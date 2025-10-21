Vụ 40 học sinh nhập viện: Xem xét tiếp tục tạm đình chỉ nữ phó hiệu trưởng

Chiều 21/10, lãnh đạo UBND xã Kim Ngân, tỉnh Quảng Trị cho biết địa phương đang xem xét việc tiếp tục tạm đình chỉ công tác đối với bà Đ.T.H.H., Phó Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc (PTDT) bán trú Tiểu học Kim Thủy.

Theo vị lãnh đạo, quyết định tạm đình chỉ công tác trước đó đối với bà H. sẽ hết thời hạn vào ngày 22/10. Việc 40 học sinh Trường PTDT bán trú Tiểu học Kim Thủy nhập viện vì các triệu chứng ngộ độc vẫn đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Trường PTDT bán trú tiểu học Kim Thủy (Ảnh: Tiến Thành).

Chính quyền xã Kim Ngân cũng chỉ đạo Trường PTDT bán trú Tiểu học Kim Thủy ổn định tâm lý học sinh và phụ huynh, đảm bảo việc dạy và học diễn ra bình thường.

Trước đó, Trường PTDT bán trú Tiểu học Kim Thủy cùng UBND xã Kim Ngân đã có cuộc họp với toàn bộ phụ huynh của 75 học sinh bán trú.

Nhiều phụ huynh đề nghị chính quyền tiếp tục tạm đình chỉ công tác đối với bà Đ.T.H.H., Phó Hiệu trưởng nhà trường đến khi cơ quan chức năng có kết luận về vụ ngộ độc. Nhiều người còn yêu cầu phải điều chuyển bà H. đi nơi khác.

Như Dân trí đã thông tin, khoảng 8h ngày 26/9, nhiều học sinh Trường PTDT bán trú Tiểu học Kim Thủy bắt đầu xuất hiện các triệu chứng buồn nôn, đau bụng.

Chính quyền xã Kim Ngân phối hợp với giáo viên và phụ huynh nhanh chóng đưa các em đến bệnh viện. Trong tổng số 75 học sinh có triệu chứng ngộ độc, 40 em phải nhập viện điều trị, 35 em còn lại được theo dõi sức khỏe tại địa phương.

Học sinh nhập viện điều trị vì các triệu chứng ngộ độc (Ảnh: Nhật Anh).

Kết quả kiểm nghiệm mẫu thức ăn và bệnh phẩm do cơ quan chức năng thực hiện đã phát hiện chủng vi khuẩn Bacillus cereus sinh độc tố Non-haemolytic enterotoxin, được xác định là một trong những nguyên nhân gây ngộ độc.

Trường PTDT bán trú Tiểu học Kim Thủy có 75 học sinh bán trú, ăn ở tại trường từ thứ 2 đến thứ 6 hằng tuần.

Sau vụ ngộ độc, nhiều phụ huynh không còn yên tâm về việc ăn uống, sinh hoạt tại trường, mất niềm tin vào ban giám hiệu, đặc biệt là phó hiệu trưởng phụ trách bán trú nên cho con nghỉ ở nhà.

Trước những bức xúc trong dư luận, đặc biệt là từ phía phụ huynh, chính quyền xã Kim Ngân quyết định tạm đình chỉ công tác 15 ngày đối với bà Đ.T.H.H.. Phụ huynh sau đó đã đưa con trở lại lớp.

UBND xã Kim Ngân cũng đã lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm với Trường PTDT dân tộc bán trú Tiểu học Kim Thủy, chuyển hồ sơ liên quan đến UBND tỉnh Quảng Trị ra quyết định xử phạt theo thẩm quyền.

Trường PTDT dân tộc bán trú Tiểu học Kim Thủy đã đổi mật khẩu hệ thống camera giám sát bếp ăn. Việc này nhằm đảm bảo bà H. không còn quyền truy cập trong thời gian bị tạm đình chỉ công tác cũng như chờ cơ quan chức năng làm rõ vụ việc.