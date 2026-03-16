Kỳ thi năng lực lớn nhất nước đổi quy định từng khiến thí sinh bật khóc

Cụ thể, từ năm 2026, tại kỳ thi đánh giá năng lực, Đại học Quốc gia TPHCM chấp nhận cho thí sinh sử dụng căn cước công dân (CCCD) điện tử trên VNeID để xác minh thông tin trong trường hợp quên giấy tờ.

Theo quy định, khi vào phòng thi, thí sinh vẫn phải xuất trình giấy báo dự thi và bản chính còn hiệu lực của giấy tờ tùy thân đã sử dụng để đăng ký dự thi.

Một thí sinh bật khóc khi không được dự thi tại kỳ thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM vì bị mất giấy tờ (Ảnh: Hoài Nam).

Các giấy tờ được chấp nhận theo quy định gồm chứng minh nhân dân, CCCD hoặc hộ chiếu.

Trong trường hợp thí sinh không mang theo giấy tờ tùy thân, thí sinh phải có mặt tại phòng hội đồng của điểm thi trước giờ tập trung ít nhất 30 phút để được xem xét giải quyết. Nếu đến sau 7h45, điểm thi sẽ không tiếp nhận xử lý và thí sinh không được dự thi.

Tại phòng hội đồng, thí sinh phải xuất trình giấy báo dự thi và CCCD điện tử trên ứng dụng VNeID. Thông tin cá nhân và số căn cước trên ứng dụng phải trùng khớp với thông tin đã đăng ký dự thi. Đồng thời, thí sinh cần điền đầy đủ thông tin và ký vào giấy cam đoan theo mẫu của hội đồng thi.

Sau khi hoàn tất thủ tục xác nhận, thí sinh mang giấy cam đoan có đầy đủ chữ ký xác nhận của hội đồng thi để trình cho cán bộ coi thi tại phòng thi trước khi làm bài.

Theo quy định bổ sung, trong vòng 7 ngày sau ngày thi, thí sinh phải nộp bản chính giấy xác nhận của chính quyền địa phương nếu bị mất giấy tờ tùy thân, hoặc nộp bản sao y chứng thực CCCD hoặc hộ chiếu (thời gian chứng thực không quá 7 ngày kể từ ngày thi) về Trung tâm Khảo thí và Đánh giá chất lượng của Đại học Quốc gia TPHCM để hoàn tất thủ tục và được cấp kết quả dự thi.

Trước đó, tại hội nghị tổng kết năm 2025 và triển khai kế hoạch tổ chức kỳ thi năm 2026, quản lý nhiều trường đại học nhắc lại những tình huống thí sinh bật khóc khi bị mất cơ hội dự thi vì quên hoặc mất giấy tờ tuỳ thân.

Đại diện nhiều trường đại học đề xuất Đại học Quốc gia TPHCM xem xét chấp nhận VNeID trong trường hợp thí sinh quên mang CCCD.

Theo quy định trước đây của Đại học Quốc gia TPHCM, thí sinh dự thi bắt buộc phải mang theo giấy tờ tùy thân bản chính đã dùng khi đăng ký dự thi, gồm chứng minh nhân dân, CCCD hoặc hộ chiếu. Thí sinh không mang theo các giấy tờ này sẽ không được tham gia kỳ thi.

Đơn vị tổ chức khi đó cho biết kỳ thi đánh giá năng lực được tổ chức trên phạm vi rộng với số lượng thí sinh lớn, vì vậy cần tuân thủ nghiêm các quy định về xác minh danh tính. Việc kiểm tra giấy tờ điện tử không thuộc chuyên môn của cán bộ coi thi nên thí sinh được yêu cầu xuất trình bản chính giấy tờ tùy thân.

Ngoài ra, giấy tờ tùy thân còn được đối chiếu trong nhiều khâu của quá trình thi nhằm phòng ngừa các trường hợp thi hộ hoặc gian lận trong thi cử.

Việc bổ sung quy định cho phép xác minh bằng căn cước điện tử trong trường hợp đặc biệt của Đại học Quốc gia TPHCM được xem là điều chỉnh nhằm tạo thuận lợi hơn cho thí sinh, đồng thời vẫn đảm bảo các yêu cầu kiểm soát cần thiết đối với kỳ thi.