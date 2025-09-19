Vụ con bị tát, phụ huynh bức xúc đăng lên mạng: Giải trình của cô giáo

Liên quan đến sự việc phụ huynh đăng tải lên mạng xã hội về việc con mình bị cô giáo tại Trường Mầm non Tuổi Thơ (phường Long Trường, TPHCM) tát trong bữa ăn, trường im lặng trong việc xử lý kỷ luật giáo viên, UBND phường Long Trường vừa có thông tin mới nhất.

Cháu N.L. với dấu bàn tay trên má được gia đình chụp lại (Ảnh: Hoài Nam).

Theo đó, sau khi phụ huynh chia sẻ vụ việc lên mạng xã hội vào tối 16/9, thì ngày 17/9, Trường Mầm non Tuổi Thơ đã gửi tường trình về sai phạm của giáo viên lên phường.

Theo Trường Mầm non Tuổi Thơ, sau khi xảy ra sự việc, trường đã đình chỉ công việc của cô T.V.T.Nh (giáo viên tát trẻ) từ ngày 3/8.

Đến ngày 12/9, sau nhiều cuộc họp, Hội đồng kỷ luật trường ra quyết định kỷ luật với hình thức khiển trách.

Đi cùng hình thức kỷ luật này, cô Nh. bị chậm nâng lương 3 tháng, đình chỉ công tác đứng lớp trong vòng 1 năm, thực hiện nhiệm vụ khác do hiệu trưởng phân công.

Về việc đến nay trường vẫn chưa tổ chức cuộc họp thông báo kỷ luật đối với cô Nh., Hiệu trưởng Trường Mầm non Tuổi Thơ Nguyễn Thị Thu Trang lý giải do cô Nh. đang trong thời gian xin nghỉ vì bệnh.

Theo tường trình của cô T.V.T.Nh., vào giờ ăn trưa ngày 1/8, bé N.L. không muốn ăn, đẩy bát cơm ra và rặn ói. Cô Nh. đã hai lần thay bát cơm khác cho bé.

Khi thấy bé vẫn nhợn ói, cô nóng giận tát vào mặt bé và sau đó theo giải trình của cô "bé ăn hết cơm".

“Khi thấy có vết đỏ trên má của bé, cô dùng đá chườm. Tới chiều khi ông bé đón thì cô sơ suất lại không nói với ông”, cô Nh. viết trong tường trình của mình.

Như Dân trí đưa tin, đêm 16/9, trên trang cá nhân, chị T.T., ở phường Long Trường, TPHCM chia sẻ thông tin con gái mình học lớp Chồi (4 tuổi) bị cô giáo mầm non bạo hành kèm hình ảnh chụp lại má cháu bé rõ dấu bàn tay.

Khi biết con bị cô T.V.T.Nh tát trong giờ ăn ngày 1/8, gia đình đưa cháu đi khám, được kết luận bị chấn thương phần mềm má trái, bầm tím sưng to do có vết tay đánh vào má. Ngoài ra, tâm lý của cháu cũng hoảng sợ, khóc nhiều, sợ đi học.

Theo chị T., lúc đầu cháu không dám nói về việc bị cô đánh. Chỉ khi gia đình hỏi han và được cả bác sĩ động viên, cháu mới kể mình và một số bạn khác trong lớp bị cô Nh. đánh.

Khi gia đình chị T. phản ứng, phía nhà trường và cô Nh. cho biết cô Nh. sẽ chủ động xin nghỉ việc, mong phụ huynh rút đơn tố cáo sự việc. Khi đó, nhà trường còn gửi cho chị T. xem đơn xin nghỉ việc của cô Nh.

Trường Mầm non Tuổi Thơ, phường Long Trường, TPHCM (Ảnh: N.V).

Chị T. yên tâm cho con đi học lại thì được biết cô Nh. vẫn làm việc tại trường. Thấy cô Nh., con gái chị sợ hãi, không chịu đi học.

Sau đó, chị T. cho con tạm nghỉ, chờ hướng xử lý của nhà trường nhưng không nhận được câu trả lời về hướng xử lý kỷ luật cô Nh. từ phía trường.

"Từ ngày xảy ra sự việc hơn 1,5 tháng, không thấy nhà trường có động thái nào trong việc xử lý giáo viên có hành vi bạo hành trẻ, tôi mới quyết định chia sẻ sự việc lên mạng xã hội", chị T.T. trải lòng.