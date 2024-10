Vụ nhiều trẻ mầm non bị đánh: Rút lại việc tạm đình chỉ công tác cô giáo

Liên quan đến việc nhiều trẻ tại lớp 5 tuổi A2, Trường Mầm non Nghĩa Lộc, huyện Nghĩa Đàn bị đánh bầm tím cơ thể, trong ngày 8/10, Chủ tịch UBND huyện Nghĩa Đàn đã yêu cầu phía nhà trường tạm đình chỉ công tác đối với cô Đ.T.S. - người được phân công trông giữ các cháu lớp 5 tuổi A2 của nhà trường.

Sáng 9/10, bà Phạm Thị Kiên, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, sau khi họp bàn với các đơn vị liên quan, nhà trường đã rút lại việc tạm đình chỉ công tác trông trẻ đối với cô giáo S. để làm rõ thêm.

"Đối với 2 cháu bị bạn đánh phải nhập viện đã ổn định trở lại, ăn uống bình thường, sức khỏe tốt. Riêng cháu bé đánh bạn, sáng nay (9/10), nhà trường phối hợp với gia đình đưa trẻ đi khám xem có biểu hiện gì khác thường hay không", bà Kiên nói.

Ông Nguyễn Văn Khoa, Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Nghệ An đã có văn bản chỉ đạo làm rõ vụ việc trẻ mầm non bị đánh bầm tím cơ thể tại Trường Mầm non Nghĩa Lộc, huyện Nghĩa Đàn.

Sở GD&ĐT Nghệ An yêu cầu Phòng GD&ĐT huyện Nghĩa Đàn chỉ đạo Trường Mầm non Nghĩa Lộc thường xuyên theo dõi tình hình sức khỏe, thăm hỏi động viên các cháu bị đánh ở lớp mẫu giáo 5 tuổi A2 để trẻ đi học trở lại trường bình thường trong thời gian sớm nhất.

Cháu C. bị bạn đánh với nhiều vết bầm tím trên cơ thể (Ảnh: Kim Anh).

Nhà trường phối hợp địa phương làm tốt công tác tư tưởng với phụ huynh để nhận sự thông cảm, chia sẻ của phụ huynh với nhà trường về vụ việc xảy ra; tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm, xử lý vi phạm các tập thể, cá nhân đảm bảo đúng quy định (nếu có).

Các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn Nghĩa Đàn được yêu cầu quản lý, giám sát chặt chẽ các hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ; quán triệt giáo viên thực hiện nghiêm việc quản lý các hoạt động trong ngày của trẻ theo quy định; tuyệt đối không để giáo viên bỏ trống nhóm lớp để làm việc riêng, không giao trẻ tự quản lý lớp dưới mọi hình thức; đón, trả trẻ cho phụ huynh phải bàn giao chu đáo, tận nơi; phối hợp với Ban đại diện cha mẹ trẻ tăng cường giám sát hoạt động chăm sóc, giáo dục đảm bảo an toàn cho trẻ.

Sở GD&ĐT Nghệ An yêu cầu Phòng GD&ĐT huyện Nghĩa Đàn tăng cường kiểm tra việc chấp hành quy chế chuyên môn đối với hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ tại các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn, đặc biệt là công tác đảm bảo an toàn cho trẻ.

Như Dân trí đã thông tin, khoảng 14h30-16h15 ngày 7/10 tại lớp 5 tuổi A2, Trường Mầm non Nghĩa Lộc, có 3 cháu bị bạo hành, gồm: C.T.T.C., C.Đ.M. và V.T.K.N. (đều SN 2019, trú xóm Thịnh Hồng, xã Nghĩa Lộc).

Nguyên nhân ban đầu do cháu Tr.Ng.Q.A. (SN 2019), học sinh cùng lớp, dùng thước nhựa và cây keo nến đánh 3 cháu trên. Các cháu đang được điều trị tại cơ sở y tế và đã bình phục.

Lớp 5 tuổi A2 do 2 cô giáo Tr.Q.M. và L.T.L. quản lý. Thời điểm các cháu bị bạo hành, cả 2 cô được sự điều động của Ban giám hiệu thực hiện công việc khác và giao cho cô Đ.T.S. quản lý. Tuy nhiên, cô S. không quản lý lớp thường xuyên nên để xảy ra sự việc trên.