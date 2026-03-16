Vụ sinh viên phải bỏ tiết học vì bãi xe đóng cửa: Nhà trường xử lý ra sao?

Ngày 16/3, ghi nhận tại khu vực quanh Trường Đại học Công nghiệp TPHCM (đường Nguyễn Văn Bảo, phường Hạnh Thông), tình trạng ùn ứ vì thiếu chỗ gửi xe đã hạ nhiệt rõ rệt.

Khác với cảnh tượng phức tạp của những ngày trước đó, đầu giờ sáng nay, trục đường Nguyễn Văn Bảo và các hẻm lân cận dẫn vào trường khá thông thoáng. Việc nhà trường áp dụng tạm thời hình thức học trực tuyến cho một số học phần đại cương, lý thuyết đã giảm đáng kể áp lực hạ tầng tại chỗ.

Các bãi giữ xe còn hoạt động trong khuôn viên và bãi tư nhân lân cận vẫn đáp ứng tốt lượng xe đổ về, không còn tình trạng sinh viên phải dựng xe bên ngoài.

Bãi giữ xe của Trường Đại học Công nghiệp TPHCM, ghi nhận sáng 16/3 (Ảnh: Huyên Nguyễn).

Tình trạng đông người chỉ xuất hiện nhẹ vào khoảng 8h45-9h15. Đây là lúc lượng sinh viên ca sáng chưa lấy xe ra, trong khi sinh viên ca sau đã bắt đầu đổ về.

Tuy nhiên, do lượng xe máy cá nhân đã giảm bớt so với tuần trước, tình trạng này không dẫn đến ùn tắc kéo dài. Lực lượng bảo vệ vẫn duy trì túc trực để điều tiết giao thông, đảm bảo dòng xe lưu thông liên tục.

Sân trường, nhà sinh hoạt dành cho sinh viên cũng đang được tận dụng để làm chỗ gửi xe (Ảnh: Huyên Nguyễn).

Trong khi chưa có thêm quỹ đất mới để làm bãi xe, chính các bạn sinh viên đã tự tìm "lối thoát" cho mình để thích nghi với tình hình thực tế.

"Tuần trước em mất gần 30 phút chỉ để chạy lòng vòng tìm chỗ gửi xe, cuối cùng vẫn phải bỏ tiết vì vào muộn. Sau đó, em quyết định đặt xe công nghệ đi học cho thong thả. Tuy nhiên, em mong trường sớm có giải pháp bởi nếu kéo dài sẽ khiến chi phí sinh hoạt tăng cao”, Mai Mai*, sinh viên năm hai Khoa Công nghệ Hoá học chia sẻ.

Nhiều sinh viên khác cũng chọn giải pháp nhờ người thân đưa đón để "giải phóng" chiếc xe máy khỏi bài toán bãi đỗ.

Sinh viên chọn xe công nghệ để chủ động trong đi lại, khắc phục tình trạng thiếu bãi gửi xe (Ảnh: Huyên Nguyễn).

Bên cạnh xe công nghệ, xe buýt cũng trở thành “cứu cánh” phổ biến được nhiều sinh viên lựa chọn để thích nghi với tình hình mới.

Mặc dù tình hình sáng nay đã ổn định hơn nhờ giải pháp học trực tuyến tình thế của nhà trường và sự chủ động của sinh viên, nhưng về lâu dài, nhu cầu về một hạ tầng tính bền vững vẫn là mong mỏi lớn nhất.

Nhiều sinh viên cho rằng nếu số lượng bãi xe bên ngoài tiếp tục hạn chế, việc đi lại lâu dài có thể phát sinh thêm bất tiện, đặc biệt với những bạn ở xa hoặc có lịch học nhiều ca trong ngày.

Bãi giữ xe tư nhân gần trường, nơi có sức chứa khoảng 3.000 chiếc vẫn chưa mở cửa trở lại (Ảnh: Huyên Nguyễn).

Trong khi đó, hiện nhà trường vẫn duy trì các phương án tổ chức học tập như thời gian qua, đồng thời theo dõi tình hình để có điều chỉnh phù hợp nếu lượng sinh viên gửi xe tăng trở lại.

PGS.TS Phan Hồng Hải, Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp TPHCM, cho biết để giải quyết tình trạng trước mắt và giảm tải áp lực giao thông, trường đã đưa ra các phương án ứng phó nhanh.

Theo đó, một số môn học được chuyển sang hình thức trực tuyến để giảm số lượng sinh viên tập trung tại trường cùng một thời điểm.

Song song đó, trường đang tích cực tìm kiếm để thuê lại các khu đất trống xung quanh làm bãi giữ xe tạm thời.

Trong thời gian tới, nhà trường cũng tiến hành sắp xếp, điều phối sinh viên sang học tập tại các cơ sở lân cận để “chia lửa” cho trụ sở chính.

Sinh viên gửi xe trong trường (Ảnh: Huyên Nguyễn).

Về lâu dài, PGS.TS Phan Hồng Hải cho biết nhà trường đang tìm kiếm thuê thêm trụ sở rộng rãi hơn, có sức chứa từ 5.000 sinh viên trở lên để đảm bảo môi trường học tập và sinh hoạt tốt nhất.

Tuần trước, nhiều bãi giữ xe tư nhân xung quanh Trường Đại học Công nghiệp TPHCM đồng loạt thông báo đóng cửa hoặc ngừng nhận xe sinh viên khiến trường và sinh viên đều bị động.

Sự cố này đã đẩy nhiều sinh viên vào cảnh "dở khóc dở cười" khi phải bỏ tiết vì loay hoay tìm chỗ gửi xe, gây nên tình trạng ùn tắc trên đường Nguyễn Văn Bảo.

* Tên sinh viên đã được thay đổi.