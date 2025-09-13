Vụ bé trai sống cùng mẹ kế kêu cứu: Nhà trường cho biết cháu đang an toàn

Mạng xã hội lan truyền một bài đăng gồm nhiều video và các trang thư viết tay được cho là "lời kêu cứu" của một bé trai bị mẹ kế bạo hành.

Trong “tâm thư”, cháu bé viết bị mẹ kế bắt tự đập đầu vào tường hay két sắt, tự đấm vào thái dương, dùng dép tát vào mặt, dùng điện thoại hay lược để đánh vào đầu. Cũng theo nội dung thư, cháu không được cho ăn no, mỗi bữa chỉ được hai nửa bát cơm, tối ngồi vào bàn nhưng không được học, phải thức đến 12h đêm, mùa hè không được bật điều hoà, mùa đông không được đắp chăn…

Một trang thư khác viết, mẹ kế gọi điện cho cô giáo để “vu khống” cháu, đổ cho cháu trộm cắp, nói xấu cô nhằm khiến cô có ấn tượng không tốt về học sinh.

Hình ảnh được cho là cháu bé và mẹ kế lan truyền trên mạng (Ảnh chụp từ video).

Các video trích xuất từ camera đăng kèm theo tâm thư nói trên ghi lại cảnh một phụ nữ cầm điện thoại đánh vào đầu bé trai, bắt bé đứng, cúi mặt xuống bàn, không được ngồi ghế và mắng mỏ.

Sự việc được cho là xảy ra tại Chung cư Victoria, phường Kiến Hưng, Hà Nội.

Liên hệ với nhà trường - nơi được cho là học sinh đang theo học - đại diện nhà trường cho biết đã nắm được sự việc bức tâm thư trên mạng. Tuy nhiên, trường khẳng định: “Học sinh ở với bố từ đầu năm nay. Con đi học bình thường, không vi phạm kỷ luật gì, tâm trạng vui vẻ”.

Nhà trường cho hay chưa thể phát ngôn gì thêm. Công an phường Kiến Hưng đã vào cuộc xác minh nội dung bức tâm thư.