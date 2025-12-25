Vụ sinh viên sư phạm chậm nhận tiền hỗ trợ: Sở Tài chính TPHCM lên tiếng

Chiều 25/12, tại buổi họp báo cung cấp thông tin các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn TPHCM, đại diện Sở Tài chính TPHCM đã thông tin nội dung liên quan đến việc Trường Đại học Sài Gòn chậm chi tiền hỗ trợ theo Nghị định 116 cho các sinh viên ngành sư phạm.

Toàn cảnh buổi họp báo cung cấp thông tin các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn TPHCM, chiều 25/12 (Ảnh: N.A.).

Theo Sở Tài chính TPHCM, hằng năm, trên cơ sở đề nghị bố trí dự toán kinh phí của Trường Đại học Sài Gòn kèm xác nhận chỉ tiêu đào tạo theo nhu cầu xã hội của Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài chính đã phối hợp và bố trí đầy đủ kinh phí theo đề nghị của nhà trường.

Năm 2024, Sở Tài chính bố trí 34.314.000.000 đồng cho khóa 21 (năm học 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024) và khóa 22 (năm học 2022-2023, 2023-2024).

Năm 2025, Sở Tài chính tiếp tục bố trí 34.312.000.000 đồng cho khóa 21 và khóa 22 (năm học 2024-2025).

Ngày 6/12, Sở Tài chính nhận được công văn của Trường Đại học Sài Gòn về dự toán kinh phí đào tạo sinh viên sư phạm khóa 21, 22, 23 và 24 theo nhu cầu xã hội, trong đó nhà trường đề nghị trình UBND TPHCM bổ sung dự toán kinh phí năm 2025 với số tiền 64.003.000.000 đồng.

Trước đó, ngày 29/10, Sở Tài chính đã có tờ trình UBND TPHCM về điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2025 và phương án phân bổ ngân sách năm 2025.

Ngày 14/11, UBND TPHCM ban hành quyết định điều chỉnh dự toán, trong đó bổ sung cho Trường Đại học Sài Gòn 64.003.000.000 đồng trong năm 2025 để chi cho khóa 23 (năm học 2023-2024, 2024-2025) và khóa 24 (năm học 2024-2025).

Riêng năm 2026, Sở Tài chính đã tổng hợp dự toán theo đề nghị của Trường Đại học Sài Gòn với số tiền 99.404.000.000 đồng cho khóa 22 (năm học 2025-2026) và khóa 23, 24 (năm học 2025-2026, học kỳ 1 năm học 2026-2027).

Theo Sở Tài chính TPHCM, trên cơ sở xác nhận chỉ tiêu đào tạo theo nhu cầu xã hội của Sở Giáo dục và Đào tạo và đề nghị bố trí kinh phí hằng năm của Trường Đại học Sài Gòn, Sở Tài chính đã bố trí đầy đủ dự toán để thực hiện chính sách theo Nghị định 116. Việc giải ngân và chi trả cho sinh viên thuộc trách nhiệm của Trường Đại học Sài Gòn.

Trường Đại học Sài Gòn (Ảnh: SGU).

Như Dân trí đã đưa tin, một số sinh viên ngành sư phạm đang theo học tại trường Đại học Sài Gòn cho biết, từ khi nhập học đến nay, các em chưa nhận được bất kỳ khoản trợ cấp nào theo Nghị định 116/2020/NĐ-CP của Chính phủ - chính sách nhằm hỗ trợ sinh viên sư phạm về học phí và sinh hoạt phí.

Theo các sinh viên, ngày 24/11 vừa qua, nhà trường đã mời sinh viên của hai khóa năm 2 và năm 3 lên ký xác nhận số tài khoản ngân hàng để thực hiện chi trả trợ cấp. Tuy nhiên, tính đến nay, khoản hỗ trợ này vẫn chưa được chuyển tới sinh viên.

Lý giải nguyên nhân chậm trễ, Trường Đại học Sài Gòn khẳng định, nhà trường chỉ là cơ sở đào tạo, không có thẩm quyền quyết định việc cấp kinh phí hỗ trợ cho sinh viên.

Việc cấp và giải ngân kinh phí còn chậm do yếu tố khách quan từ việc cấp dự toán trong năm 2025 và thay đổi chính sách từ đặt hàng sang nhu cầu xã hội, cũng như một số sinh viên có thay đổi về việc hủy không đăng ký Nghị định 116/2020/NĐ-CP dẫn đến việc tổng hợp phải điều chỉnh ở từng giai đoạn.

Đại diện nhà trường cho biết thêm, Trường Đại học Sài Gòn đã ban hành công văn gửi Kho bạc Nhà nước Khu vực II, đề nghị giải ngân kinh phí hỗ trợ sinh viên sư phạm theo Nghị định 116 đối với các khóa 2023 và 2024.

Trong thời gian chờ kinh phí được giải ngân, nhà trường đã chủ động mời sinh viên xác nhận tài khoản cá nhân từ sớm, nhằm rút ngắn thời gian chi trả ngay khi ngân sách được chuyển về, tránh tình trạng phải chờ thêm thủ tục sau đó.