. Sau khi phát hiện, giáo viên đã chủ động điều chỉnh, khắc phục và không làm ảnh hưởng đến kết quả đánh giá cuối cùng của học sinh khi công bố.

Nhà trường cho biết năm học này thực hiện điều chỉnh quy trình theo hướng giáo viên trực tiếp nhập điểm trên hệ thống thay cho bộ phận chuyên trách như các năm học trước. Do đó, trong giai đoạn đầu triển khai, một số giáo viên chưa kịp thích nghi hoàn toàn với thao tác kỹ thuật mới, dẫn đến phát sinh một số sai sót ngoài mong muốn.

Sai lệch là do lỗi kỹ thuật

Theo báo cáo của nhà trường, có nhiều nguyên nhân dẫn đến sai sót. Trong đó, có việc một số giáo viên lớn tuổi còn hạn chế trong việc tiếp cận và thao tác công nghệ thông tin nên đã phát sinh các lỗi mang tính kỹ thuật.

Một số giáo viên giảng dạy nhiều lớp, đảm nhiệm khối lượng công việc lớn, thời gian thực hiện nhiệm vụ gấp rút nên dễ xảy ra nhầm lẫn trong quá trình nhập và kiểm dò điểm.

Bên cạnh đó, việc cập nhật điểm phúc khảo, điểm thi lại của học sinh ở một số trường hợp chưa được thực hiện kịp thời, đồng bộ trên hệ thống, dẫn đến sự chênh lệch so với kết quả đã công bố.

Qua kiểm tra, nhà trường xác định phản ánh về việc sai lệch điểm trên sổ điện tử là có cơ sở (Ảnh: Người dân cung cấp).

Báo cáo giải trình cũng nêu rõ, theo quy định, điểm nhập vào sổ điểm điện tử chỉ làm tròn đến một chữ số sau dấu phẩy, trong khi điểm công bố được thể hiện với 2 chữ số thập phân. Trong quá trình nhập liệu, do thận trọng, một số giáo viên đã nhập lại theo điểm ban đầu trước khi làm tròn, dẫn đến phát sinh chênh lệch mang tính kỹ thuật.

“Việc điều chỉnh điểm chỉ mang tính kỹ thuật, không làm thay đổi kết quả đánh giá và không ảnh hưởng đến quyền lợi của học sinh. Tuy nhiên, việc phải nhập theo điểm công bố rồi điều chỉnh lại đã làm tăng nguy cơ phát sinh nhầm lẫn”, nội dung báo cáo nêu.

Trường THPT Tô Hiến Thành cũng khẳng định công tác phối hợp, trao đổi thông tin giữa giáo viên bộ môn, tổ chuyên môn và quản lý hệ thống chưa thực sự kịp thời, ảnh hưởng đến tiến độ rà soát, hiệu chỉnh dữ liệu điểm.

Do khối lượng công việc tập trung lớn vào thời điểm cuối học kỳ I, việc phân công và phối hợp rà soát, đối chiếu có lúc chưa kịp thời, dẫn đến việc phát hiện sai sót chưa được thực hiện sớm; ý thức tự kiểm tra, rà soát sau khi hoàn tất nhập điểm của một số giáo viên chưa trở thành thói quen thường xuyên, chủ yếu tập trung hoàn thành nhiệm vụ đúng thời hạn theo yêu cầu.

Trong một số thời điểm, nội dung kiểm tra chủ yếu tập trung vào việc bảo đảm đủ số lượng cột điểm theo quy định, nên việc đối chiếu giữa điểm công bố và điểm trên hệ thống sổ điện tử còn chậm.

Bên cạnh đó, công tác thông báo, nhắc nhở về “chốt điểm cuối cùng” và yêu cầu rà soát lần cuối ở một số đợt chưa được thực hiện đồng loạt, dẫn đến việc cập nhật dữ liệu chưa đồng bộ. Khuyết điểm này thuộc về công tác quản lý, triển khai của nhà trường.

Đối với trường hợp theo đơn phản ánh về việc cô Đ.T.H. tự ý sửa 126 điểm thi, nhà trường xác định phản ánh là có cơ sở. Qua xác minh, cô H. cho biết các điểm số bị chênh lệch tăng, giảm là do sơ suất và chủ quan không rà soát lại. Sau khi phát hiện, giáo viên đã chủ động cập nhật lại đúng điểm cho học sinh.