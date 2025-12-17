Vụ bé gái bị cắn, cô trả lời "bao nhiêu là việc": Vì sao camera tê liệt?

Trao đổi với phóng viên Dân trí, bà Nguyễn Thị Hồng Sa, Hiệu trưởng Trường Mầm non thị trấn Phố Châu (xã Hương Sơn, Hà Tĩnh), thông tin về sự việc bé gái 2 tuổi bị nhiều vết cắn khi học ở lớp.

Cô chủ nhiệm rời lớp đi lấy cơm, bé gái bị bạn cắn

Theo bà Sa, sự việc xảy ra tại lớp nhà trẻ A1 do cô Nguyễn Thị Thanh Hà làm chủ nhiệm. Trưa 10/12, lớp học tổ chức cho trẻ ăn theo hình thức bữa ăn gia đình với 2 giáo viên phụ trách.

Do lớp có một giáo viên nghỉ sinh, trường bố trí nhân viên y tế hỗ trợ. Trong khi giáo viên chủ nhiệm ra ngoài lấy cơm trưa, các cháu được sắp xếp thành 3 nhóm để ăn.

Trường Mầm non thị trấn Phố Châu, nơi xảy ra sự việc (Ảnh: Văn Nguyễn).

"Lỗi của cô giáo nghĩ rằng việc sắp xếp như vậy đã ổn, trong khi nhân viên y tế chưa xuống hỗ trợ. Cô cũng không báo cáo nhà trường để cử người khác đi lấy cơm thay. Trong lúc cô giáo vắng mặt, lớp xảy ra việc một cháu cắn bạn", bà Sa cho biết.

Khi quay lại lớp, cô Hà chỉ phát hiện một vết cắn trên mặt bé gái. Giáo viên cùng nhân viên y tế dùng dầu xoa và chườm đá cho bé. Những vết cắn khác trên cơ thể bé không được phát hiện do cháu mặc áo ấm mùa đông.

Chiều cùng ngày, nhà trường cho trẻ tan học sớm. Bà ngoại bé đến đón và được giáo viên thông tin, thông cảm về vết cắn trên mặt. Tuy nhiên, khi về nhà cởi áo tắm cho cháu, gia đình phát hiện thêm nhiều vết cắn khác trên cơ thể.

Sau đó, mẹ bé gọi điện và nhắn tin vào nhóm lớp để hỏi rõ sự việc. Tuy nhiên, phản hồi của cô Hà với lời lẽ không phù hợp khiến phụ huynh không hài lòng.

"Cô giáo chủ nhiệm đã lớn tuổi, cách diễn đạt chưa khéo léo nên có nhắn tin trả lời như phụ huynh phản ánh", bà Sa nói.

Bé gái xuất hiện nhiều vết cắn, trầy xước (Ảnh: Huyền Thương).

Theo hiệu trưởng nhà trường, giáo viên chủ nhiệm đã nhận sai vì để các cháu ở lớp một mình và không kịp thời phát hiện, báo cáo đầy đủ các vết cắn trên cơ thể bé cho ban giám hiệu.

Do không nhận được báo cáo từ giáo viên, nhà trường chỉ nắm được sự việc vào ngày hôm sau.

"Ngay khi biết sự việc, chúng tôi đã đến nhà thăm cháu, nhận trách nhiệm và gửi lời xin lỗi, mong phụ huynh thông cảm", bà Sa thông tin.

Camera toàn trường "tê liệt" nhiều ngày, hiệu trưởng nhận trách nhiệm

Bà Sa cho biết toàn bộ camera của nhà trường được cắm chung một ổ điện đặt tại phòng phó hiệu trưởng ở tầng 1.

Gần một tuần qua, phó hiệu trưởng nghỉ phép. Trước đó, nhà trường sử dụng phòng này để một số giáo viên làm hồ sơ cuối năm và có thể trong quá trình đi lại đã vô tình làm tuột ổ cắm.

Ngày 11/12, trong lúc hẹn phụ huynh đến xem camera nhằm đánh giá mức độ vụ việc và kiểm tra khả năng có thêm thương tích, nhà trường mới phát hiện hệ thống không có dữ liệu cũ. Đến khi gọi kỹ thuật kiểm tra, mọi người mới xác định dữ liệu camera bị mất từ ngày 4/12.

Áo của bé gái bị rách nghi của vết cắn (Ảnh: Huyền Thương).

Bà Sa thừa nhận trách nhiệm của người đứng đầu vì đã không kiểm tra camera trong suốt hơn một tuần.

"Do bận tổng kết cuối năm, họp hành nhiều nên tôi lơ đãng. Nếu vào xem camera sớm, tôi đã phát hiện hệ thống không hoạt động", bà nói và cho biết đã nhận lỗi này trong các báo cáo gửi UBND xã Hương Sơn, Sở Giáo dục và Đào tạo cũng như trong cuộc họp với phụ huynh.

Nhà trường đã tổ chức các cuộc họp kiểm điểm giáo viên liên quan đến việc không đảm bảo an toàn cho trẻ theo nội quy.

Như Dân trí đã đưa tin, chị P.T.C. (SN 1999, trú xã Hương Sơn) phản ánh con gái L.N.T.N. (2 tuổi) đang theo học ở Trường Mầm non thị trấn Phố Châu bị nhiều vết cắn, bầm tím và trầy xước trên cơ thể sau một ngày đến lớp.

Chiều 10/12, sau khi đón con về và tắm rửa, gia đình phát hiện nhiều vết cắn ở tay và vùng mặt của bé. Trước đó, giáo viên phụ trách lớp không thông báo sự việc, nhóm Zalo phụ huynh của lớp cũng không có thông tin liên quan.

Chỉ khi gia đình liên hệ, giáo viên phụ trách mới nhắn tin lên nhóm lớp với nội dung bị cho rằng thiếu trách nhiệm, trong đó có câu trả lời "cô bao nhiêu là việc". Điều này khiến phụ huynh bức xúc.

Chị C. cho biết đã đề nghị nhà trường cho xem lại camera giám sát nhằm nắm bắt quá trình xảy ra sự việc. Tuy nhiên, khi đến trường, gia đình được thông báo hệ thống camera đã mất dữ liệu trong nhiều ngày do "bị rút điện", không thể trích xuất hình ảnh.

Việc hệ thống camera toàn trường ngừng hoạt động hơn một tuần nhưng không được phát hiện kịp thời khiến phụ huynh đặt dấu hỏi về công tác quản lý, giám sát của nhà trường.