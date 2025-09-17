Con nhỏ bị cô tát, phụ huynh bức xúc đăng lên mạng khi trường im lặng

Đêm 16/9, trên trang cá nhân, chị T.T, ở phường Long Trường, TPHCM chia sẻ thông tin con mình bị cô giáo mầm non bạo hành kèm hình ảnh chụp lại má cháu bé rõ dấu bàn tay.

Theo chia sẻ của người mẹ, vào ngày 1/8 vừa qua, cô giáo T.V.T.Nh., giáo viên Trường Mầm non Tuổi Thơ (phường Phú Hữu cũ, nay là phường Long Trường) tát vào mặt con gái mình là cháu N.L, học ở lớp Chồi 2, khi cháu ăn cơm trưa bị ói.

Cháu N.L. với dấu bàn tay trên má mặt được gia đình chụp lại (Ảnh: FBPH).

Gia đình đưa cháu đi khám, được kết luận bị chấn thương phần mềm má trái, bầm tím sưng to do có vết tay đánh vào má. Ngoài ra, tâm lý của cháu cũng hoảng sợ, khóc nhiều, sợ đi học.

Theo chị T., lúc đầu cháu không dám nói về việc bị cô đánh. Chỉ khi gia đình hỏi han nhiều lần và được cả bác sĩ động viên, cháu mới kể mình và một số bạn khác trong lớp bị cô Nh. đánh.

Khi gia đình chị T. phản ứng, phía nhà trường và cô Nh. mong phụ huynh rút đơn tố cáo và cho biết cô Nh. sẽ chủ động xin nghỉ việc.

Chị T. yên tâm cho con đi học lại thì được biết cô Nh. vẫn làm việc tại trường. Thấy cô Nh., con gái chị T. sợ hãi, không chịu đi học. Chị T. đành cho con tạm nghỉ, chờ hướng xử lý của nhà trường.

Con gái nghỉ học một tuần nay, chị T. nhiều lần liên hệ với hiệu trưởng vẫn không nhận được câu trả lời về việc xử lý kỷ luật cô Nh. như thế nào.

Từ ngày xảy ra sự việc đã hơn 1,5 tháng, không thấy nhà trường có động thái nào trong việc xử lý giáo viên bạo hành trẻ, chị T. bức xúc và quyết định chia sẻ sự việc lên mạng xã hội.

Ngay sau khi chị T.T. đăng thông tin lên mạng, ngày 17/9, Trường Mầm non Tuổi Thơ có phản hồi gửi đến toàn thể phụ huynh trường.

Theo nhà trường, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, giáo viên đã tác động vật lý và để lại dấu tay và một ít vết bầm tím trên má trái của trẻ.

Khi xảy ra sự việc, nhà trường đã đình chỉ công tác đứng lớp của giáo viên; yêu cầu giáo viên làm bản tường trình và nghiêm túc kiểm điểm, phân công công tác hỗ trợ khác tại văn phòng nhằm quản thúc, giáo dục giáo viên sửa đổi sai phạm.

Trường cũng tổ chức họp rút kinh nghiệm toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, quán triệt không để tái diễn những hành vi vi phạm đạo đức nghề nghiệp cũng như thành lập hội đồng kỷ luật, xử lý theo đúng quyền hạn, quy định.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, bà Nguyễn Thị Thu Trang, Hiệu trưởng Trường Mầm non Tuổi Thơ cho biết, trường chỉ có thể giải quyết giáo viên vi phạm trong quyền hạn theo quy định dựa trên mức độ vi phạm của giáo viên. Trong trường hợp này, không đến mức bị đuổi việc.

Về việc phụ huynh không nhận được thông tin về hình thức kỷ luật đối với giáo viên bạo hành con mình, bà Trang cho hay, Hội đồng kỷ luật của trường đã ra hình thức kỷ luật với cô Nh. nhưng đúng lúc cô Nh. có đơn xin nghỉ đi chữa bệnh.

“Trường cũng đang đợi cô Nh quay lại trường để có cuộc họp thông báo về quyết định kỷ luật. Sau cuộc họp với cô Nh., trường sẽ có thông tin chính thức đến phụ huynh về hình thức kỷ luật đối với giáo viên này”, bà Trang cho biết.

Nói về hình thức kỷ luật đối với cô Nh., bà Nguyễn Thị Thu Trang cho biết, đây là lần đầu tiên cô Nh. vi phạm, cô bị kỷ luật với hình thức khiển trách.