Vụ sửa 126 điểm thi: Có 33 giáo viên nâng, hạ điểm của hàng trăm học sinh?

Sáng 29/1, ông Nguyễn Tài Quyển, Hiệu trưởng Trường THPT Tô Hiến Thành, cho biết nhà trường đang vào cuộc xử lý thông tin phản ánh về việc giáo viên sửa điểm kiểm tra học kỳ cho nhiều học sinh.

Theo ông Quyển, sau khi nhận được đơn thư phản ánh, Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa cũng đã yêu cầu nhà trường xác minh sự việc.

Trường THPT Tô Hiến Thành (Ảnh: Thanh Tùng).

“Ai sai sót phải chịu trách nhiệm trước hiệu trưởng. Chúng tôi đang xử lý nội bộ, yêu cầu các giáo viên kiểm tra, viết tường trình, hậu kiểm lại tất cả các khâu để có biện pháp xử lý phù hợp. Trước mắt, cần đảm bảo tính khách quan, công bằng đối với phụ huynh và học sinh”, ông Quyển nói.

Trước thông tin có 33 giáo viên mắc sai sót ghi nhầm điểm, vị hiệu trưởng cho biết đó chỉ là nội dung trong đơn thư phản ánh. Ông cũng khẳng định, đến thời điểm sáng 29/1, nhà trường vẫn chưa có thống kê cụ thể về số lượng giáo viên liên quan cũng như số điểm bị nhầm.

“Sau khi có kết quả, nhà trường sẽ xem xét mức độ sai sót để báo cáo Sở Giáo dục và Đào tạo”, ông Quyển nói.

Lãnh đạo nhà trường cũng thông tin, năm học 2025-2026, trường có hơn 1.200 học sinh.

Trước đó, báo Dân trí nhận được phản ánh về việc cô giáo Đ.T.H., giáo viên môn Ngữ văn Trường THPT Tô Hiến Thành, đã tự ý sửa 126 điểm kiểm tra học kỳ của nhiều học sinh trên hệ thống quản lý VNEDU.

Phần lớn số điểm bị sửa theo hướng nâng từ 1 đến 3 điểm so với bài làm thực tế và kết quả đã được nhà trường công bố ban đầu.

Qua rà soát ban đầu, sai sót này không chỉ xảy ra với riêng cô H. mà còn xuất hiện ở nhiều trường hợp trong toàn trường. Lãnh đạo nhà trường xác nhận nguyên nhân lệch điểm thi là do giáo viên nhập nhầm trên hệ thống sổ điểm điện tử.