Vụ 40 học sinh nhập viện: Trường vi phạm gì mà có thể bị phạt 200 triệu?

Ngày 13/11, lãnh đạo UBND xã Kim Ngân, tỉnh Quảng Trị cho biết các đơn vị chức năng vẫn đang làm rõ những vấn đề liên quan đến vụ ngộ độc thực phẩm khiến 40 học sinh nhập viện, xảy ra tại Trường Phổ thông Dân tộc (PTDT) bán trú Tiểu học Kim Thủy.

UBND xã Kim Ngân cũng đã chuyển hồ sơ vi phạm hành chính liên quan vụ ngộ độc thực phẩm lên UBND tỉnh xem xét, xử phạt theo thẩm quyền.

Trường PTDT bán trú Tiểu học Kim Thủy (Ảnh: Tiến Thành).

Hồ sơ UBND xã Kim Ngân gửi Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị nêu rõ, Trường PTDT bán trú Tiểu học Kim Thủy đã có hành vi chế biến, cung cấp thực phẩm (món cá chim kho) không đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật, quy định về an toàn thực phẩm.

Ngoài ra, đơn vị chức năng cũng xác định ông Đỗ Văn Mỹ, Hiệu trưởng nhà trường và 2 nhân viên được thuê trực tiếp nấu ăn tại trường là P.T.H.L. (SN 1991) và T.T.H. (SN 1978) không có giấy xác nhận tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm.

Theo quy định, các vi phạm hành chính nêu trên của Trường PTDT bán trú Tiểu học Kim Thủy có thể bị phạt tiền lên đến 200 triệu đồng. Do thẩm quyền xử phạt hành chính tối đa của cấp xã là 100 triệu đồng, chính quyền xã Kim Ngân đã chuyển hồ sơ vi phạm đến Chủ tịch UBND tỉnh xử lý.

Như Dân trí đã thông tin, khoảng 8h ngày 26/9, nhiều học sinh Trường PTDT bán trú Tiểu học Kim Thủy bắt đầu xuất hiện các triệu chứng buồn nôn, đau bụng.

Chính quyền xã Kim Ngân phối hợp với giáo viên và phụ huynh nhanh chóng đưa các em đến bệnh viện. Trong đó, 40 em phải nhập viện điều trị, một số trường hợp khác được theo dõi sức khỏe tại địa phương.

Bếp ăn của Trường PTDT bán trú Tiểu học Kim Thủy (Ảnh: Nhật Anh).

Kết quả kiểm nghiệm mẫu thức ăn, bệnh phẩm, cơ quan chức năng phát hiện chủng vi khuẩn Bacillus cereus sinh độc tố Non-haemolytic enterotoxin, được xác định là một trong những nguyên nhân gây ngộ độc.

Trường PTDT bán trú Tiểu học Kim Thủy có 75 học sinh bán trú, ăn ở tại trường từ thứ 2 đến thứ 6 hằng tuần.

Sau vụ ngộ độc, nhiều phụ huynh không còn yên tâm về việc ăn uống, sinh hoạt tại trường, mất niềm tin vào ban giám hiệu, đặc biệt là bà Đ.T.H.H., Phó Hiệu trưởng phụ trách bán trú, nên cho con nghỉ ở nhà.

Trước những bức xúc trong dư luận, đặc biệt là từ phía phụ huynh, chính quyền xã Kim Ngân quyết định tạm đình chỉ công tác đối với bà Đ.T.H.H., phụ huynh sau đó đã đưa con trở lại lớp.

Bà H. sẽ hết thời hạn tạm đình chỉ công tác lần 2 ngày 13/11 và có thể quay lại trường làm việc.