Chuyển xếp chức danh nghề nghiệp theo cách mới có bị "khống chế" tỷ lệ?

Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền (Nghệ An) hiện là giáo viên THCS hạng II (mã số V.07.04.11). Theo bà Huyền, đến tháng 6/2025, bà đã đủ 9 năm giữ hạng và đáp ứng các tiêu chí để được bổ nhiệm sang chức danh giáo viên THCS hạng II theo mã mới (V.07.04.31) theo quy định tại Thông tư 08/2023/TT-BGDĐT.

Tuy nhiên, tại trường nơi bà công tác đã có khoảng 50% giáo viên được bổ nhiệm vào chức danh giáo viên THCS hạng II theo mã mới. Vì vậy, bà băn khoăn liệu việc chuyển xếp của mình có bị giới hạn bởi tỷ lệ này hay không.

Trả lời vấn đề trên, Bộ GD&ĐT cho biết thông tin bà Huyền cung cấp chưa đầy đủ để xác định chính xác trường hợp cụ thể. Tuy nhiên, Bộ nêu một số tình huống để giáo viên tham khảo.

Trường hợp giáo viên trước đây được bổ nhiệm ngay vào chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng II (mã số V.07.04.11) sau khi tuyển dụng hoặc đạt trình độ đào tạo đại học mà không qua kỳ thi hoặc xét thăng hạng thì theo quy định tại khoản 12 Điều 5 Thông tư 08/2023/TT-BGDĐT, giáo viên thuộc diện phải bổ nhiệm lại vào đúng hạng theo quy định.

Trong trường hợp này, giáo viên thuộc đối tượng phải bổ nhiệm lại vào chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng III. Bà cần liên hệ trực tiếp với cơ quan có thẩm quyền bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp tại địa phương để được hướng dẫn việc bổ nhiệm lại.

Ngược lại, nếu bà được bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng II (mã số V.07.04.11) sau khi trúng tuyển trong kỳ xét hoặc thăng hạng thì việc chuyển sang chức danh giáo viên THCS hạng II theo mã mới (V.07.04.31) theo quy định tại Thông tư 03/2021/TT-BGDĐT và Thông tư 08/2023/TT-BGDĐT chỉ là chuyển xếp sang chức danh nghề nghiệp tương ứng.

Bộ GD&ĐT khẳng định, việc chuyển xếp này không phải là thăng hạng chức danh nghề nghiệp và không yêu cầu tỷ lệ hạng chức danh nghề nghiệp trong đơn vị.

Theo Bộ, việc bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng II (mã số V.07.04.31) thực hiện theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 7 Thông tư số 03/2021/TT-BGDĐT đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 8 Điều 3 Thông tư số 08/2024/TT-BGDĐT.

Theo đó, bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng II (mã số V.07.04.31) đối với giáo viên THCS hạng II (mã số V.07.04.11) có tổng thời gian giữ chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng III (mã số V.07.04.12) và hạng II (mã số V.07.04.11) hoặc tương đương đủ từ 9 năm trở lên (không kể thời gian tập sự).

Trong trường hợp này, nếu bà Huyền đã có đủ 9 năm giữ chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng II (mã số V.07.04.11) thì bà đủ điều kiện để được bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng II (mã số V.07.04.31).