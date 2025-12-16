Bé gái có nhiều vết cắn, camera bị rút, cô trả lời "bao nhiêu là việc"

Chị P.T.C. (SN 1999, trú tại xã Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) phản ánh con gái L.N.T.N. (hơn 2 tuổi) đang theo học ở Trường Mầm non thị trấn Phố Châu bị nhiều vết cắn, bầm tím và trầy xước trên cơ thể sau một ngày đến lớp.

"Biết rằng trẻ con đi học trầy xước, va chạm với bạn bè là chuyện bình thường nhưng cách xử lý của giáo viên, nhà trường khiến tôi không hài lòng", chị C. chia sẻ.

Bé gái xuất hiện nhiều vết cắn, trầy xước (Ảnh: Huyền Thương).

Theo trình bày của phụ huynh, chiều 10/12, sau khi đón con về và tắm rửa, gia đình phát hiện nhiều vết cắn ở tay và vùng mặt của bé. Trước đó, giáo viên phụ trách lớp không thông báo sự việc, nhóm Zalo phụ huynh của lớp cũng không có thông tin liên quan.

Chỉ khi gia đình chủ động liên hệ, giáo viên phụ trách mới nhắn tin lên nhóm lớp với nội dung bị cho rằng thiếu trách nhiệm, trong đó có câu trả lời "cô bao nhiêu là việc". Điều này khiến phụ huynh bức xúc.

Chị C. cho biết đã đề nghị nhà trường cho xem lại camera giám sát nhằm nắm bắt quá trình xảy ra sự việc. Tuy nhiên, khi đến trường, gia đình được thông báo hệ thống camera đã mất dữ liệu trong nhiều ngày do "bị rút điện", không thể trích xuất hình ảnh.

Việc hệ thống camera toàn trường ngừng hoạt động hơn một tuần nhưng không được phát hiện kịp thời khiến phụ huynh đặt dấu hỏi về công tác quản lý, giám sát của nhà trường.

Áo của bé gái bị rách nghi của vết cắn (Ảnh: Huyền Thương).

Trong quá trình làm việc, gia đình cho rằng chưa nhận được lời giải thích thỏa đáng, đồng thời không hài lòng với cách ứng xử, phát ngôn của giáo viên khi trao đổi về sự việc.

"Đến nay, con gái tôi vẫn còn hoảng loạn, ảnh hưởng tâm lý, ban đêm hay quấy khóc. Bản thân là một người mẹ, tôi muốn đấu tranh đòi quyền lợi cho con. Tuy nhiên, khi phản ánh sự việc, tôi không được sự tôn trọng, giáo viên còn tỏ thái độ thờ ơ, hời hợt", chị C. bức xúc nói.

Do chưa đồng thuận với kết quả làm việc, phụ huynh đã làm đơn trình báo vụ việc tới các ngành liên quan đề nghị làm rõ nguyên nhân.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện Ban giám hiệu Trường Mầm non thị trấn Phố Châu (xã Hương Sơn) cho biết đã nắm được thông tin sự việc và mời phụ huynh, giáo viên, các bên liên quan làm việc.

Bước đầu, nhà trường xác nhận có sự việc như phụ huynh phản ánh và đã tổ chức cuộc họp để kiểm điểm giáo viên.